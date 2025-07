Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Veranstaltung. Zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag 2025 ruft das Citymanagement Hamburg mit dem Slogan »Open! Sommerzauber – von der Alster bis zur Elbe« zum großen Shopping-Bummeln auf. Neu ist auch, dass die HafenCity und ihr neues Westfield-Überseequartier mit einbezogen werden

Am 6. Juli 2025 findet rechtzeitig vor dem Beginn der Ferienzeit der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity statt. Unter dem Motto „Sommerzauber – Von der Alster bis zur Elbe“ bieten alle Quartiere der Innenstadt und der HafenCity – erstmals gemeinsam mit dem Westfield Hamburg-Überseequartier – ein attraktives Programm und eine zusätzliche Gelegenheit, mit der ganzen Familie oder mit Freunden shoppen zu gehen, um sich für den Rest des Sommers einzukleiden – und natürlich auch in den zahlreichen neuen Gastronomien und den Outdoorflächen wie zum Beispiel der neuen großen Promenade an der Elbe im Überseequartier eine feine Sommerzeit zu genießen. Foto oben: Die neu gestaltete Flaniermeile an der Binnenalster säumen mehr Bäume und es gibt mehr Freiraum für Fußgänger und Radfahrer sowie neue zahlreiche individuelle Sitzgelegenheiten. © moka-studio

Zu den Höhepunkten des musikalischen Programms zählt Kat Wulff, die sich mit ihrem Song „AndersSein vereint“ in der Europa Passage für ein Miteinander von Menschen mit und ohne (offensichtliche) Behinderung einsetzt. In der Spitalerstraße begeistern die Hamburg Caledonian Pipes & Drums mit Dudelsack-Klängen. Weitere Live-Musikgibt es von Nathalie Tineo im Alsterhaus, vom Chor Belle Alliance und vom Shanty-Chor Tampentrekker im Westfield Hamburg-Überseequartier. Der Auftritt der Nicas Dream Band im Nica Jazz Club bildet den Ausklang dieses Sonntags.

Im Westfield-Überseequartier erwarten die Besucher:innen neben dem neuen exklusiven Mode- und Lifestyle-Kultstore Breuninger und großzügigen Markenshops viele neue junge Einzelhändler, die bei Instagram und TikTok gehypte sind. Dazu kommen Entertainment-Angebote wie etwa das Port des Lumières mit seiner neuen Kosmos-Ausstellung und über 30 Gastronomien. © rockstars | URW

„Hamburg reanimiert“ lautet die Aktion auf dem Rathausmarkt, die den Mut zur Herzdruckmassage stärken soll und zudem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bietet. Auf den mobilen Kletterwänden auf dem Gänsemarkt und im Nikolai-Quartier können Groß und Klein den Gipfel erklimmen. Im Hanseviertel gestaltet die Künstlerin Jeannine Platz Kunstwerke zum Thema Miteinander, begleitet von DJ-Musik und weiteren Aktionen. Die GALLERIA Passage ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Kunsthandwerks mit offenen Werkstätten.

In der HafenCity lädt auf dem Überseeboulevard neben der 51. Open Art-Ausstellung eine »Stadt im Fluss« ein E-Bike-Parcours zur Entdeckungstour ein; während im Westfield Hamburg-Überseequartier eine Silent Disco, Musik-Workshops, abwechslungsreiche Livemusik unterhalten.

„Das Programm zeigt die integrative und inklusive Kraft von Kunst und Musik. Ein Besuch der Innenstadt wird so am 06. Juli zu einem besonderen Erlebnis, zu dem wir Jede und Jeden herzlich in die Innenstadt einladen“, sagt City-Managerin Brigitte Allkemper.

