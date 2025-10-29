Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

E-Mobilität. Das Küstenrad-Versprechen – rundum gut beraten, sicher unterwegs

Küstenrad bietet in der Hafencity und an zwei weiteren Standorten in Hamburg mit dem Küstenrad-Versprechen ein Rundum-Paket. Wer bei Küstenrad ein E-Bike kauft, erhält nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern auch ein umfassendes Serviceversprechen – von der ersten Beratung bis zur langfristigen Betreuung durch unsere zertifizierten Werkstätten.

Foto oben: Küstenrad bietet hochwertige Produkte und umfassenden Service. © Küstenrad

Los geht’s mit einer ausführlichen Terminberatung, bei der sich das Team mindestens eine Stunde Zeit nimmt. Inklusive sind eine Körper-, Sitzknochen- und Handvermessung sowie eine Ergonomieberatung.

Solltest du mit deinem E-Bike nach dem Kauf aus irgendeinem Grund doch nicht zufrieden sein oder es dir nicht passen, kannst du es innerhalb von 60 Tagen umtauschen.

Für viele Kundinnen und Kunden ist auch Dienstrad-Leasing eine attraktive Alternative zum Direktkauf. Wer sein E-Bike über den Arbeitgeber least, zahlt bequem per Gehaltsumwandlung in monatlichen Raten und spart dabei bis zu 40 Prozent. Küstenrad begleitet den gesamten Prozess und unterstützt auf Wunsch auch den Arbeitgeber gerne und unkompliziert bei der Einführung.

Auch nach dem Kauf bleibt Küstenrad ein verlässlicher Partner: An jedem Standort gehört eine zertifizierte Werkstatt zum Service. Unsere Wartungen, die du regelmäßig durchführen lassen solltest, umfasst über 100 Arbeitsschritte.

Wer Teil der Community werden will, kann sich einfach beim kostenlosen Küstenrad-Klub anmelden und erhält exklusive Events, E-Bike-Touren, Workshops und 20 Prozent Rabatt auf alle Werkstatt-Arbeitswerte. HCZ

Info E-Bike-Store Küstenrad HafenCity, Überseeboulevard 4–10, 20457 Hamburg, T. 040-30 39 32 91,

www.kuestenrad.de/filialen/ebike-store-hafencity

Advents-Special VII: Ein Moment der Ruhe – ein Gefühl von Schönheit

Style. Der neue Salon TENI&GUYS Hairdressers bietet eine kleine Auszeit für die Sinne

Teni Zadory und Yara Naqib von TENI&GUYS – Luxury Hair, Personal Touch, Timeless Beauty.

Zwischen Hafenflair und urbanem Rhythmus lädt Teni&Guys Hairdressers am Großen Grasbrook dazu ein, den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Hier wird Schönheit neu definiert – mit Stil, Präzision und echter Leidenschaft. Schon beim Betreten spürt man: Dies ist kein gewöhnlicher Friseurbesuch, sondern eine kleine Auszeit für die Sinne.

Das Team versteht Haar nicht nur als Stilfrage, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit. Ob klassischer Schnitt, luxuriöse Pflege oder feine Farbveredelung – jedes Detail wird mit Hingabe gestaltet und individuell auf deinen Typ abgestimmt.

Verschenke in dieser Weihnachtszeit das schönste Geschenk: Zeit für dich – oder für jemanden, der dir wichtig ist. Mit einem Gutschein von Teni&Guys Hairdressers – für Menschen, die das Besondere

schätzen.

Kommt vorbei – wir freuen uns, dich zu begrüßen! HCZ

Info TENI&GUYS Hairdressers, Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg, T. 040 32 52 43 94,

www.teniandguys-hairdressers.de

Advents-Special VIII: »Maßgeschneiderte Möbel für Hamburg und Umgebung«

Interieur. Mit CABINET können Sie maßgefertigte Schränke für Ihr Zuhause individuell zusammenstellen

CABINET-Schränke fügen sich nahtlos in jeden Raum ein. © Cabinet Hamburg

Hinter jedem perfekt geplanten Schrank steckt ein erfahrenes Team – bei CABINET Hamburg ist das nicht nur ein Versprechen, sondern gelebte Praxis. Mit viel Fachwissen, Kreativität und einem feinen Gespür für Details entstehen hier individuelle ­CABINET-Schränke, die sich nahtlos in jeden Raum einfügen und zugleich praktische Lösungen bieten.

Das Team bringt Fachwissen, Kreativität und ein feines Gespür für Details zusammen. Von der präzisen Vermessung über die individuelle Planung bis hin zur Lieferung und Montage sorgt jede Hand dafür, dass aus einer Idee ein hochwertiges Möbelstück „made in Germany“ wird.

