Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Auf dem Großmarkt Hamburg findet die Premiere des »ALLE lieben MALLE«-Festivals mit 9.000 Open-Air-Besuchern statt – u. a. mit Lorenz Büffel, Frenzy und Heino

Ein besonderer Höhepunkt soll der Auftritt von Heino werden. Die Schlagerlegende erlebt derzeit auch auf Mallorca

ein viel beachtetes Comeback und verbindet Generationen. © Helmut Werner Management

Sommer, Sonne und Partyhits. Wer das Mallorca-Gefühl liebt, muss in diesem Jahr nicht ins Flugzeug steigen. Am Samstag, 22. August, feiert das Festival ALLE lieben MALLE seine Premiere auf dem Hamburger Großmarkt. Von 13 bis 22 Uhr verwandelt sich das Gelände in eine riesige Open-Air-Party mit mediterranem Flair, bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie Festivalstimmung für bis zu 9.000 Gäste. Das Bühnenprogramm beginnt um 15 Uhr.

Foto oben: Die Topacts vom Megapark und Bierkönig in der Schinkenstraße an der Playa de Palma auf Mallorca. © JON RENKER, picture alliance / Geisler-Fotopress | Ulrich Stamm, Philipp Mathes

Oktoberfest-Marke Lorenz Büffel, Party-Schlagersänger

und Megapark-Star am Ballermann. © Jon Renker

Die Veranstalter wollen den Sommer in Hamburg noch einmal richtig verlängern. Statt Ballermann an der Playa gibt es Bierbänke, Festivalgelände, Urlaubsstimmung und jede Menge Musik mitten in der Hansestadt. Das Konzept richtet sich an alle, die gemeinsam feiern, mitsingen und einen unbeschwerten Sommertag erleben möchten.

Auf der Bühne stehen zahlreiche Stars, die Millionen Menschen aus den legendären Partylokalen auf Mallorca kennen. Mit dabei sind Mickie Krause, Julian Sommer, Lorenz Büffel, Frenzy und DJ Aaron aus dem Bierkönig. Sie sorgen mit ihren bekannten Partyhits für ausgelassene Stimmung und jede Menge Mitsingmomente.

Ein besonderer Höhepunkt dürfte der Auftritt von Heino werden. Die Schlagerlegende erlebt derzeit auch auf Mallorca ein viel beachtetes Comeback und verbindet Generationen. Seine Kulttitel treffen auf moderne Partysongs und machen das Festivalprogramm besonders abwechslungsreich. So kommen sowohl langjährige Schlagerfans als auch jüngere Besucher:innen auf ihre Kosten.

Gewinnspiel

Die HafenCity Zeitung HCZ verlost3x 2 Tickets und zusätzlich 2x 1 VIP-Ticket für das Open-Air-Festival »ALLE lieben MALLE« am Samstag, 22. August 2026, von 13 bis 22 Uhr, auf dem Großmarkt Hamburg. Bitte schrei­ben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse und Ihrer Handynummer sowie mit dem Betreff ­»ALLE lieben MALLE« an: gewinnspiel@­hafencityzeitung.com. Einsendeschluss ist Freitag,

14. August 2026, 15 Uhr.Der Rechtsweg ist aus­ge­schlossen.

Die Veranstalter betonen, dass „das Festival weit mehr sein soll als eine Reihe von Konzerten. Ziel ist ein ganztägiges Urlaubserlebnis mitten in Hamburg.“ Zwischen den Live-Auftritten laden verschiedene Aufenthaltsbereiche, gastronomische Angebote und Aktionsflächen zum Verweilen ein. Wer das Festival besonders komfortabel genießen möchte, kann sich für den exklusiven VIP-Bereich entscheiden.

