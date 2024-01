Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Coaching. Sieben Tipps, wie Sie erreichen, was Sie sich wünschen

Im nächsten Jahr wird alles anders!“ – so geht das in der Silvesternacht mit den guten Vorsätzen, die statistisch gesehen jeder dritte Deutsche für sich formuliert – von der hohen Dunkelziffer ganz zu schweigen. Und wenn dann das neue Jahr wirklich beginnt, ist vieles davon innerhalb weniger Wochen wieder vergessen. Erhebungen zeigen: Von all den guten Vorsätzen halten 15 Prozent der Befragten nicht länger als eine Woche durch. Weitere zwölf Prozent sind nach zwei Wochen der berühmte „Schnee von gestern“. Dann übernehmen die alten Gewohnheiten das Ruder. Eine Studie der Universität von Scranton malt ein noch düstereres Bild: Danach scheitern ganze 92 Prozent aller Vorsätze.

Foto oben: Warum funktionieren Neujahrsvorsätze meist nicht? Seien Sie bei Ihrer Formulierung so konkret und spezifisch wie möglich. „Lassen Sie sich von Rück­schlägen beim Umsetzen der Neujahrsvorsätze nicht entmutigen. Diese sind ganz normal – einfach weitermachen! Jeder Fünfte braucht mehr als sechs Anläufe, um seine Vorsätze zu verwirklichen.“ © Wilfried Pohnke auf Pixabay

Doch warum funktionieren Neujahrsvorsätze meist nicht? Laut Wissenschaft missglücken gute Vorsätze aus drei Gründen:

1. Zu viel. Wer sich zu viel auf einmal vornimmt, versagt schneller. Es geht darum, mit alten (unerwünschten) Gewohnheiten zu brechen. Diese abzulegen, geht nicht von heute auf morgen. Zu viel auf einmal zu wollen, überfordert uns und lässt uns vorzeitig frustriert aufgeben.

2. Ungeplant. Die Vorsätze dürfen nicht aus einer Laune heraus entstehen, sondern müssen realistisch, bewusst und konkret geplant werden.

3. Nicht passend. Die Neujahrswünsche werden zu einem (unnatürlichen) Zeitpunkt gefasst, der nichts mit dem eigenen Lebensfluss, der aktuellen Lebenssituation zu tun hat.

Coachin Andrea Huber: Zu viel auf einmal zu wollen, über­fordert uns und lässt uns vorzeitig frustriert aufgeben. © Privat

Doch wie lassen sich Vorsätze denn nun verwirklichen? Sieben Tipps helfen Ihnen dabei!

Meilensteine definieren:Große Ziele sollten Sie immer in Teilschritte zerlegen. Ist eines erreicht, spornt es uns umso mehr an, auch das nächste in Angriff zu nehmen. Aus der Motivationsforschung ist bekannt, dass Menschen mehr Elan entwickeln, je näher sie einem Ziel kommen.

Direkt anfangen: Beginnen Sie alles, was Sie sich vornehmen, innerhalb von 72 Stunden, sonst sinkt die Chance, dass Sie das jeweilige „Projekt“ jemals umsetzen, auf ein Prozent. Wünschen Sie sich etwas aus vollster Leidenschaft, wollen Sie damit auch loslegen. Der erste Schritt ist dabei der wichtigste.

Permanent dranbleiben: Laut Studien um Phillippa Lally vom University College in London dauert es mindestens zwei Monate, bis wir eine neue (bessere) Gewohnheit etabliert haben. So lange müssen wir durchhalten und das gewünschte Verhalten möglichst täglich praktizieren. Am besten erinnern Sie sich selbst daran. Zum Beispiel, indem Sie Ihren guten Vorsatz per Post-it an den Kühlschrank kleben, wo Sie ihn täglich sehen.

Verbündete suchen: Tun Sie sich mit anderen zusammen – mit Freunden, Kolleginnen, der Familie. Allein geben viele schnell auf. Dank mentaler Unterstützung lässt sich auch der hartnäckigste innere Schweinehund besiegen.

Spaß behalten: Gute Vorsätze sollen Spaß machen! „Sparsamer werden“ weckt keine Ambitionen. Jeden Monat 100 Euro zur Seite legen, um damit einen Urlaub zu finanzieren, schon.

Konkretes vornehmen: Seien Sie bei der Formulierung Ihrer Neujahrsvorsätze so konkret und spezifisch wie möglich. „Mehr Zeit mit Freunden verbringen“ ist schön, aber vage. Sich „jeden zweiten Freitagabend im Monat mit Klaus oder Marion“ zu treffen, ist exakter. Und damit ein greifbares Ziel. Im kommenden Jahr „abnehmen“ ist kein konkretes Ziel. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf den Nachtisch zu verzichten und bis zum 1. März fünf Kilo abzunehmen, schon! (Vielleicht erinnern Sie sich an die S.M.A.R.T.-Formel zur Zieleerreichung?)

Professionelles Coaching: Ei­ne Änderung von Gewohnheiten hängt oft mit der eigenen Identität zusammen. Wie sehe ich mich? Und passt mein Verhalten zu dem Bild, was ich von mir habe? Was behindert mich beim Erreichen meiner Ziele? Ein unabhängiger Coach hilft dabei, sich selbst besser kennenzulernen und eventuelle Blockaden zu entlarven, und unterstützt bei der gewünschten Veränderung.

Gutes Gelingen bei allen Vorhaben und einen tollen Start ins Jahr 2024! Ihre Andrea Huber

________________________________

Andrea K. Huber ist ­Coachin im Leistungssport, hat sich auf Stress­management spezialisiert und berät Unter­nehmen und Privatpersonen in heraus­fordernden Situa­tionen. Infos unter: www.andrea-huber-coaching.de