Besonders geschätzt wird die persönliche Beratung: Hier nimmt man sich Zeit, um die Wünsche der Kundinnen und Kunden genau zu verstehen und gemeinsam die optimale Lösung zu entwickeln – ganz gleich, ob es sich um einen Einbauschrank, einen begehbaren Kleiderschrank oder um anspruchsvolle Lösungen für Dachschrägen handelt.

In der Ausstellung in Hamburg können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Schrankbeispiele entdecken und sich von den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren lassen. So wird deutlich, wie individuell und passgenau ein CABINET-Schrank geplant wird. Das Team vor Ort freut sich darauf, Sie persönlich zu begrüßen und Ihnen die Welt der maßgefertigten Möbel näherzubringen. HCZ

Info CABINET Schranksysteme AG, Willy-Brandt-Str. 55, 20457 Hamburg, T. 040-22 56 26,info@cabinet-hamburg.de www.cabinet.de

Advents-Special IX: »Entspanntes Essvergnügen!«

Gastro. Entdecken Sie im Cardamom HafenCity das extra komponierte Weihnachtsspezial

Cardamom-Inhaber Gurbir Singh mit seiner Frau: die Magie der indischen Küche entdecken. © Jimmy Blum

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre der HafenCity, und erleben Sie ein unvergessliches Weihnachtsspecial im Restaurant Cardamom HafenCity. Zu diesem besonderen Anlass präsentiert das Team um Inhaber Gurbir Singh ein eigens kuratiertes Menü, das alle Sinne anspricht und die köstlichen Aromen Indiens direkt zu Ihnen bringt.

Die Weihnachtszeit wird zu einer aufregenden Reise zwischen Tradition und Geschmack, während die vielfältigen Gewürze Indiens jedem Gericht eine spannende Note verleihen. Von herzhaften Currys bis hin zu feinen Tandoori-Spezialitäten – hier ist für jeden Gaumen etwas dabei. Jedes Gericht wird mit Liebe und Hingabe zubereitet, wobei frische Zutaten für unvergleichliche Geschmackserlebnisse sorgen.

Das moderne und einladende Ambiente schafft den perfekten Rahmen für ein entspanntes und geselliges Essvergnügen mit Freunden oder der Familie während der festlichen Zeit. Wenn Sie auf der Suche nach einem echten kulinarischen Erlebnis sind, ist das Cardamom der ideale Ort, um die Magie der indischen Küche zu entdecken und sich von den köstlichen Kreationen verzaubern zu lassen. Feiern Sie Weihnachten auf eine ganz besondere Art! HCZ

Info Cardamom HafenCity, Überseeplatz/Überseeboulevard 7, Westfield-Überseequartier, 20457 Hamburg, T. 040-83 50 44 74, kontakt@cardamom-hamburg.de, www.cardamom-hamburg.de/westfield

Advents-Special X: »Handwerk mit Leidenschaft und Stil«

Style. Das Deniz Djemrani Haarstudio im Baakenhafen – authentisch, individuell, stilvoll

© DD Haarstudio

Ich bin Deniz Djemrani, 34 Jahre alt, deutsch-türkischer Herkunft und Mutter von zwei kleinen Kindern. Für mich ist das Friseurhandwerk weit mehr als nur ein Beruf – es ist meine Leidenschaft. Ich liebe es, Menschen zu verwandeln, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen ein gutes Gefühl zu geben.

Meine Ausbildung zur Friseurin habe ich 2009 abgeschlossen und kurz darauf meinen Meistertitel erworben. Seit über 16 Jahren arbeite ich in diesem Beruf und habe mich auf Balayage, Colorationen, Haarverlängerungen sowie moderne Haarschneidetechniken spezialisiert. Ständige Weiterbildung ist mir sehr wichtig, damit ich aktuelle Trends immer professionell und individuell umsetzen kann. Ich möchte, dass meine Kundinnen und Kunden nicht nur mit einem schönen Ergebnis, sondern auch mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Mit dem DENIZ DJEMRANI HAAR­STUDIO im Baakenhafen – mit Blick aufs Wasser – habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich wollte einen Ort schaffen, an dem sich jede Kundin und jeder Kunde willkommen fühlt, wo man entspannen kann und echte Handwerkskunst auf moderne Techniken trifft.

Mir ist es wichtig, jedem Termin eine persönliche Note zu geben. Jedes Haar ist anders, jede Persönlichkeit auch – genau das macht meinen Beruf so spannend und erfüllend.

Bald feiern wir das erste Jubiläum meines Studios – ein besonderer Moment für mich und mein Team. Als kleines Dankeschön für die Unterstützung und Treue unserer Kundinnen und Kunden veranstalten wir ein Instagram-Gewinnspiel mit tollen Preisen. HCZ

Info Deniz Djemrani HAARSTUDIO, Versmannkai 16, 20457 Hamburg, T. 040-30 60 31 11, info@ddhaarstudio.de: www.ddhaarstudio.de – Instagram: @deniz.djemrani.haarstudio