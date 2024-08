Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Pop-Event. Das HaspaJoker-Konto feiert 25-jähriges Jubiläum mit Robbie-Williams-Konzerten ­exklusiv für Girokontokunden auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Robbies Rock ’n’ Roll!

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Am 22. und 23. August tritt Robbie Williams auf der Trabrennbahn Bahrenfeld auf, jedes Ticket kostet nur 25 Euro. Tatsächlich hat die Sache einen Haken – man muss HaspaJoker-Kunde sein, um an die Karten zu kommen. Denn mit den beiden Konzerten sollen 25 Jahre HaspaJoker gefeiert werden. Wer über so ein Konto verfügt, konnte ab 4. Juli, zehn Uhr, online über eventim.de maximal vier Tickets kaufen. Erwartungsgemäß waren die Shows binnen weniger Stunden ausverkauft.

Foto oben: Singer-Songwriter Robbie Williams als Topstar am 6. Juli 2024 beim British Summer Time Hyde Park Festival in London. Der Ex-Take-That-Frontmann zu seiner Vergangenheit: „Ich hatte das Gefühl, mich immer mehr zu verlieren, bis zu dem Punkt, an dem ich mir fremd wurde.“ © picture-alliance / Photoshot | Justin Ng / Avalon

Der Brite hat kein Problem damit, sich von irgendwelchen Unternehmen engagieren zu lassen – nicht nur von der Haspa. Er hat beispielsweise schon Reklame für den Smart Forfour gemacht, auch für VW hat er geworben. Denn er pflegt einen nicht gerade bescheidenen Lebensstil. Der Lebensmittelpunkt des Sängers ist inzwischen wieder London. Dort bewohnt er mit seiner Familie Woodland House, ein altes Stadthaus mit mehr als 40 Zimmern im Nobelviertel Kensington. Es soll rund 20,5 Millionen Euro gekostet haben. Im Gegenzug hat er sich kürzlich von seiner Villa in Los Angeles getrennt, die er vor gut zwei Jahren für rund 45 Millionen Euro erstanden hat. Angeblich hat sich dieser Verkauf für ihn gelohnt, es heißt, er habe einen Gewinn von etwa 15 Millionen Euro gemacht.

In der englischen Hauptstadt hockt Robbie Williams aber nicht nur zu Hause. Bei der diesjährigen „Soccer Aid“-Benefizveranstaltung für Unicef in London verblüffte der Charity-Gründer Robbie Williams mit einem neuen Look: grauer Irokesenschnitt, schwarze Brille, Designeranzug. In den sozialen Medien überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. Genial, fantastisch – der Sänger wurde in den höchsten Tönen gelobt.

Robbie Williams mit seiner Frau Ayda Field bei der Premiere zur vierteiligen Netflix-Serie „Robbie Williams“ in London, 1. November 2023. © picture alliance | Vianney Le Caer / Invision / AP

Wer mehr über den Superstar wissen will, kann sich bei Net­flix die vierteilige Serie „Robbie Williams“ anschauen. Wenn der Brite auf seine Vergangenheit zurückblickt, wird ziemlich schnell klar, dass ihn der Erfolg nicht unbedingt glücklich gemacht hat. Sätze wie „Ich hatte das Gefühl, mich immer mehr zu verlieren, bis zu dem Punkt, an dem ich mir fremd wurde“ sprechen eine deutliche Sprache. Immerhin hat Robbie Williams heute eine Partnerin an seiner Seite, die ihn erdet: seine Frau Ayda Field. Seinen Hit „She’s the One“ singt er heute wahrscheinlich nur noch für sie.

Das Paar ist seit 2010 skandalfrei verheiratet und hat vier Kinder – zwei wurden von einer Leihmutter geboren. Tochter Theodora, genannt Teddy, scheint Daddys Entertainerqualitäten geerbt zu haben. Immer wieder postet der stolze Papa Videos von seiner Ältesten – mal singt sie, mal tanzt sie. Gut möglich, dass sie ihm auch an seinem 50. Geburtstag am 13. Februar ein Ständchen gebracht hat. Gefeiert hat Robbie Williams in Gstaad, seine Gäste haben für ihn auf einer Restaurantterrasse „Happy Birthday“ gesungen. Ein Video zeigt: Das hat ihn verlegen gemacht.

Von seinen Take-That-Kollegen ist in diesem Clip allerdings keiner zu sehen. Dennoch hätte Robbie Williams grundsätzlich nichts dagegen, mal wieder etwas mit seiner alten Band zu machen. Konkrete Pläne gibt es aber nicht. Umso mehr freuten sich die Fans, als Robbie Williams 2023 im königlichen Landsitz Sandringham mit Mark Owen aufgetreten ist. Die beiden haben zusammen „Greatest Day“ gesungen. Dagmar Leischow

Info Robbie Williams tritt am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. August, jeweils 18.30 Uhr auf der Trab­rennbahn Bahrenfeld auf. Weitere Informationen unter www.haspa.de