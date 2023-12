Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Wiedereröffnung. Gute Nachricht für das Quartier: Die Yokohama Coffee Bar startet am 2. Januar mit den Inhabern Louise & Florian Kunth neu durch. Sie freuen sich über Unterstützung durch ein Crowdfunding

Liebe User:innen, Leser:innen & Freunde der HafenCity Zeitung! Heute ist Heiligabend und wir wünschen Euch von unserem Team frohe Weihnachtstage🎄🌻 und einen prickelnden Rutsch ins neue Jahr 2024🍾🎉🥂mit maximal viel Glück und Glücklichsein❗️Gute Nachricht für die HafenCity und die direkte Nachbarschaft am und rund um den Lohsepark – plus einer guten tat vielleicht noch im ausgehenden Jahr. Gleich am 2. Januar wagen die Gründer der Yokohama Coffee Bar Louise & Florian Kunth, den Restart, die Wiedereröffnung ihres Nachbarschaftscafés „Yoko“ Am Lohsepark/Yokohamastraße planen. Nach einer unfreiwillig langen Betriebspause seit Ende November starten die beiden mit einem kleineren Team neu durch.

Foto oben: Yokohama-Coffee-Bar-Inhaber Louise & Florian: „Für die Wiedereröffnung brauchen wir eine Anschubfinanzierung: für die Erstausstattung mit Waren, um Liquidität für die umsatzschwachen Wintermonate zu sichern und Miete und Gehälter zahlen zu können und für kleinere Anpassungen im Caféraum.“ © Catrin-Anja Eichinger

Wer Louise & Florian beim Restart der Yokohama Coffee Bar unterstützen möchte kann das durch kleine und große Spenden mit Crowdfunding tun. © Catrin-Anja Eichinger

Für die Wiedereröffnung „brauchen wir eine Anschubfinanzierung: für die Erstausstattung mit Waren, um Liquidität für die umsatzschwachen Wintermonate zu sichern und Miete und Gehälter zahlen zu können und für kleinere Anpassungen im Caféraum. Geplant ist ein breiteres Food-Angebot mit kleinem Frühstück und einem Lunch-Gericht, eine neue Aufteilung des Innenraums mit mehr Sitzplätzen im Erdgeschoss, besseren Arbeits- und Lounge-Areas im Obergeschoss. Ein Großeil unseres Dream-Teams ist wieder mit am Start. Euch erwarten also nur bekannte Gesichter“, schreiben die Inhaber Louise & Florian.

Hintergundinfo zur Yokohama Coffee Bar – was bisher geschah: Seit 3,5 Jahren war die Yokohama Coffee Bar der Treffpunkt im Viertel. „Nach den herausfordernden Jahren unter Corona und mit Krankheit in der Familie, in denen es uns – aus uns bekannten Gründen – bisher nicht gelungen ist, das ,Yoko‘ rentabel zu betreiben“, erläutern die beiden Inhaber, „hatten wir Ende letzten Jahres den Entschluss gefasst, vor Vertragsende einen Nachmieter zu finden. Letztendlich kam es zu keiner Einigung. Nach den kräftezehrenden letzten Verhandlungsmonaten sind wir am 26. November in den Betriebsurlaub gegangen, um uns neu auszurichten. Und wir haben den Entschluss gefasst, das Yoko als beliebten Nachbarschaftstreff weiterzuführen.“

Neue Kostenstrategie: „Die Einkaufspreise werden wir reduzieren, in dem wir mehr selbst produzieren und teilweise günstigere Lieferanten auswählen. Auch das Food-Angebot werden wir ein bisschen erweitern.“ © Yokohama Coffee Bar

Was wollen sie unternehmerisch anders angehen? „Um das ,Yoko‘ nachhaltig rentabel betreiben zu können und als Nachbarschaftstreff am Lohsepark zu erhalten“, so die beiden weiter, „sind ein paar Anpassungen erforderlich. Das sind zwei ganz einfache Stellschrauben: Personalkosten runter und Einkaufspreise runter. Die Personalkosten werden wir reduzieren, in dem wir einen Ruhetag einplanen und unsere anderen Projekte so strukturieren, dass wir als Betreiber:innen selbst stärker eingebunden werden können. Die Einkaufspreise werden wir reduzieren, in dem wir mehr selbst produzieren und teilweise günstigere Lieferanten auswählen. Auch das Food-Angebot werden wir ein bisschen erweitern. Wir freuen uns riesig auf den nächsten Schritt, denn auch für uns ist unsere Hood ohne das ,Yoko‘ nicht mehr dieselbe.“

Louise & Florian Kunth: „Wir freuen uns riesig auf den nächsten Schritt, denn auch für uns ist unsere Hood ohne das ,Yoko‘ nicht mehr dieselbe.“ © Catrin-Anja Eichinger

Nach wie vor wollen die beiden das Yoko „für alle Anwohner im Viertel, für alle Menschen, die hier arbeiten und für alle Besucher der Hafencity, ob aus Hamburg oder von außerhalb“, am 2. Januar 2024 als Nachbarschaftstreff wiedereröffnen – mit „ausreichend Liquidität durch das umsatzschwache erste Quartal kommen und das Yoko danach dauerhaft rentabel betreiben können“. Und was heißt das genau? „Wir möchten in die schwarzen Zahlen kommen und uns am Ende des Jahres ein kleines Unternehmergehalt für unseren Aufwand auszahlen können. Beide Ziele konnten wir in den letzten 3,5 Jahren bisher nicht erreichen. Anhand der Zahlen aus den letzten Jahren wissen wir aber, dass wir das bei gleichbleibendem Umsatz erreichen können, indem wir die Personalkosten um 30 Prozent reduzieren und die Einkaufspreise um 10-Prozent-Punkte reduzieren.“

Wer Louise & Florian beim Restart ihrer Yokohama Coffee Bar helfen will, kann dies hier mit kleinen und großen Spenden unterstützen, sodass der Neustart gelingen möge. Die HafenCity Zeitung wünscht jedenfalls den beiden und all unseren User:innen, Leser:innen & Freunden der HafenCity Zeitung sowie allen wagemutigen Start-up-Gründern – und unserem Quartier HafenCity! – einfach ein fröhliches und erfolgreiches 2024!🍀🍀🍀 Wolfgang Timpe