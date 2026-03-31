Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Gastronomie. Die beiden Inhaber Daniel Saini und sein Papa Baccoführen seit 2020 erfolgreich das Al Lido Ristorante Pizzeria am Kaiserkai in der HafenCity – mehr als ein Italiener

Zwischen Elbphilharmonie und dem Westfield-Überseequartier, dort, wo die HafenCity pulsiert und die Promenade auf die Elbe trifft, liegt ein Ort, mehr als ein Restaurant: Al Lido Ristorante Pizzeria.Das familiengeführte Restaurant, das bereits seit 1999 besteht und seit 2020 seinen festen Platz in der HafenCity gefunden hat, wird von Vater und Sohn mit viel Leidenschaft betrieben. Hier trifft echte italienische Gastfreundschaft auf eine moderne, lockere Atmosphäre – lebendig, entspannt und immer mit einem Augenzwinkern.

Foto oben: Ein beliebter Al Lido-Klassiker:„Wer einmal die Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel in Butter-Salbei probiert hat, weiß: Hier steckt mehr dahinter als Standard.“ © Al Lido

Die Philosophie ist dabei so einfach wie überzeugend: „Jeder Gast ist willkommen. Ob Familien, Nachbarn aus der HafenCity oder Besucher der Stadt – im Al Lido begegnet man sich auf Augenhöhe. Für viele Stammgäste ist das Restaurant längst zu einem festen Treffpunkt geworden, an den sie immer wieder gern zurückkehren“, so Geschäftsführer Daniel Saini.

Geschäftsführer Daniel Saini und Papa Bacco führen das Al Lido Ristorante Pizzeria am Kaiserkai: „Weitere Formate

wie Weinverkostungen und saisonale Themenabende sind bereits in Planung und versprechen zusätzliche Highlights.“ © Al Lido

Die Küche? Modern Italian mit Charakter. Klassische Gerichte treffen auf kreative Ideen, hochwertige Zutaten auf ehrliche Zubereitung. Pizza, Pasta, Fisch und Fleisch bilden die Basis – aber wer einmal die Gnocchi mit Ziegenkäse und Trüffel in Butter-Salbei probiert hat, weiß: Hier steckt mehr dahinter als Standard.

»Ob Familien, Nachbarn aus der HafenCity oder Besucher der Stadt – im Al Lido ­begegnet man sich auf Augenhöhe. Für viele Stammgäste ist das Restaurant längst zu einem festen Treffpunkt ­geworden, an den sie immer wieder gern zurück­kehren.« Daniel Saini

Tagsüber lockt der Mittagstisch, abends die volle Karte plus saisonale Highlights. Dazu eine eigene Wein- und Dessertkarte, die den Übergang vom Essen zum Abend fließend macht. Auch unter der Woche gibt es feste Highlights: Beim ­Pizza-Mittwoch und Pasta-Donnerstag werden ausgewählte Gerichte – von Klassikern bis hin zu hochwertigen Varianten – zu besonderen Konditionen angeboten. So wird ein Besuch auch mitten in der Woche schnell zum kleinen Genussmoment. Auch räumlich bietet das Restaurant vielseitige Möglichkeiten: Zwei Terrassen – eine davon direkt an der Elbe mit rund 70 Plätzen – laden bei gutem Wetter zum Verweilen ein. Innen erstreckt sich das Al Lido über zwei Ebenen mit insgesamt über 120 Sitzplätzen. Owb entspanntes Dinner, Geschäftsessen oder größere Veranstaltungen – von gesetzten Menüs bis hin zu Empfängen mit DJ und Tanzfläche ist hier vieles möglich.

Das Restaurant: Innen erstreckt sich das Al Lido über zwei Ebenen mit insgesamt über 120 Sitzplätzen. Zwei Terrassen – eine davon direkt an der Elbe mit rund 70 Plätzen – laden bei gutem Wetter zum Verweilen ein. © Al Lido

Ein fester Bestandteil des Konzepts sind regelmäßige Events: Beim monatlichen After-Work am letzten Donnerstag ab 17 Uhr sorgen Welcome-Drink, DJ und Livemusik für eine lebendige Stimmung. „Weitere Formate wie Weinverkostungen und saisonale Themenabende sind bereits in Planung und versprechen zusätzliche Highlights“, sagt Saini.

Mit seiner Lage im Herzen der HafenCity spricht das Al Lido eine vielfältige Gästeschaft an – von Anwohnern über Familien bis hin zu Besucherinnen und Besuchern der umliegenden Kultur- und Freizeitangebote. Viele kommen nicht nur einmal.

Geöffnet ist das Restaurant von Dienstag bis Freitagvon 11.30 bis 22 Uhr und Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag. Wer also auf der Suche nach einem Ort ist, an dem sich „italienische Küche, besondere Atmosphäre und ein Hauch Dolce Vita“ verbinden, wird hier fündig. Martha Bitter

Info Al Lido Ristorante Pizzeria, Am Kaiserkai 13, 20457 Hamburg, Telefon: 040-23 88 25 75, Mail: info@allido-hamburg.de, Öffnungszeiten: Di.–Fr., 11.30–22 Uhr, Sa., So. und feiertags, 12–22 Uhr. Mehr Informationen und ­Reservierungen unter: allido-hamburg.de