Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Die weltweit größte Containerreederei feiert am Samstag, 14. Juni 2025, ab 12 Uhr neue Partnerschaft mit der Hansestadt und lädt ganz Hamburg zum spektakulären MSC Yellow Festival

Die 5 Höhepunkte Ute des Events sind:

Feierliche Taufe der 350 Meter langen MSC Germany, eines der modernsten und nachhaltigsten Containerschiffe der Welt, ab 20:00 Uhr.

Livekonzert der Hamburger Ausnahmekünstlerin Zoe Wees auf einer spektakulären schwimmenden Bühne direkt vor den Hamburger Landungsbrücken ab 21:30 Uhr.

Von Streetfood bis hin zu Gourmetkreationen – die besten Foodtrucks der Region servieren Spezialitäten aus aller Welt, frisch zubereitet.

Kreative Acts, Flyboard- und Swaypole-Artisten und der Weltrekordhalter auf der Slackline sorgen für Unterhaltung direkt an und auf der Elbe.

In der MSC Hafen-Erlebniswelt können Besucherinnen und Besucher in die Welt von MSC und dem Hafen eintauchen. Mit VR-Erlebnissen und Mitmachaktionen ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Dazu gibt es spannende Unterhaltung den ganzen Tag.



An den Landungsbrücken heißt es am Samstag, dem 14. Juni 2025, ab 12 Uhr: Bühne frei für ein außergewöhnliches maritimes Event. Gefeiert wird beim MSC Yellow Festival Hamburgs Rolle als „Tor zur Welt“ und die neue Partnerschaft zwischen der Stadt und MSC, der weltweit größten Containerreederei.

Foto oben: Tagsüber in die MSC Hafen-Erlebniswelt – die Welt der Schifffahrt und den Hamburger Hafen entdecken. © MSC

Ab 12 Uhr trifft an den Landungsbrücken, direkt auf der Jan-Fedder-Promenade, Festivalatmosphäre auf Hafenkante. DerHöhepunkt des MSC Yellow Festivals: die Taufe der MSC Germany, eines der modernsten und nachhaltigsten Containerschiffe der Welt, an den Landungsbrücken. Neben der Elbphilharmonie wird das über 350 Meter lange und über 70 Meter hohe Containerschiff in Dienst gestellt.

Gänsehautmomente vor einer einzigartigen Hafenkulisse mit Zoe Wees

Internationaler Popstar Zoe Wees aus Hamburg am 14. Juni auf der schwimmenden Bühne des MSC Yoellow Festivals vor den Landungsbrücken ab 21.30 Uhr. © Nils Bodenstedt

So wie die Schifffahrt Hamburg mit der Welt verbindet, so verbinden uns Hamburgs musikalische Talente durch die Kunst. Das MSC Yellow Festival präsentiert Zoe Wees live auf einer spektakulären schwimmenden Bühne auf der Elbe. Die Hamburger Ausnahmekünstlerin, international bekannt für ihre kraftvolle Stimme und Hits wie Control und Girls Like Us, sorgt für Gänsehautmomente vor einer einzigartigen Hafenkulisse. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat sie die internationalen Charts erobert – ein unvergessliches Erlebnis inmitten des sommerlich-maritimen Flairs der Hansestadt.

Mit internationaler Küche sowie innovativen und kreativen Gerichten kommt die ganze Welt auch kulinarisch nach Hamburg. Genuss pur mit Hafenblick! Das MSC Yellow Festival verwandelt die Landungsbrücken in eine kulinarische Meile feinster Geschmackserlebnisse. Von Streetfood bis hin zu raffinierten Gourmetkreationen – die besten Foodtrucks der Region servieren Spezialitäten aus aller Welt, frisch zubereitet für jeden Geschmack. Begleitet von Livemusik, maritimem Flair und Festivalatmosphäre direkt am Wasser.

Mit Streetfood, Gourmetkreationen und Hafenflair die Welt nach Hamburg holen

Die MSC Hafen-Erlebniswelt macht die Faszination Hamburger Hafen und MSC erlebbar. Durch Mitmachaktionen und Erlebnisstationen hat jeder die Möglichkeit, den Hafen und seine Partner neu kennenzulernen. Von moderner Containertechnik bis hin zum Blick hinter die Kulissen eines Containerschiffes wird die Schifffahrt interaktiv und unterhaltsam präsentiert. eitere Unterhaltung bietet sich für Jung und Alt an Land und auf dem Wasser: Von Flyboard bis Sway-Pole, Walking Acts und dem Slackline-Weltrekordhalter. Begleitet wird das Ganze von Straßenmusikern – ein maritimes Spektakel voller Überraschungen!

Moderiert wird das Festival von Christian Stübinger („Stübi“) von Radio Hamburg. Der Eintritt ist frei.

Feierliche Taufe der 350 Meter langen MSC Germany, eines der modernsten und nachhaltigsten Containerschiffe der Welt, ab 20:00 Uhr vor den Landungsbrücken. © MSC

Über die Mediterranean Shipping Company, MSC:

MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) ist ein weltweit führendes Transport- und Logistikunternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und 1970 von Gianluigi Aponte gegründet wurde. Als eine der weltweit führenden Containerschifffahrtslinien verfügt MSC über 675 Büros in 155 Ländern weltweit. Das Unternehmen hat sich von einem Ein-Schiff-Betrieb zu einem weltweit angesehenen Unternehmen mit einer Flotte von 900 Schiffen entwickelt, das Kunden aller Branchen und Größen pünktlich mit Waren und Dienstleistungen versorgt. Zu den Aktivitäten von MSC gehören jetzt auch Landtransporte, Logistik und ein wachsendes Portfolio von Hafen-Terminal-Investitionen. MSC läuft 520 Häfen mit 300 Liniendiensten an und befördert jährlich rund 27 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units). Die MSC-Gruppe, einschließlich des Passagiergeschäfts, beschäftigt weltweit über 200.000 Mitarbeiter.

INFO Für weitere Informationen besuchen Sie die Reederei MSC: www.msc.com