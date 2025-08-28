Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Rathausmarkt. Das Reese-Haus hat neuen exklusiven Mieter »Lagree-Studio« vom Core Club

Wenn sich Stil mit Fitness, Wellbeing und Kaufmannshaus-Tradition am Standort Reese-Haus an der kleinen Alster vis-à-vis vom Hamburger Rathaus verbindet, zieht im Herbst 2025 der neue Mieter La­gree-Studio vom Core Club ein. Der Eigentümer Art-Invest Real Estate hat einen langfristigen Mietvertrag mit dem Core Club geschlossen. Auf 250 Quadratmetern an der Adresse Plan 8 wird das Boutique-Studio die international bewährte Lagree-Methode anbieten. Dabei handelt es sich um ein hochintensives, gelenkschonendes Ganzkörpertraining, das auf innovativen Megaformer-Geräten durchgeführt wird. Eröffnet werden soll der Core Club im Herbst dieses Jahres. Außerdem verlängern die Luxus-Modemarke Bogner und die Kaffeehaus-Kette Starbucks langfristig ihre Mietverträge im Reese-Haus.

Foto oben: Die Core Club-GründerinnenLara Marie Hampe (l.) und Geeske Harms eröffnen ein Lagree-Studio im Reese-Haus. © Marcel Frommer

Hinter dem Core Club stecken die beiden Gründerinnen Geeske Harms und Lara Marie Hampe, die ihren Club mit Fokus auf Ästhetik, Persönlichkeit und Community zur führenden Lagree-Adresse Hamburgs und Norddeutschlands machen möchten. Trainiert wird in kleinen Gruppen und mit individueller Betreuung. Das Training auf den Megaformer-Geräten richtet sich an eine Premium- Zielgruppe, die Fitness und Lifestyle miteinander verbinden möchte. Die Kurse werden ausschließlich durch Trainer und Trainerinnen durchgeführt, die nach der Lagree-Methode ausgebildet sind.

Das Reese-Haus an der kleinen Alster vis-à-vis vom Rathaus: neue hochwertige Mieter und neue langfristige Verträge von Bogner und Starbucks. © Art-Invest real Estate

„Unser Studio verknüpft mit einem ganzheitlichen Ansatz Körper, Mindset und Lifestyle. Daher war es uns auch wichtig, dass ein erstklassiger Standort unseren Anspruch reflektiert. Genau das tun die Räumlichkeiten im Reese-Haus am Rathausmarkt. Unser Ziel ist es, dass jeder, der unser Studio betritt, mit einem positiven Gefühl, mehr Energie und einem stärkeren Körper wieder hinausgeht“, sagen Geeske Harms und Lara Marie Hampe.

Derzeit befindet sich Art-Invest Real Estate in Gesprächen mit der Stadt Hamburg für die Erweiterung der Außengastronomie vor dem Reese-Haus. Jüngst wurden die unter Denkmalschutz stehenden Rathaus-Pavillons aufwendig saniert und neue Betreiber für eine hochwertige Gastronomie der Pavillons von der Stadt Hamburg ausgewählt, um die Aufenthaltsqualität am historischen Rathausmarkt noch attraktiver zu gestalten. Martha Bitter