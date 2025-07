Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Save the Date. Am Samstag, 19. Juli, steigt im Lohsepark zum 5. Mal das große Nachbarschaftsfest HafenCity des Netzwerks HafenCity e. V. Ein Fest mit Livemusik, Flohmarkt, Kulturständen und jeder Menge Sport- und Freizeitaktivitäten – für alle!

Das Fest im Lohsepark ist mehr als nur ein Event – es ist ein Symbol für das Miteinander im Viertel“, formuliert der Veranstalter des Nachbarschaftsfests 2025 im Lohsepark, das Netzwerk HafenCity e. V. „Wir freuen uns darauf“, so die Nachbarschaftskümmerer, „die Vielfalt unseres Viertels zu feiern und ein Zeichen für den Zusammenhalt in der HafenCity zu setzen.“ Zuletzt kamen bei den Sommerfesten immer rund 1.000 Teilnehmer:innen zusammen und genossen Livemusik, Kulinarisches, kulturelle Informationen, unterschiedlichste Sport- und Freizeitaktivitäten und: Schnacken!

Am Samstag, den 19. Juli 2025, wird der Lohsepark in der HafenCity wieder zum Zentrum für Kultur, Unterhaltung und Nachbarschaft. Beim Sommerfest des Netzwerks HafenCity e. V. erwartet alle ein buntes Programm, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert – begeistern wollen auch wieder die Livebands, die alle einen nachhaltigen Bezug zur HafenCity haben, hier leben, arbeiten oder sich ehrenamtlich engagieren für das Quartier.

Das Fest bietet eine Vielzahl von Aktivitäten: Neben Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Viertel wird es auch zahlreiche Infostände zum Leben und Arbeiten in der HafenCity geben. Die lokale Feuerwehr sorgt für spannende Attraktionen, bei denen Groß und Klein einen Einblick in den Alltag der Feuerwehr bekommen können.

Für Marianne Wellershoff, frisch gewählte 1. Vorsitzende des Netzwerks HafenCity, freut sich über viele neue jüngere Mitglieder im Netzwerk-Vorstand: „Wir sind als Vorstand ein Team, das heißt, wir bringen gemeinsam das Quartier voran. Am liebsten würde ich sagen, dass wir schon alles erreicht haben und uns deshalb Neues vornehmen. Aber leider sind viele unserer Themen Dauerbrenner: der viel zu massive Kfz-Verkehr, der viel zu geringe Grünanteil und die schrumpfenden Erholungsflächen, fehlende Angebote insbesondere für Jugendliche, die Nicht-Beteiligung des Quartiers an der Gestaltung des Baakenhöfts, das ignorierte koloniale Erbe.“ Auch darüber wird an Ständen auf dem Sommerfest informiert – aber lässig. Es soll vor allem ein fröhliches Get-together sein.

Dafür sorgen auch die Band und der Chor der weiterführenden Schule im Lohsepark, der ­Campus HafenCity: Der CampusChor besteht aus jungen Sängerinnen und Sängern der Jahrgangsstufen 5 und 6. Unter der Leitung von Eva Goller proben die Kinder einmal in der Woche immer wieder neues Repertoire. Dabei dürfen die Sänger:innen natürlich auch eigene Liedvorschläge mit zu den Proben bringen. Durch den Kooperationspartner The Young ClassX durfte der Chor in diesem Jahr wieder reichlich Bühnenluft schnuppern. Highlights waren dabei ein Auftritt in der Fabrik Hamburg und die Mitwirkung an einem Flashmob der Staatsoper unter Kent Nagano in der Europapassage. Das schweißt zusammen und fördert nicht nur den Teamgeist, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein! „Der CampusChor freut sich besonders, wieder in der Nachbarschaft aufzutreten und beim Lohseparkfest dabei sein zu können und damit einen perfekten Schuljahresausklang zu feiern!“, so der CampusChor.

