Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Gastro. Entdeckt die süße Eventfläche in der Pâtisserie Johanna in der Speicherstadt

Für die kommende Weihnachtszeit und auch das gesamte Jahr bietet die Pâtisserie Johanna eine einladende Veranstaltungsfläche. Die Räume eignen sich hervorragend für Weihnachtsfeiern, Teambuildings und kreative Familienfeste.

Foto oben: Kreative Familienfeste, Weihnachtsfeiern und Teambuildings in der Pâtisserie Johanna.© Pâtisserie Johanna

Hier wird eine Vielzahl von süßen Erlebnissen angeboten. Bei Schokoladentastings können die Gäste viel über Schokolade erfahren, die Verarbeitung der süßen Kreationen und ihre Favoriten entdecken. Macaron- und Pralinenworkshops sind ebenfalls Teil des Programms. In diesen Workshops arbeiten die Teilnehmer in Zweierteams. Gemeinsam bereiten sie die filigranen Köstlichkeiten zu, die man dann am Ende zu Hause präsentieren kann. Es ist eine außergewöhnliche, süße Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen und die eigene Kreativität herauszufordern und auszuleben.

Für größere Gruppen bietet die Pâtisserie Johanna den gesamten Laden als Private Store zum Mieten an. Dies schafft eine ganz besondere Atmosphäre für Feierlichkeiten aller Art. Egal ob für ein Team-Event oder eine besondere Familienfeier, die Pâtisserie Johanna sorgt dafür, dass jeder Moment unvergesslich wird.

Die Kombination aus einer zauberhaften und gestylten Umgebung, köstlichen Leckereien und kreativen Aktivitäten macht die ­Pâtisserie Johanna zur perfekten Wahl für spezielle Anlässe. Besucht die Pâtisserie Johanna, und entdeckt die süßen Abenteuer, die hier auf euch warten. HCZ

Info Pâtisserie Johanna, Am Sandtorkai 24, 20457 Hamburg, T. 040-308 502 13, store@patisserie-johanna.de

www.patisserie-johanna.de

Advents-Special II: »Festliches Hundespielzeug«

Style. Wir von DOG’s GOURMET sind online – und freuen uns auf eine wunderbare Vorweihnachtszeit mit euch

DOG’s-GOURMET-Macher Philip Mensing (l.) und sein Mann Lasse. © Privat

Es ist so weit: Unser Onlineshop ist on air! Ab sofort könnt ihr rund um die Uhr bei DOG’s ­GOURMET stöbern, entdecken und einkaufen – ganz bequem von zu Hause aus. Gerade pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres ist unsere neue Winterkollektion eingetroffen. Kuschelige Accessoires, stilvolle Highlights und natürlich jede Menge neue Produkte für Zwei- und Vierbeiner warten auf euch. Und das Beste: Es kommt laufend Neues dazu!

Auch für Weihnachten haben wir schon ordentlich eingekauft: Von festlichem Hundespielzeug bis hin zu Adventskalendern für den Vierbeiner ist alles dabei. Für die Zweibeiner unter euch gibt es zudem liebevoll ausgesuchte Geschenke – zum Beispiel unsere beliebten Becher mit ­DOGMOM– oder DOGDAD-Motiv. Perfekt zum Verschenken – oder zum Selbstbehalten.

Außerdem gibt es bei DOG’s GOURMET noch eine schöne Neuerung: Lasse, mein Mann, steht seit Oktober mit mir gemeinsam im Store. Viele von euch haben ihn schon kennengelernt – und wer ihn kennt, weiß: Auch er ist mit vollem Herzen dabei. Gemeinsam freuen wir uns auf eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit mit euch – im Laden und ab sofort auch online. Wir freuen uns auf deinen Besuch – online oder vor Ort! Philip Mensing

Info DOG’s GOURMET, Überseeboulevard 2, 20457 Hamburg, T. 040-30 09 69 01, info@dogs-gourmet.de;

www.dogs-gourmet.de

Advents-Special III: Hygge mit Elbblick

Gastro. Das ASKÅ Wild Scandinavian Cooking – das vielleicht gemütlichste Wohnzimmer der HafenCity

Winterliche Wohlfühlmomente mit Elbblick: Auf der historischen Schute wird das ASKÅ Wild Scandinavian Cooking zum hyggeligen Wohnzimmer der HafenCity. © ASKÅ

Zwischen Elphi und Elbe liegt ein echter Geheimtipp: das ASKÅ Wild ­Scandinavian Cooking – ein Hidden Gem am Sandtorkai, das man fast zufällig entdeckt und sofort ins Herz schließt. Wenn draußen die Lichter glitzern und der Winter über Hamburg zieht, verwandelt sich die historische Schute in einen Ort voller Wärme, duftendem Gløgg und festlicher Gemütlichkeit.

