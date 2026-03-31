Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Vorschau. Das nördliche Überseequartier präsentiert ab 23. April die 33. Open Art-Ausstellung zum ­Thema »Kanada – Von Natur aus vielfältig« auf dem Überseeboulevard

Einfach mal in Natur, Tiere und unendliche Landschaften und Meere wegträumen. Der Überseeboulevard hat sich nach der zu Ende gehenden Florida-Ausstellung mit der 33. Open Art-Ausstellung ein weiteres Natur-Reise-Sehnsuchtsland für seine großformatigen Fotobildtafeln im Zentrum der HafenCity ausgewählt: ­»Kanada – Von Natur aus ­vielfältig«, das zweitgrößte Land der Erde. Das nördlicheÜberseequartier, der ReiseveranstalterCRD Touristik und dieDestination Canadastellen 50 großformatige Aufnahmen von den zahlreichen Reisen des Hamburger Fotografen-Paares Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier aus: Insgesamt mehr als neun Monate waren sie in Kanada mit ihrem Camper Van unterwegs und zeigen eine Bandbreite von dem, was das Land so anziehend macht. Sie nehmen die Betrachter mit in grandiose Landschaften, zu wilden Tieren und zur indigenen Kultur der First Nations.

Foto oben: Der Schwatka-Stausee entstand durch die Stauung des Yukon River in Whitehorse im Yukon Territory, Kanada. © Krim Grüttner

Von Neufundland bis zu den Rocky ­Mountains: Kanadas Natur vor der Linse

Eröffnet wird die Outdoor-Ausstellung am 23. April von dem Fotografen-Paar Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier, Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland, Pia Hambrock, Stellvertretende Geschäftsführerin von CRD Touristik, und ­Andreas Schunck, Managing Director von Destination Canada. Bis zum 20. September 2026 sind die Bilder und Geschichten rund um die Uhr kostenlos auf dem Überseeboulevard zugänglich.

Nordlichter bei Vogar in der Provinz Manitoba rund 158 Kilometer von Winnipeg in der Mitte von Kanadas Süden. © Reinhard Prinzmeier

Kanada war schon lange ein Sehnsuchtsland für Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier.Dreimal sind sie bisher diesem „Ruf der Wildnis“ gefolgt. 2014 haben sie mit einem dort gemieteten Wohnmobil vier Wochen das Yukon Territory bereist. Alle anderen Provinzen und Territorien (außer Nunavut, das auf der Straße nicht erreichbar ist) haben sie 2018 erkundet. Das eigene Wohnmobil haben sie von Hamburg nach Halifax verschiffen lassen und sind damit sechs Monate, von Mai bis November, durch das zweitgrößte Land der Erde gereist, von Ost nach West und zurück. Seitdem ist Kanada ein Lieblingsland der beiden. 2024 sind sie mit ihrem Wohnmobil neun Monate durch Nordamerika getourt, dabei erneut drei Monate durch den Westen und den Osten ­Kanadas.

Vom Camper Van aufs Pflaster: ­Fotokunst unter freiem Himmel

Höhepunkte ihrer Reisen waren Neufundland, die Niagarafälle, die Rocky Mountains, ­Vancouver Island, eine Fährfahrt durch die ­Inside Passage, Nordlichter, die „Dinosaurier-Welthauptstadt“ Drumheller, der Indian Summer, Traumstraßen wie der Trans-Labrador Highway, Icefields ­Parkway und Alaska Highway. Sie besuchten Veranstaltungen wie ein Jamboree, ein Powwow der First Nations und ein Rodeo und hatten immer wieder Tierbegegnungen: Wale, Elche, Luchse, Pelikane, Papageitaucher, Kraniche, Schwärme von Schnee- und Kanadagänsen, Weißkopf­seeadler, Präriehunde, Steinschafe, Gabelböcke, Bisonherden, Schwarzbären und Grizzlys lichteten sie ab.

Leuchtturm an Peggy’s Point in Nova Scotia an der Ostküste Kanadas. © Reinhard Prinzmeier

„Auf unseren Reisen haben wir einen Eindruck von der Vielfalt Kanadas bekommen“, so das Fotografen-Paar Krim Grüttner und Reinhard ­Prinzmeier. „Wir sind immer wieder fasziniert von der einzigartigen Natur und diesem unfassbaren, schützenswerten Naturreichtum. Diese Bandbreite, die Kanada zu bieten hat, möchten wir jetzt mit der Ausstellung greifbar machen und den ein oder anderen vielleicht überraschen“, so die beiden Landschafts- und Tierfotografen über die Entstehung ihrer Bildwelten, die jetzt erstmals so kuratiert aus ihren Reportagereisen auf dem Überseeboulevard in der HafenCity zu sehen sind.

Niagarafälle: Überlauf des Erie-Sees in den Ontario-See, Kanada. © Krim Grüttner

„Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll die Vielfalt und Schönheit Kanadas, die uns als Spezialreiseveranstalter für individuelle Nordamerikareisen besonders am Herzen liegt“, sagt Pia Hambrock von CRD Touristik. Und Andreas Schunck von Destination Canada ergänzt: „Mit ihren Aufnahmen bringen Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier den kulturellen Reichtum und die Authentizität Kanadas eindrucksvoll zum Ausdruck. Sie zeigen das echte Kanada, das Land und seine Leute. Dass wir diese Arbeiten im Überseequartier in der Hamburger HafenCity öffentlich zugänglich machen und damit die Sehnsucht nach dem Echten wecken dürfen, freut uns sehr. Gerade in einer Zeit, in der vieles gefiltert und inszeniert wirkt, steht Kanada für unverfälschte Erlebnisse und Begegnungen.“

Weißkopfseeadler im Northwest Territory von Kanada. © Reinhard Prinzmeier

Und Claudia Weise, Quartiersmanagerin des Überseequartiers der BNP Paribas Real Es­tate Property Management Deutschland, ist die öffentliche Präsenz für alle wichtig: „Die neue Ausstellung über Kanada lädt die Betrachter dazu ein, in die weiten Landschaften, lebendigen Kulturen und stillen Naturmomente des Landes einzutauchen und die Vielfalt dieses beeindruckenden Landes mit neuen Augen zu entdecken. Durch die Konzeption im öffentlichen Raum steht die Ausstellung kostenlos und zu jeder Tageszeit für Groß und Klein zur Verfügung.“ Vivian Brodersen

Junger Schwarzbär im Baumwipfel am Trans-Labrador Highway, Neufundland, Kanada. © Krim Grüttner

Info Mehr Informationen zur 33. Open Art-Ausstellung „Kanada – von Natur aus vielfältig“ vom 23. April bis 20. September 2026 auf dem Überseeboulevard unter: echt-hafencity.de und überseequartier-nord.de