Für Familien gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Spielaktionen, Kinderschminken und weiteren Überraschungen. Künstler:innen und lokale Initiativen aus dem Viertel präsentieren ihre Projekte und schaffen eine lebendige Atmosphäre, die den Lohsepark zum Treffpunkt für die gesamte Nachbarschaft macht. Der Netzwerk-Vorsitzenden Marianne Wellershoff gefällt, dass die Neuen im Vorstand frisch und lässig an Dauerthemen wie an neue Projekte herangehen: „Ich verspreche mir vom neuen Team viele ­Ideen, nachhaltige Energie und die Chance, dass wir uns als Netzwerk HafenCity um weitere Themen kümmern können. Zum Beispiel um das Thema Sport und Freizeit. Auch in Sachen Kultur wollen wir uns künftig mehr engagieren“, so Wellershoff.

Zur Primetime, wenn sich ab 18 Uhr die Cocktailbars öffnen, animiert der Elektro- und Indie-Sound von Beletage zum Pogo-Tanzen, und seit Jahren bilden die Pop-Souler von Hong Kong Five aus der Hongkongstraße mit einer Prise Funk ab 19 Uhr in der Abenddämmerung das glamouröse Schluss-Highlight des Bühnenprogramms. Sie kommen dieses Jahr mit ihrer neuen jungen Sängerin Laura Knorr, mit der sie einen etwas pop-igeren Weg mit Soulelementen eingeschlagen haben. Ihre Ex-Frontfrau Lory Daum hat inzwischen eine professionelle Solokarriere gestartet. Auf den neuen Hong Kong Five-Move mit Soul-Einschlägen darf man gespannt sein!

Auch die Zusammenarbeit mit einem neuen Player im Stadtteil wird in den kommenden Monaten spannend. Das Quartiersmanagement HafenCity e. V. hat seine operative Arbeit aufgenommen und gerade Ende Juni den nigelnagelneuen Sportplatz Hafenkante und den ehrenamtlich geführten und mit Spenden finanzierten Bolzplatz vom Spielhaus HafenCity e. V., beide im Oberhafen, gemeinsam eingeweiht. Beide, Netzwerk HafenCity e. V. wie auch das Quartiersmanagement HafenCity e. V., begreifen sich nicht als Konkurrenten, und das Quartiersmanagement nimmt auch mit eigenen Aktivitäten am Netzwerkfest teil.

Gegenüber der HafenCity Zeitung legt Marianne Wellershoff aber Wert darauf, dass es schon Unterschiede gebe: „Wir vertreten die Anliegen der Menschen im Quartier, mit konkreten Aktionen, aber auch auf der politischen Ebene. Wir basteln mit Kindern Insektenhotels, entwickeln mit dem Nabu das Biotop Drachenwiese und betreiben im Oberhafen Urban Gardening. Aber wir mischen uns auch politisch ein, wir haben Ideen, wir thematisieren, was nicht gut läuft“, sagt die Netzwerk-Vorsitzende.

„Wir fordern Tempo 30, schlagen Entsiegelungsflächen vor und bringen beim HafenCity Forum einen Antrag für einen festen Freizeitort für Jugendliche ein – denn es gibt bekanntlich keinen in der HafenCity. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen in der HafenCity ihr Baakenhöft mitgestalten können und sich nicht mit einer fertigen Opern-Planung abfinden müssen, die vielleicht gar nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Wir haben den Anspruch, unsere HafenCity mitzugestalten, damit sie lebenswerter wird. Diese Art von praktischer politischer Arbeit für die Nachbarschaft darf das Quartiersmanagement laut Satzung ausdrücklich nicht. Da unterscheiden wir uns“, so Marianne Wellershoff.

Und diesmal wird unter anderem auch wieder eine Tombola veranstaltet – für die noch fleißig Spenden gesucht werden! Wer etwas beisteuern möchte, kann Sachpreise oder Gutscheine, die Groß und Klein eine Freude machen, für die Tombola spenden. Alle HafenCityzens und Hamburger:innen sind herzlich eingeladen, den Sommer gemeinsam im Lohsepark zu genießen und einen unvergesslichen Tag im Herzen der Stadt zu verbringen. Kerstin Auer, Wolfgang Timpe

