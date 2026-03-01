Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Das Team von Gebr. Heinemann geht beim HafenCity Run 2026 bereits zum 20. Malauf Erkundungstour durch den wachsenden Stadtteil

Am 30. Mai wird Hamburgs jüngster Stadtteil wieder zur Gute-Laune- und Charity-Hochburg. Dann steigt die 24. Ausgabe des ­HafenCity Run mit Hunderten euphorischen (Firmen-)Teams und Tausenden Teilnehmenden. Das Beste daran: Ob Azubi oder Führungsetage, Gelegenheitsläufer:in oder Couch-Potato, Familie oder Freunde, mit Beeinträchtigung oder ohne: Bei diesem Breitensport-Highlight der Metropolregion sind alle willkommen.

Foto oben: Gebr. Heinemann beim HafenCity Run 2025. Angefangen hat es einst mit rund 40 Teilnehmenden, heute sind es jährlich rund 130 „Heinemänner“. © Witters GmbH

Auch dieses Jahr geht es eigentlich um nichts, denn auf Zeitnahme und Ergebnislisten wird traditionell verzichtet. Gleichzeitig ist allen eines wichtig: das Gemeinschaftserlebnis, das Flaggezeigen für den guten Zweck, das Entdecken des sich rasant entwickelnden Stadtteils und die sportliche Betätigung im Team.

»Am Start des HafenCity Run wird jedes Team von den Moderatoren vorgestellt und danach geschlossen auf die Strecke geschickt. Diese Ehre wird den Läufer:innen von Gebr. ­Heinemann in diesem Jahr bereits zum 20. Mal zuteil. Das runde Jubiläum zeigt, wie eng das Familienunternehmen mit dem Laufevent verbunden ist.«

Und der Streckenverlauf wird wieder – wie jedes Jahr – anders sein als jemals zuvor und wie gewohnt rund vier Kilometer lang. Am Start wird jedes Team von den Moderatoren vorgestellt und danach geschlossen auf die Strecke geschickt. Diese Ehre wird den Läufer:innen von Gebr. ­Heinemann in diesem Jahr bereits zum 20. Mal zuteil. Das runde Jubiläum zeigt, wie eng das Familienunternehmen mit dem Laufevent verbunden ist. Der Startpunkt liegt quasi vor der eigenen Haustür, wodurch der Lauf zu einem echten Heimspiel wird.

2008. Das Team der Gebr. Heinemann am Start am damaligen Rohbau des ­Unilever-Gebäudes. © Witters GmbH

In den vergangenen Jahren war es immer ein besonderes Highlight, wenn die Strecke an der Zentrale in der Koreastraße vorbeiführte. Auch der gute Zweck des Laufes und die Unterstützung für den ­Hamburger Abendblatt hilft e. V. motiviert die Heinemann-Läufer:innen zur Teilnahme.

Fakten zum HafenCity Run 2026

• Datum: Samstag, 30. Mai 2026

• Geschichte: bereits zum 24. Mal

• Teilnahmevoraussetzung: Team aus mind. 10 Personen

• Geeignet für: Ob Azubi oder Führungsetage, Gelegenheitsläufer:in oder Couch-Potato, Familie oder Freunde, mit Beeinträchtigung oder ohne – alle sind willkommen

• Individuelle Vorstellung: Teamfoto und Anmoderation vor dem Start sind Teil der Teilnahme-Experience

• Charity: zugunsten des Hamburger Abendblatt hilft e. V.

Sport spielt beim 1879 gegründeten Reiseeinzelhändler eine große Rolle. Davon zeugen diverse Betriebssportgruppen, unter anderem für Fußball, Yoga und Laufen. Die Heinemann-Mitarbeitenden sehen Sport als eine tolle Möglichkeit, gemeinsam und im Team aktiv zu sein. Am HafenCity Run gefällt den Heinemann-Mitarbeitenden besonders, dass bei diesem Event nicht die Zeit, sondern das Miteinander zählt. Jede:r läuft im eigenen Tempo – egal ob trainierter Läufer, Walker oder Gelegenheitssportler. Auch Familien von Heinemann-Mitarbeitenden sind regelmäßig Teil des Teams – und sogar Hunde hatten bereits eine Startnummer und haben die rund vier Kilometer absolviert.

»Am HafenCity Run gefällt den Heinemann-Mitarbeitenden besonders, dass bei diesem Event nicht die Zeit, sondern das Miteinander zählt. Jede:r läuft im eigenen Tempo – egal ob trainierter Läufer, Walker oder Gelegenheitssportler. Auch Familien von Heinemann-Mitarbeitenden sind Teil des Teams – und sogar Hunde hatten bereits eine Startnummer.«

Genau diese Offenheit ist der Grund dafür, dass die Gruppe seit den Anfangstagen enorm gewachsen ist: Angefangen hat es einst mit rund 40 Teilnehmenden, heute sind es jährlich rund 130 „Heinemänner“. Neben den Kolleg:innen aus der Zentrale sind auch Mitarbeitende vom Hamburg Airport und aus dem Logistikzentrum in Allermöhe dabei.

2023. Das Team der Gebr. Heinemann am Start im Baakenhafen in der Ost-HafenCity. © Witters GmbH

Für Komfort sorgt traditionell das Heinemann-Teamzelt, das als Treffpunkt, Gepäckstation und gemeinsamer Rückzugsort dient. In den vergangenen Jahren durfte sich das Heinemann-Team über einen ganz besonderen Fan freuen: Verwaltungsratsmitglied Claus Heinemann stand häufig am Start und feuerte die Heinemann-Crew an. Vielleicht wird er ja auch in diesem Jahr wieder am Streckenrand stehen.

Wer es Gebr. Heinemann gleichtun und beim ­HafenCity Run für den guten Zweck an den Start gehen möchte, kann noch bis zum 6. Mai die Team-Anmeldung (Mindestgröße: zehn Personen) vornehmen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 120.000 Euro für den Hamburger Abendblatt hilft e. V. zusammen. Ganz Hamburg ist aufgerufen, diese Summe nochmals zu toppen. Pro Team fließen zehn Euro und pro Startnummer sechs Euro an den Abendblatt-Hilfsverein.

Emanuel von Böselager

Info Informationen und Team-Anmeldungen unter hafencityrun.de