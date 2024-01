Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

HafenCity. Der Eröffnungstermin für das Shopping-Entertainment-Center Westfield Hamburg-Überseequartier wurde heute bekanntgegeben: Donnerstag, 25. April 2024. Rund zehn Prozent der Retailflächen müssen bis dahin noch ihre Mieter finden

Der Investor Unibail-Rodamco-Westfield hat sich jetzt festgelegt und am Vormittag des 16. Januar 2024 den zweimal verschobenen Eröffnungstermin (wegen Corona sowie Bau- und Lieferkettenkrise) sowie weitere neue Mieter für das Quartier mit einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern bekanntgegeben: „Weitere Meilensteine: Unibail-Rodamco-Westfield (URW) gibt mit dem 25. April 2024 das Datum des ,Grand Openings‘ des Mixed-use-Quartiers in der Hamburger HafenCity bekannt. Die Projektentwicklung findet damit ihren Höhepunkt und die Stadt Hamburg erhält im Herzen der HafenCity einen neuen pulsierenden Ort – ein neues Stück Stadt, das alle Aspekte des Lebens wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit dynamisch verbindet. Im Zentrum der Feierlichkeiten wird die Eröffnung des Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitbereichs des Quartiers stehen. Für diese Flächen liegt die Vermietungsquote mittlerweile bei rund 90 Prozent. In den letzten Wochen hat URW weitere 25 Partner an Bord geholt. Unter anderem werden Karl Lagerfeld, Sephora und Karo Kauer neue Stores im Quartier direkt an der Elbe eröffnen.“

Foto oben: Überseequartier-Eröffnung am 25. April: „Im Zentrum der Feierlichkeiten wird die Eröffnung des Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitbereichs des Quartiers stehen. Für diese Flächen liegt die Vermietungsquote mittlerweile bei rund 90 Prozent. In den letzten Wochen hat URW weitere 25 Partner an Bord geholt. Unter anderem werden Karl Lagerfeld, Sephora und Karo Kauer neue Stores im Quartier direkt an der Elbe eröffnen.“ © moka-studio | URW

Die Entscheidung ist gefallen: „Unibail-Rodamco-Westfield (URW) gibt mit dem 25. April 2024 das Datum des ,Grand Openings‘ des Mixed-use-Quartiers in der Hamburger HafenCity bekannt. Die Projektentwicklung findet damit ihren Höhepunkt und die Stadt Hamburg erhält im Herzen der HafenCity einen neuen pulsierenden Ort – ein neues Stück Stadt, das alle Aspekte des Lebens wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit dynamisch verbindet.“ © moka-studio | URW

Hamburg wird mit dem Überseequartier weitere neue Handelsmarken wie Karl Lagerfeld mit eigenem Store der Hamburger Chanel-Modelegende oder der Beauty-Kette Sephora mit eigenem Store und Marken wie zum Beispiel Fenty Beauty by Rihanna bekommen. Ferner wird der Hamburger Skate- und Longboard-Unternehmer und -Designer Richie Löffler (siehe Bericht HCZ im November 2022: https://hafencityzeitung.com/skateparcour-hafencity-vollkommen-losgeloest/) im Überseequartier den ersten „Rip‘n‘Dip“-Store der US-Skater-Marke eröffnen und u.a. Neues im Bereich Streetwear-Lifestyle bieten. Insgesamt wird bis zur Eröffnung am 25. April der Investor und Managementbetreiber URW, Unibail-Rodamco-Westfield, 1,6 Milliarden Euro investiert haben, um auf einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern 14 Gebäude mit knapp 100.000 Quadratmetern Nutzungsflächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit, wobei der Mode- und,Lifestyle-Store von Breuninger mit 14.000 Quadratmetern auf drei Etagen der Keykunde sein wird, zu errichten. Dazu kommen weitere 48.000 Quadratmeter Büroflächen für rund 4.000 Arbeitsplätze sowie ab Sommer 2025 ein Kreuzfahrtterminal mit rund 300.000 Passagieren pro Jahr, drei Hotels mit rund 830 Zimmern, 579 Wohnungen in Kooperation mit dem Projektentwickler DC Developments und etwa 20.000 Quadratmeter Kultur- und Enterainmentflächen wie u.a. für das immersive Kunsterlebnis Port des Lumières, eine Lego-Erlebniswelt und 10 Kinoleinwände des Betreibers Kinopolis.

Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield, bei der Grundsteinlegung des Überseequartiers am 22. Mai 2019: „Wir sind bei der Realisierung des Westfield Hamburg-Überseequartier jetzt auf der Zielgeraden und übergeben bereits seit Wochen kontinuierlich Flächen an unsere Mietpartner. Der Flächenausbau schreitet überall im Quartier zügig voran.“ © Thomas Hampel

Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield: „Wir sind bei der Realisierung des Westfield Hamburg-Überseequartiers jetzt auf der Zielgeraden und übergeben bereits seit Wochen kontinuierlich Flächen an unsere Mietpartner. Der Flächenausbau schreitet überall im Quartier zügig voran. In den letzten Wochen haben wir weitere 25 Brands an Bord geholt und mit der aktuellen Vermietungsquote von rund 90 Prozent sind jetzt nur noch einzelne Flächen verfügbar. Wir freuen uns gemeinsam mit all unseren Partnern auf die große Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartier, dieses neuen Stücks Hamburg, am 25. April 2024.“ Auch die Vermietung im Gastronomiebereich ist nach Auskunft von URW „nahezu abgeschlossen“. Im „speziellen Gastronomie-Segment ‚The Kitchen‘, in dem in einer authentischen Food-Hall-Atmosphäre verschiedene lokale Streetfood-Anbieter vertreten sein werden“, seien mittlerweile fast alle Partner an Bord. Wolfgang Timpe