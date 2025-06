Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Party. Mode- und Lifestyle-Store Breuninger feiert mit 500 geladenen Gästen seinen erfolgreichen Start rund acht Wochen nach Eröffnung des Westfield-Überseequartiers

Norddeutschland kann lässig und nobel. Die HafenCity wächst und kleidet sich trendig – mit einem Celebrity-Lifestyle-Format im München-Stil. Der neue Breuninger-Store im neu eröffneten Westfield-Überseequartier feierte gestern Abend, 5. Juni, ab 19 Uhr nach Ladenschluss in den Verkaufsräumen ein glänzendes Cocktail-Afterwork – mit Film-, Musik-, Buch und TV-Persönlichkeiten wie Schauspielerin Bettina Zimmermann, Popbarde Sasha, Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy oder Moderatorin Mareile Höppner und NDR-Stars Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten.

Foto oben: Business-Schauspielerinnen-TV-Moderatorinnen-Quartett: Mareile Höppner und Bettina Zimmermann (2.v.r.) mit Breuninger-CEO Holger Blecker (r.) und Breuninger-Hamburg-Geschäftsführer Henning Riecken. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

Je später der Abend desto grooviger nahm die Stimmung im Erdgeschoss des Breuninger-Flagship-Stores ihren fetzigen Verlauf. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

„Nach gut acht Wochen nach der Premiere können wir von einem gelungenen Start sprechen. Unser Flagship-Store im Überseequartier ist von den Hamburger:innen herzlich angenommen worden, und wir sind mit der Besucherfrequenz wie auch den Umsätzen zufrieden. Besonders freut mich, wie hier auf unserem ,Willkommen Hamburg!’-Event über 500 Gäste gute Laune versprühen, sich neu kennenlernen oder wiedersehen und ein lässiges Afterwork gefeiert wird.“

Henning Riecken, Breuninger-Chef Hamburg

Gute Laune zur lässigen Party: Breuninger-Hamburg-Geschäftsführer Henning Riecken (l.) mit den NDR Moderatoren Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten: „Nach gut acht Wochen nach der Premiere können wir von einem gelungenen Start sprechen. Unser Flagship-Store im Überseequartier ist von den Hamburger:innen herzlich angenommen worden“, so Riecken. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

500 geladene Gästen wurden von Breuninger CEO Holger Blecker und Breuninger-Hamburg-Store-Geschäftsführer Henning Riecken begrüßt . Neben den Celebrities tummelten sich Kundinnen und Kunden, Marken-Partner sowie lokale Geschäftskontakte zum Event nach Ladenschluss im Flagship-Store ein. Fürs leckere Catering sorgte Tim Wälzers Speisenwerft und die ABCD band mit Denyo und Das Bo sowie DJ Wolfram lieferten vibrierenden Sound. Moderatorin Aminata Belli führte unterhaltsam durch den Abend.

Lifestyle & Influencer: Model und Influencer Toni Mahfud (l.) Dessert-Sweetie-Künstlerin Sophia Stolze und DJ Wolfram. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

Breuninger-Hamburg-Geschäftsführer Henning Riecken zur Jubi-Fête: „Nach gut acht Wochen nach der Premiere können wir von einem gelungenen Start sprechen. Unser Flagship-Store im Überseequartier ist von den Hamburger:innen herzlich angenommen worden, und wir sind mit der Besucherfrequenz wie auch den Umsätzen zufrieden. Besonders freut mich, wie hier auf unserem ,Willkommen Hamburg!’-Event über 500 Gäste gute Laune versprühen, sich neu kennenlernen oder wiedersehen und ein lässiges Afterwork gefeiert wird.“ Und auch lokale Kommunikations-, macher- und Politikprominenz wie Rando Aust, Vorstandsvorsitzender der Alexander Otto Stiftung, mit Frau Daniela oder der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Arne Platzbecker, frisch gekürter Vorsitzender des Kulturausschusses, freuen sich über die neue Lebendigkeit im Quartier. „Beeindruckend wie schnell Breuninger und Geschäftsführer Henning Riecken hier in Hamburg Fuß gefasst haben“, so Aust beim lässigen Rosé. Tja, so geht’s, neue interessante Menschen erobern das Quartier HafenCity – im und mit Lifestyle-Treffpunkt Breuninger. Wolfgang Timpe

Markenwelt und Modelszene: Carsten Hendrich, Breunimger Chief Brand Officer, Breuninger-Model Alpha Dia and Breuninger Hamburg-Werbe- und Kommunikations-Star Paul Schrader mit „Moin Hamburg!“-Signet. © Sebastian Reuter GettyImages for Breuninger

Afterwork-Stimmung. ABCD Band mit Denyo und Sänger Das Bo sowie DJ Wolfram machten guten Sound zur fröhlichen Stimmung im Breuninger des Westfield-Überseequartiers. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

Breuninger-Slogan „Moin Hamburg!“ mit maritimen Breuninger-Signat: Über 500 geladene Gäste beim „Willkommen hamburg!“-Empfang am 5. Juni 2025 vor Pfingsten in den Verkaufsräumen des Flagship-Stores. © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

Musik & Lifestyle: Popstar Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen sowie Breuninger CEO Holger Blecker (r.) und Breuninger-Hamburg-Chef Henning Riecken (l.): „Besonders freut mich, wie hier auf unserem ,Willkommen Hamburg!’-Event über 500 Gäste gute Laune versprühen, sich neu kennenlernen oder wiedersehen und ein lässiges Afterwork gefeiert wird.“ © Isa Foltin GettyImages for Breuninger

Posen & Charme. Schauspielstar Bettina Zimmermann im Lifestyle-„B“ von breuninger. © Sebastian Reuter Getty Images for Breuninger