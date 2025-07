Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Fußball-Kultur. Das Einweihungsfest des neuen Sportplatzes Hafenkante und des privat vom Spielhaus HafenCity e. V. organisierten und mit Spenden finanzierten neuen Bolzplatzes versprühte fröhlichen Wettbewerb und sportlichen Teamgeist

Die Einweihung des nagelneuen 9er-Feldes zum Kicken, des frisch getauften Sportplatzes Hafenkante, und des direkt daneben liegenden neuen Bolzplatzes der Spielhaus HafenCity e. V. war bei strahlendem Sonnenschein ein fröhliches Familienfest – mit Sportsgeist. Denn das Team der 2.E des Störtebeker SV gewann den neu ausgelobten Oberhafen-Cup mit zehn Mannschaften. Bis zu 250 Interessierte und Zuschauende verfolgten von den Sitzstufen und der höher liegenden Rampe aus das Geschehen.

Foto oben: Das verantwortliche Taufteam des neuen HafenCity-Fußballreviers im Oberhafen mit dem 9er-Feld Sportplatz Hafenkante, gemanagt vom Quartiersmanagement HafenCity e. V. (QM), und dem ehrenamtlich organisierten Bolzplatz (v. l.): Christina Geib, Vorstandsvorsitzende QM, Anja Butterweck, Vorstand QM, Dr. Andreas Kleinau, Vorstand QM und Chef der HafenCity Hamburg GmbH, Steffi Gerber, Vorstand QM, Jan Engelshowe, Vorstand QM, sowie Marianne Wellershoff, Vorstand Spielhaus HafenCity e. V. © Catrin-Anja Eichinger

Die Kinder der 2.E des Störtebeker SV (Jahrgang 2015) setzten sich in einem packenden Endspiel durch. Trainiert von Florian, Danny und Sebastian, bewiesen die jungen Talente gegen die Mannschaft vom Spielhaus HafenCity e. V. großen Teamgeist und Durchhaltevermögen. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden – erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung über den ersten Oberhafen-Cup-Pokal-Gewinner.

Jubelnde 1. Sieger im Finale des Oberhafen-Cup: Das Team des 2.E Störtebeker SV setzte sich im Finale im Elfmeterschießen gegen das Spielhaus e. V.-Team durch. © Catrin-Anja Eichinger

Der zweite Platz des Spielhaus e. V. wurde ebenfalls gebührend gewürdigt – mit einem Kasten kalter Getränke für die tolle Teamleistung, den Sportsgeist und den großartigen Einsatz. Für viel Spaß sorgte eine kreative Fairness-Regel in der Finalrunde: Die „Erwachsenen-Spieler“ des Spielhaus e. V. wurden jeweils zu zweit an den Armen verbunden – was für Staunen am Spielfeldrand und spannende Spielsituationen auf dem Platz sorgte.

„Der erste Oberhafen-Cup hat gezeigt, wie lebendig Sport- und Nachbarschaftskultur im Quartier sein kann“, sagt Wiebke Haller, Geschäftsstellenleiterin des Quartiersmanagements HafenCity e. V., der den Platz betreibt und das Turnier ausgerichtet hat. „Wir freuen uns über die hohe Nachfrage am ersten Tag und hoffen, dass der Sportplatz HafenKante zu einem zentralen Ort für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft in der HafenCity wird. Ebenso freuen wir uns auf gute Nachbarschaft mit dem Bolzplatz des Spielhaus e. V. direkt nebenan“, so Haller. HCZ

Strahlende 2. Sieger im Finale des Oberhafen-Cup: das Team von Spielhaus e. V. um den Bolzplatz-Kümmerer und Spendeneinsammler Marco Thomsen (l.). © Fotos (2): Catrin-Anja Eichinger

Große Begeisterung bei den Kickern in Blau vom HafenCity-Sportverein, dem HafenCity FC, im Turnier um den 1. Oberhafen-Cup. Neben den Kicker-Teams für Erwachsene, Jungs und Mädchen bietet der HafenCity FC jetzt auch Tennis für Sie und Ihn an. © Catrin-Anja Eichinger