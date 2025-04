Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Überseequartier. Beim Pre-Opening des Flagship-Stores des Mode-, Beauty- und Lifestyle-Hauses Breuninger, 24 Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartiers, präsentierten Breuninger-CEO Holger Blecker und Breuninger-Hamburg-Chef Henning Riecken den neuen Erlebnistempel

„Willkommen, Bienvenue, Welcome …“ ruft das Mode-, Beauty- und Lifestyle-Haus Breuninger ab heute Nachmittag, 08.04.25, 16.00 Uhr im Westfield Hamburg-Überseequartier den HafenCitizens, Hamburger:innen und Norddeutschen zu. Wie im berühmten „Cabaret“-Song mit Marlene Dietrich, der weltweit für moderne, selbstbewusste und modebewusste Frauen steht, und bislang in den westeuropäischen Metropolen vor allem durch die Luxus-Stores Galeries Lafayette oder die Marken-Flagship-Stores an den Champs-Élysées in Paris oder die Firstclass-Häuser Harrods und Selfridges in London verkörpert wird, hat jetzt sein ebenbürtiges Pendant im Überseequartier in der HafenCity erhalten: der neue Flagship-Store Breuninger.

Foto oben: Breuninger-CEO Holger Blecker (r.), Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann und Breuninger-Hamburg-Chef Henning Riecken beim Pre-Opening: „Unser Breuninger Hamburg ist ein begehbares Lifestyle-Magazin.“ © Thomas Hampel

Haupteingang des Flagship-Stores Breuninger im neuen Westfield Hamburg-Überseequartiers; Breuninger CEO Holger Blecker: „Unser Breuninger Hamburg ist ein begehbares Lifestyle-Magazin.“ © Thomas Hampel

Breuninger misst sich mit den besten der Welt jetzt auch in Hamburg und Norddeutschland – nur moderner, digitaler und: persönlicher. Denn das ist das Erfolgszezept des Stuttgarter-Premiumanbieters, der über 50 Prozent seines Umsatzes und den über 70 Prozent seiner weiblichen Kundschaft online macht. So ist es kein Zufall, dass beim sogenannten Pre-Opening die coolen Bässe und Beats der DJane Shari Who durch die drei Edelmarken-Etagen an der Chicagostraße 1 wummern, während Breuninger-CEO Holger Blecker und Breuninger-Hamburg-Geschäftsführer Henning Riecken die erlesene Exklusivgemeinde aus Medien und PR persönlich begrüßen. „Sie stehen in unserem Wohnzimmer“, begrüßt CEO Holger Blecker die kleine exklusive Premierengemeinde, „wir setzen auf Emotion als Einkaufserlebnis, wollen als Gastgeber Menschen empfangen und ihnen eine besondere Zeit bescheren. Unser Breuninger Hamburg ist ein begehbares Lifestyle-Magazin.“ Und Chef Henning Riecken betont: „Wir sind Teil der Hamburger Innenstadt und erhöhen mit unserem Flagship-Store die überregionale Reichweite Hamburgs. Wir wollen gute Stimmung erzeugen und Freude an Konsumerlebnissen ermöglichen.“

Breuninger-CEO Holger Blecker: „Sie stehen in unserem Wohnzimmer. Wir setzen auf Emotion als Einkaufserlebnis, wollen als Gastgeber Menschen empfangen und ihnen eine besondere Zeit bescheren.“ © Thomas Hampel

Das Erfolgsgeheimnis von Breuninger – im Unterschied zum Notleidenden stationären Einzelhandel, der meistens noch auf gute Antworten zum boomenden Online-Handel sucht – haben die Stuttgarter Luxus- und Premium-Regionalanbieter-Marken ihr zeitgemäßes Konzept gefunden: „Wir denken nicht in Kanälen“ sagt CEO Blecker. Das „Omni-Chennel“-Konzept von Breuninger setzt auf komplett gleichzeitige Nutzung aller Medien, an allen Orten, zu allen Zeiten. „Wir müssen da sein, wo unsere Kundinnen und Kunden sind, jederzeit, egal ob online oder stationär. Wir bieten unsere Produkte kanalneutral an“, so Holger Blecker. Ein einfach klingendes Konzept, wobei dahinter ein aufwändiges und ausgeklügeltes Logistikkonzept steht. Denn wenn Kundin oder Kunde im Breuninger in der HafenCity seinen Wunsch-Schuh oder Hipster-Hoodie gefunden hat, aber Farbe und große nicht vor Ort sind, wird via iPad das passende Produkt aufgespürt und auf schnellstem Wege an die jeweilige Privatadresse geliefert. Es ist unter anderem genau dieser individuelle Service der den Erfolg von Breuninger, neben seinem Breuninger-Club-Karten-Events und dem Mix aus sexy jungen Marken sowie regionalen Topanbietern und klassischen Weltmarken ausmacht.

Breuninger-Hamburg-Geschäftsführer Henning Riecken: „Wir sind Teil der Hamburger Innenstadt und erhöhen mit unserem Flagship-Store die überregionale Reichweite Hamburgs.“ © Thomas Hampel

Wie sagt Breuninger-CEO Blecker: „Wir setzen auf Emotion!“ Ganz offensichtlich ein Erfolgsrezept im Mode-, Beauty- und Lifestyle-Bereich des Einzelhandels, wo Innenstädte und der Handel häufig leider übers Stöhnen nicht hinauskommen. Wie hat breuninger das gemacht? Geschäftsführer Henning Riecken besteht auf ihrem einfachen Konzept: „Wir denken nicht in Krisen, wir schauen nur nach vorne und was die Kundinnen und Kunden wünschen. Das kommt offenbar an“, schiebt der gebürtige Kieler noch mit hanseatischen Understatement hinterher. Na, nicht doch noch einen weiteren Erfolgsgrund? Holger Blecker hat noch einen: „Weil in unseren stationären Flagship-Stores Manufaktur, das menschliche Handwerk hinter unseren Produkten wie zum Beispiel Kleidung sichtbar und wahrnehmbar“ machen.“

Info www.breuniger.de

DJane Shari Who sorgte beim Pre-Opening für wummernde Bässe und Beats im neuen Breuninger an der Chicagostraße 1, Westfield Hamburg-Überseequartier. © Thomas Hampel

Von den Luxus-Schuh-Weltmarken wie Jimmy Choo oder Chanel-Trends beherbergt das Breuninger auch regionale Hamburger Topmarken wie Oh April oder ganz individuelle Düfte wie BYREDO Blanche, der Dufthit der Breuninger-Mitarbeiterinnen! © Thomas Hampel

Der gesamte Flagship-Store erstrahlt im frischen Frühlings-Beauty-Ton der knallroten Asturien-Bouquets der Blankeneser Kultfloristin Stefanie Kehr. © Thomas Hampel

HKK-Weltmarken, Herren-Kleidungs-Klassiker wie Ralph Lauren dürfen, als Grundangebot, natürlich nicht fehlen. Den jungen Trend des Hauses setzen jedoch eher junge Marken wie zum Beispiel 44 Label Group, die, kein Zufall, mit Banksy-Kunst präsentiert werden. © Thomas Hampel