Hier scheint die Zeit langsamer zu fließen. Holz, Kerzenschein und das Knistern des Feuers schaffen eine Atmosphäre, die zum Bleiben einlädt – skandinavisch schlicht und doch voller Herz. Küchenchef Martin Schwarze steht für eine moderne nordische Küche, die auf Handwerk, Nachhaltigkeit und echte Aromen setzt.

In der Adventszeit heißt es „ASKÅ Arctic Advent – The Nordic Brunch Experience“: An den Sonntagen, 30. November und 14. Dezember, lädt das ASKÅ zu einem festlichen Brunch mit winterlichen Klassikern, besonderen Aromen und kleinen Überraschungen.

Und wer das Jahr auf skandinavische Art ausklingen lassen möchte, erlebt am 31. Dezember das „ASKÅ Glow Up – das Silvester-Vorglühen“: Von 12 bis 17 Uhr wird bei Austern, Currywurst, Bubbles und Beats stilvoll gefeiert – mit Blick auf Elbe und Elbphilharmonie.

Auch sonst ist das ASKÅ Wild ­Scandinavian Cookingein kulinarischer Treffpunkt: Montag bis Samstag Lunch von 12 bis 15 Uhr, Dinner von 17 bis 22 Uhr – nordisch inspiriert, saisonal und immer mit dem gewissen Etwas. Kommt vorbei – wir freuen uns, dich zu begrüßen! HCZ

Info ASKÅ Wild Scandinavian Cooking, Gelbes Hausboot, Sandtorhafen/Traditionsschiffhafen, 20457 Hamburg

www.wsc-hh.de

Advents-Special IV: Festliche Vorfreude bei Toni Thiel

Lifestyle. Im Store toni thiel > besser wohnen überzeugen die Möbel- und Wohnaccessoires mit Stil und Charakter

Inspirationsquelle für kreative Weihnachtsideen bei toni thiel > besser wohnen. © Jimmy Blum

Im Inneren erwartet die Kunden ein stilvolles Ambiente. Jede Ecke ist liebevoll dekoriert und versprüht festlichen Charme. Hier präsentiert toni thiel > besser wohnen seine exklusive Auswahl an Dekorationen und Möbeln, die durch zeitgemäße Eleganz bestechen. Zudem bietet er eine Vielzahl von festlichen Lampen, Raumdüften und Wohnaccessoires an. Diese Produkte helfen dabei, Ihr Zuhause für die Feiertage gemütlich zu gestalten.

Der Laden ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch eine Inspirationsquelle für kreative Weihnachtsideen. Lassen Sie sich von den geschmackvollen Dekorationen inspirieren, und entdecken Sie, wie Sie Ihr Zuhause für die besinnliche Zeit verschönern können. Achten Sie auf die leuchtenden, großen Nussknacker oder Madonnen, so wird ihr Zuhause zu einem weihnachtlichen Hingucker.

Besuchen Sie Toni Thiel während des Weihnachtsmarktes in der HafenCity, und erleben Sie, wie Wohnen zur festlichen Freude wird. Hier finden Sie die perfekten Akzente für ein warmes und einladendes Zuhause in der Adventszeit. HCZ

Info toni thiel > besser wohnen, Osakaallee 6/Überseeboulevard 3, 20457 Hamburg, T. 040-42 93 87 97, info@toni-thiel.com; www.toni-thiel.com

Advents-Special V: Weihnachten in der Hobenköök

Gastro. Im Restaurant Hobenköök und der Weinbar genussvoll durch die festliche Jahreszeit

Festliche Jahreszeit in der Hobenköök mit dem Martinsgans-Dinner. © Hobenköök GmbH

Wenn’s draußen kälter wird, wird’s bei uns erst richtig gemütlich: In der Hobenköök duftet es nach Gans, Grünkohl und Gewürzen. Los geht’s mit dem festlichen Martinsgans-Dinner am 11. November, gefolgt von unseren stimmungsvollen Weihnachtsbrunches im Oberhafen – perfekt, um mit Familie, Freundinnen und Freunden zu genießen.

In unserer Weinbar laden wir im Winter zu exklusiven Kochkursen ein: gemeinsam schnippeln, brutzeln, lachen und genießen – ganz wie die Profis. Den Jahreswechsel feiern wir bei der legendären Silvester-Küchenparty mit offenen Gourmetstationen, Musik und guten Drinks.

Zum Ausklang der Feiertage erwartet euch am 4. Januar 2026 der große Neujahrsbrunch und als glanzvoller Start ins neue Jahr: das Neujahrskonzert mit David Beta & Band.

So schmeckt bei uns der Winter. Regional, herzlich und mit ganz viel Hobenköök-Gefühl. HCZ

Info Hobenköök GmbH, Stockmeyer­straße 43, 20457 Hamburg. T. 040-228 65 538, 9.00 bis 16.30 Uhr; www.hobenkoeoek.de