„Mit dem ALLE lieben MALLE-Festival schaffen wir erstmals ein Event dieser Größenordnung mitten in Hamburg. Uns war dabei von Anfang an wichtig, nicht nur ein außergewöhnliches Festivalerlebnis auf die Beine zu stellen, sondern auch starke Partner einzubinden, die einen echten Mehrwert für unsere Gäste schaffen. Deshalb freuen wir uns besonders über die Barmer, die mit ihrer Sonnencremedusche daran erinnert, dass UV-Strahlung keine Pause macht – egal ob am Strand oder auf einem Open-Air-Festival. So steht einem unbeschwerten und geschützten Festivaltag nichts im Wege“, erklärt Robert Laube, der gemeinsam mit Sonja Herdler und Christian Kostiuk die Geschäftsführung der ALLE lieben MALLE ALM Festival GmbH bildet, die die Outdoor-Schlager-Sause auf die Beine stellt.

»Mit dem ALLE lieben MALLE-Festival schaffen wir erstmals ein Event dieser Größenordnung mitten in Hamburg.«

Sängerin Frenzy, Top Act im Bierkönig in der Schinkenstraße mit ihrem typischen „Hardstyle-Mallemix“. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Ulrich Stamm

Zu den Partnern gehören neben der Barmer unter anderem Schlager.de, HSV HerzRasen, Nordseegut mit WattnGin und WattnVodka, Schietbüddel sowie die Kiez Alm Hamburg auf der Reeperbahn. Dort steigt nach dem Festival die offizielle Aftershowparty mit DJ Aaron und Jack Gelee für alle, die nach dem letzten Song noch weiterfeiern möchten.

Das Festival dürfte besonders für Hamburger:innen interessant sein, die das typische Mallorca-Flair mögen, aber in diesem Sommer nicht auf die Balearen reisen. Statt Strand und Meer gibt es zwar den Hamburger Hafen in der Nähe, doch bei den Partyklassikern dürfte schnell echtes Urlaubsgefühl aufkommen. Wenn Tausende Menschen gemeinsam feiern, mitsingen und tanzen, entsteht genau die Atmosphäre, für die Mallorca und der Ballermann seit vielen Jahren bekannt sind.

Auch organisatorisch ist der neue Event auf Wachstum ausgelegt. Mit einer Kapazität von bis zu 9.000 Gästen gehört ALLE lieben MALLE bereits bei seiner Premiere zu den größten innerstädtischen Mallorca-Festivals Norddeutschlands. Tickets sind bereits ab 29,99 Euro erhältlich.

Für viele Fans dürfte das Festival ein Wiedersehen mit den Stars der Partyszene werden. Mickie ­Krause zählt seit Jahren zu den bekanntesten Künstlern am Ballermann. Julian Sommer begeistert mit seinen modernen Partyhits ein junges Publikum. Lorenz Büffel sorgt regelmäßig für Stimmung im Bierkönig und auf großen Festivalbühnen. Zusammen mit Frenzy, DJ Aaron und Heino verspricht das Line-up einen abwechslungsreichen Festivaltag. Sollte die Premiere von ALLE lieben MALLE gelingen, könnte die Open-Air-Schlagerparty zu einem festen Termin im Hamburger Veranstaltungskalender werden.

Aus Anlass der Norddeutschland-Premiere verlost die HafenCity Zeitung für ihre Leser:innen etwas Besonderes. Neben den 3x 2 Party-Karten haben wir auch 1x 2 VIP-Karten fürs Festival in der Lostrommel. Wir drücken allen Teilnehmer:innen die Daumen und wünschen schon jetzt vorab jede Menge Spaß und ein spektakuläres Genießen beim Mallorca-Schlager-Open-Air. Jimmy Blum

Info

Die ALLE lieben MALLE-Open-Air-Schlager­party, „Hamburgs XXL Mallorca Festival“, findet am Samstag, 22. August 2026, von 15 bis 22 Uhr auf dem Großmarkt Hamburg statt. Beginn Bühnenprogramm: 13 Uhr.

Adresse: Großmarkt Hamburg, Auf der Brandshofer Schleuse 4, 20097 Hamburg

Early-Bird-Tickets und Party-Tickets: ab 29,99 Euro zzgl. Gebühren VIP-Tickets: ab 170,00 Euro zzgl. Gebühren

Tickets buchen unter: Alle lieben Malle.