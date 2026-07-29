Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Freizeit. Mit den ersten beiden Spielekisten im Baakenpark und im Lohsepark ermöglicht das Quartiersmanagement HafenCity e. V. vielfältige Angebote im Stadtteil, damit Groß und Klein sich gemeinsam austoben und kennenlernen können – im Grünen

Homo Ludens, der Mensch ist glücklich, wenn er spielt – und für Kinder ist es noch viel mehr: Spaß, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Selbstbewusstsein. Sich begegnen und einander in der Nachbarschaft kennenlernen passiert oft ganz nebenbei – beim Spielen, beim Sport oder bei gemeinsamen Aktivitäten im Park. Doch wie schafft man Angebote, die genau das fördern und allen Menschen im Quartier offenstehen?

Foto oben: Spiel, Sport, Spaß und Teamgeist: Gemeinsam spielen verbindet – und macht die HafenCity ein Stück lebenswerter. © Fotos (5): Quartiersmanagement HafenCity

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Arbeitskreis Infrastruktur und Mobilität vom Quartiersmanagement ­HafenCity e. V. Gemeinsam mit engagierten Bewohner:innen entwickelt er Ideen, die das Zusammenleben bereichern und die HafenCity noch lebenswerter machen. Eine dieser Ideen ist jetzt im Juli Wirklichkeit geworden: die gemeinschaftlichen Spielekisten.

Mit Outdoor-XXL-Schachspiel und anderen Angeboten wollen die Spielekisten zu „Bewegung, Kreativität

und gemeinsamen Spielen einladen“. © Quartiersmanagement HafenCity

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Spiel- und Bewegungsmaterialien stehen allen kostenlos und unkompliziert zur Verfügung. So entstehen ganz selbstverständlich gemeinsame Aktivitäten, neue Kontakte und mehr Leben auf den Spiel- und Grünflächen des Stadtteils. Die Spielekisten laden Kinder, Familien und alle Interessierten dazu ein, sich zu bewegen, gemeinsam Zeit zu verbringen und den öffentlichen Raum aktiv zu nutzen.

Nach intensiver Planung konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Die ersten beiden Spielekisten stehen seit Mitte Juli am Spielplatz im Lohsepark sowie im Baakenpark und warten darauf, von Groß und Klein entdeckt zu werden. Ausgestattet sind sie mit Bällen, Frisbees und weiteren Spiel- und Freizeitmaterialien, die zu Bewegung, Kreativität und gemeinsamen Spielen einladen.

Einfache Nutzung: Mit dem Handy über den QR-Code an der Kiste das

Schloss öffnen. © Quartiersmanagement HafenCity

Die Nutzung ist bewusst einfach gestaltet: Nach einer einmaligen Registrierung via Handy über den QR-Code an der Kiste erhalten Nutzer:innen die aktuelle Zahlenkombination für das Vorhängeschloss per E-Mail. Wird diese aus Sicherheitsgründen geändert, erfolgt automatisch eine Benachrichtigung. So bleibt das Angebot unkompliziert, sicher und jederzeit nutzbar.

Damit das Angebot lange erhalten bleibt, bitten die Initia­toren darum, die Spielgeräte pfleglich zu behandeln, nach der Nutzung ordentlich und möglichst sauber zurückzulegen und die Kiste wieder sicher zu verschließen. Sollten Schäden oder Mängel auffallen, können diese jederzeit gemeldet werden, damit Reparaturen oder ein Austausch zeitnah erfolgen können.

Die Spielekiste im Baakenpark enthält u. a. 1 Basketball, 1 Volleyball,

1 Fußball, 1 Cornhole (Brett mit Loch fürs Säckewerfen), 1 Leitergolf, 1 Krocketset für 8 Spieler:innen,

2 Diabolos, 1 XXL-Schach, 2 Flying Disc Silikon, 1 Klettballspiel für 6 Spieler, 1 Wikingerspiel,

1 Boccia-Set, 1 Holz-Ringwurfspiel, 1 Handfederball, 1 Neoprendisc, 1 Frisbee,

1 Badminton-/Volleyballnetz, 2 Badmintonschläger und 3 Picknickdecken.

© Quartiersmanagement HafenCity

Mit den Spielekisten verfolgt der Arbeitskreis Infrastruktur und Mobilität vom Quartiersmanagement HafenCity e. V. mehrere Ziele: Er schafft niedrigschwellige Bewegungsangebote für Jung und Alt, stärkt das nachbarschaftliche Miteinander und belebt öffentlichen Räume in der HafenCity. In einem wachsenden Stadtteil sind Orte wichtig, an denen Menschen ganz selbstverständlich miteinander ins Gespräch kommen. Oft genügt schon ein Ball oder ein gemeinsames Spiel, um neue Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft entstehen zu lassen.

Das Projekt zeigt, wie aus einer Idee engagierter Ehrenamtlicher ein konkretes Angebot für das gesamte Quartier entstehen kann. Das Quartiersmanagement HafenCity e. V. lädt alle Bewohner:innen herzlich ein, die neuen Spielekisten auszuprobieren und durch einen sorgsamen Umgang dazu beizutragen, dass möglichst viele Menschen lange Freude daran haben. Denn gemeinsam spielen verbindet – und macht die HafenCity ein Stück lebenswerter.

Vielfältiges Angebot aus der Spielekiste: Oft genügt schon ein Ball oder ein gemeinsames Spiel, um neue

Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft entstehen zu lassen. © Quartiersmanagement HafenCity

Wer sich aktiv in die Entwicklung neuer nachbarschaftlicher Projekte einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Der Arbeitskreis Infrastruktur und Mobilität vom Quartiersmanagement HafenCity e. V. freut sich jederzeit über neue Mitstreiter:innen. Interessierte können sich per E-Mail an kontakt@unsere-hafencity.de wenden. Denn die besten Ideen für die HafenCity entstehen gemeinsam. Wiebke Haller

Info Weitere Informationen unter: unsere-hafencity.de