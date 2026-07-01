Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Innenstadt. Die City schmückt sich und schafft mit Hamburgs Sommergärten 2026 vom 7. Juli bis 18. August wieder Farbreisen fürs Auge und grüne Rückzugsorte in den Quartieren

Wenn farbenfrohe Blumenskulpturen den Neuen Wall bevölkern, Lampions die Alsterpromenade am Ballindamm in ein Farbenmeer tauchen und großformatige Kunstinstallationen den Hamburger Sommerhimmel füllen, dann ist es wieder so weit“, freuen sich die BID-Manager:innen und beteiligten Innenstadt-Akteure über »Hamburgs Sommergärten 2026«: Vom 7. Juli bis 18. August 2026 verwandeln „neun Hamburger Innenstadtquartiere gemeinsam die City in einen blühenden Stadtgarten. Was 2018 mit zwei Quartieren begann, hat sich inzwischen als fester Bestandteil im Hamburger Stadtsommer etabliert – und erreicht 2026 mit der bislang größten Beteiligung innerstädtischer Quartiere eine neue Dimension.“

Foto oben: Blütenpracht im Passagenviertel. Innenstadt-Managerin Nicole C. Unger: „Wir schaffen neue Orte mit viel Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die zum Verweilen einladen.“ © Zum Felde BID

Jedes Quartier gestaltet seinen öffentlichen Raum mit einer eigenen Handschrift. Was alle neun verbindet, ist eine gemeinsame Haltung: Fußgängerzonen, Straßen und Plätze, die zum Verweilen einladen – und gleichzeitig dem Auge und der Seele guttun. „Gut für die Menschen, die hier ﬂanieren, pausieren, einkaufen und entdecken. Und gut für Bienen und Insekten, die in einem Meer aus insektenfreundlichen Blüten ein innerstädtisches Sommerbuffet finden“, halten die Macher:innen der Sommergärten 2026 fest.

Grüne Oase Hohe Bleichen: Neun Business ­Improvement Districts

gestalten die Hamburger Innenstadt. © Zum Felde BID

Neben den beliebten Elementen aus den Vorjahren hält der Sommer 2026 neue Überraschungen bereit – was genau, wird am 7. Juli zur Eröffnung enthüllt. In mehreren Quartieren ergänzt zudem ein Rahmenprogramm mit Musik und weiteren Aktionen die sommerlichen Gestaltungen. Neu dabei ist in diesem Jahr das BID Rathausquartier. Gemeinsam gestalten damit erstmals neun Business ­Improvement Districts (BIDs) die Hamburger Innenstadt: BID Ballindamm, BID Dammtorstraße, BID Mönckebergstraße, BID Neuer Wall, BID Nikolai-Quartier, BID Quartier Gänsemarkt, BID Hohebleichen/Heuberg, BID Passagenviertel und BID Rathausquartier. Die BIDs sind privat initiierte Zusammenschlüsse von Eigentümer:innen, die sich „gemeinsam für die Attraktivität und Entwicklung ihrer Stand­orte engagieren“, so das Selbstverständnis. Die gemeinsame Initiative zeige dabei, „wie privates Engagement und öffentlich zugängliche Stadträume zusammenwirken können“.

Die Sommergärten sind längst mehr als saisonale Dekoration. „Als Initiatorin der Hamburger Sommergärten in 2018 mit nur zwei Quartieren freue ich mich sehr, dass wir in diesem Jahr mit allen neun Innenstadt-BIDs die Hamburger Sommergärten 2026 inszenieren“, sagt Nicole C. ­Unger, Immobilienmanagerin und Innenstadt-Expertin. „Das Rathausquartier ist zum ersten Mal dabei und wird mit vielen Blumentöpfen und bunten Deko-Häuschen in den Bäumen das gesamte Quartier schmücken. Und im Nikolai-Quartier“, so Unger weiter, „werden wir eine neue Luftraum-Inszenierung an verschiedenen Stellen haben und wieder die Bänke mit den Segeln zum Verweilen. Im Neuen Wall sind wieder die Schafe los, und auf dem Bürgermeister-Petersen-Platz lädt ein kleiner Stadtdschungel mit üppiger Begrünung mit der Containerbar zum Ausruhen ein.“

Ein privates Engagement von City-Unterneher:innen, das seinen Preis hat: „Die Hamburger Sommergärten sind ein fester Bestandteil in der Innenstadt, die mit über 300.000 Euro privat durch die BIDs im öffentlichen Raum finanziert werden“, sagt die überzeugte Citymacherin. Und nicht ohne Stolz zieht Unger Zwischenbilanz: „Wir schaffen neue Orte mit viel Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die zum Verweilen einladen.“ Maria Bitter

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