Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Am 30. Mai werden über 20.000 Teilnehmende zu Norddeutschlands größtem Firmen- und Spendenlauf erwartet

Beim HafenCity Run 2026 ist ALDI Nord auch in diesem Jahr wieder als Partner mit dabei und versorgt die Läuferinnen und Läufer mit leckeren Snacks. Im Zielbereich hält ALDI Nord erneut frische Äpfel und Bananen für die Läuferinnen und Läufer bereit, um die Energiereserven nach dem Lauf wieder aufzufüllen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Müsliriegel der ALDI-Eigenmarke GOLDEN BRIDGE. Die schmecken nicht nur gut, sondern liefern auch genau die Energie, die man nach dem rund vier Kilometer langen Lauf benötigt.

Foto oben: Selbstverständlich ist ALDI Nord auch 2026 wieder mit einem eigenen Team am Start. Es wird die dritte Teilnahme in Folge sein. © Witters GmbH

Doch das Engagement des Discounters geht noch weiter: Er lässt es sich nicht nehmen, selbst mit einem Team aus ALDI-Mitarbeitenden für den guten Zweck an den Start zu gehen. „Wir freuen uns, in diesem Jahr zum dritten Mal mit ALDI Nord beim HafenCity Run dabei zu sein und die Läuferinnen und Läufer als offizieller Verpflegungspartner mit Obst und Müsliriegeln zu versorgen“, sagt Dino Lo Giudice, Managing Director der für Hamburg zuständigen ALDI-Regionalgesellschaft Seevetal. „Der gute Zweck, die Stimmung der letzten Jahre und die Nähe zu unserer Filiale in der Baakenallee haben uns direkt überzeugt, wieder die Laufschuhe in der HafenCity zu schnüren.“ Seit Juli 2021 ist ALDI Nord mit der Filiale an der Baakenallee 38 in der HafenCity vertreten, um die Kundinnen und Kunden vor Ort mit einer großen Vielfalt an Lebensmitteln zu versorgen.

Im Ziel wartet erneut frisches Obst und mehr aus dem ALDI Nord-Sortiment auf die Teilnehmer:innen. © Witters GmbH

Auch der Regional Sales Manager der Filiale in der HafenCity, Christoph Franzke, fiebert dem beliebten Laufevent entgegen: „Das Verkaufsteam aus der ALDI-Filiale in der HafenCity und ich sind begeistert, auch in diesem Jahr wieder ganz nah am Geschehen zu sein. Wir freuen uns, den einen oder anderen Teilnehmenden vor oder nach dem Lauf in unserer Filiale begrüßen zu dürfen und mit unserem vielfältigen Sortiment zur Stärkung beizutragen.“

»Der gute Zweck, die Stimmung der letzten Jahre und die Nähe zu unserer Filiale in der Baakenallee haben uns direkt überzeugt, wieder die Laufschuhe in der HafenCity zu schnüren.«

Dino Lo Giudice, Managing Director ALDI Seevetal

Nicht nur die ALDI-Regionalgesellschaft Seevetal unterstützt die Veranstaltung, sondern auch die Regionalgesellschaft Bargteheide, die auch Filialen in Hamburg verwaltet. „Mit unserem Engagement möchten wir nicht nur die Läuferinnen und Läufer nach dem Lauf mit stärkenden Snacks versorgen, sondern auch den guten Zweck unterstützen“, sagt Viktor Dik, Managing Director der ebenfalls für Hamburg zuständigen ALDI-Regionalgesellschaft Bargteheide. „Wir freuen uns, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden für Hamburg zuständigen Regionalgesellschaften gemeinsam als Team ALDI Nord an den Start gehen.“

Wen jetzt die Vorfreude packt und wer noch kein Team gemeldet hat, sollte sich beeilen. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Startplätzen – aktuell zwölf Prozent im Meldeplus im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt – werden die beliebten Startfenster am Vormittag allmählich rar. Die Anmeldung schließt endgültig am Mittwoch, den 6. Mai 2026. Emanuel von Böselager

Info Weitere Informationen und Anmeldung zum HafenCity Run 2026 finden Sie unter: hafencityrun.de