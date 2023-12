Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Coaching. Wie Sie in der Adventszeit Ihr inneres Strahlen zurückerobern können

Weihnachtsbeleuchtung hat in unserer Kultur eine große Bedeutung – in der Adventszeit schmücken wir unsere Städte und Wohnungen mit vielen Lichtern, um eine Atmosphäre zu schaffen, die sich bewusst vom alltäglichen Raum abhebt. Es entsteht eine positive Stimmung, wobei sich dieses Phänomen sogar kulturhistorisch erklären lässt: In Europa repräsentierte einst ein Lichtpunkt genau einen Menschen. Wollte sich der römische Kaiser präsentieren, umgab er sich mit tausend Fackelträgern. Viele Lichtquellen waren teuer und damit ein Mittel, den hohen sozialen Rang zu zeigen. Sie hatten hohes Prestige.

Foto oben: „Besinnlichkeit an ruhigen Tagen, Lichterglanz in allen Farben.“ In der Adventszeit und zu Weihnachten sollte jeder in das eigene Herz hineinhorchen und versuchen, zurück zum inneren Leuchten zu finden. © Catrin-Anja Eichinger

Doch wie hell scheint Ihr eigenes Licht? Wenn Menschen sich mit dem Leben verbunden fühlen, dann leuchten sie von innen. Das können andere Menschen sehen und spüren. Wir erleben diese Menschen als authentisch und in sich ruhend. Für die Person selbst sind diese Momente oder Phasen sehr erfüllend. Vielleicht lässt es sich am ehesten als eine Art Flow beschreiben, im Fluss mit dem Leben.

Doch sieht die Realität nicht oftmals ganz anders aus? Es gibt diese Momente, in denen wir uns selbst klein machen:

• Wir zögern und trauen uns nicht, uns zu zeigen. Und dann ist der Moment vorbei.

• Wir trauen uns nichts zu, weil wir von vorneherein die Niederlage erwarten.

• Wir bremsen uns selbst, uns fehlt der Mut, und wir wagen den nächsten Schritt nicht.

• Wir machen uns klein, gehen kein Risiko ein und bleiben die Raupe im Kokon.

Oft sind das Momente, in denen wir dem inneren Programm unserer begrenzenden Überzeugungen zuhören und ihnen glauben. Das können Sätze sein wie „Wer bin ich schon, dass …“, „Ich kann das sowieso nicht, weil …“ oder „Dazu bin ich viel zu …“. Diese Sätze sind altbacken und haben dennoch so viel ausbremsende Energie in unserem Leben.

Coachin Andrea Huber: Machen Sie sich frei von Bewertungen. Bringen Sie Ihr Licht zum Leuchten. © Privat



Innere Begrenzungen und Überzeugungen machen es uns oft schwer. Sich damit auseinanderzusetzen ist eine der wichtigsten Aufgaben hier in diesem Leben. Nelson Mandela brachte es auf den Punkt: „Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich begrenzt, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen.“

Dabei ist es ein Verhalten, das zutiefst menschlich und nachvollziehbar ist. Werden wir doch oft schon früh darauf konditioniert, dass wir nur dann akzeptiert werden, wenn wir uns so benehmen, wie es andere erwarten. Vor allem in unserer Kindheit erleben wir immer wieder, dass wir besonders lieb gehabt werden, wenn wir uns angepasst verhalten, wenn wir brav sind. Als Erwachsene gilt es nun, sich von diesen Mustern zu befreien. Drei Wege helfen, das innere Licht wieder zum Leuchten zu bringen.

I. Gegen den Strom schwimmen.

Ihr neues Hobby wird verspottet? Ihre achtsame Lebensweise wird von den Freunden ständig kommentiert und belächelt? Die regelmäßigen Auszeiten zum Nachdenken werden als Egoismus kritisiert? Ignorieren Sie solche Aussagen. Stehen Sie zu Ihrem Musikgeschmack, Ihrer Ernährungsweise, Ihrer Kleidung etc. – denn das alles trägt nach außen, wer Sie innen sind. Das Wichtigste ist, dass Sie sich gut fühlen, nur dann wirken Sie authentisch.

II. Grenzen setzen.

Wenn die einzige Möglichkeit, beliebt zu sein, ist, sich zu verstellen oder den Erwartungen gemäß zu „funktionieren“, dann setzen Sie hier einen Punkt. Kommunizieren Sie klar und deutlich, wenn Sie etwas nicht möchten. Ihre wahren Freunde werden Sie aufgrund dessen lieben, was Sie sind, nicht aufgrund dessen, was Sie sein sollten. Zeit, neue Bekanntschaften zu machen!

III. Mut zur Blamage.

Ja, dieser Rat ist ernst gemeint. Wagen Sie es einmal bewusst, an Ihre Grenzen zu gehen, indem Sie sich absichtlich einer Situation aussetzen, die Ihnen peinlich erscheint. Das kann der nächste Karaoke-Abend sein oder der Gang ins Kino, wenn ein Kinderfilm läuft. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und machen Sie sich frei von Bewertungen. Bringen Sie Ihr Licht zum Leuchten.

Genießen Sie die Feiertage, und kommen Sie gut ins Neue Jahr! Ihre Andrea Huber

________________________________________

Andrea K. Huber ist ­Coachin im Leistungssport, hat sich auf Stress­management spezialisiert und berät Unter­nehmen und Privatpersonen in heraus­fordernden Situa­tionen. Infos unter: www.andrea-huber-coaching.de