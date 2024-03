Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Die Hafencity-Zeitung (HCZ) sprach mit Andree Müller, Stellv. Direktor Haspa Private Banking, über die Aspekte und Herausforderungen in der Vermögensverwaltung

Herr Müller, aus welchen Gründen wenden sich Vermögende an Sie? Viele vermögende Kun­d:innen wollen ihre finanziellen Bedürfnisse in professionelle Hände legen. Häufig haben sie nicht die Zeit oder das Interesse, ihr Vermögen selbst zu verwalten, sondern möchten sich anderen Themen zuwenden. Und da kommt unsere Vermögensverwaltung ins Spiel.

Foto oben: Andree Müller ist Stellv. Direktor Haspa Private Bankig. © Haspa

Wenn ich Interesse daran hätte, die Leistungen der Vermögensverwaltung bei der Haspa in ­Anspruch zu nehmen, wie ­würde das ablaufen? In einem Erstgespräch möchten wir Sie zunächst einmal kennen lernen. Um für Sie eine auf Ihre Bedürfnisse passende Vermögensverwaltung zu entwickeln, ist es für uns hierbei wichtig, Ihre finanzielle Situation zu verstehen – angefangen bei der Vermögensstruktur über die Einkommensstruktur bis hin zum Anlagehorizont, der Risikoneigung und den individuellen Lebensumständen. Aus all diesen Informationen entwerfen wir für Sie eine individuelle Anlagelösung, bei der wir eine durchschnittliche Vermögensaufteilung nach Anlageklassen, zuvorderst Aktien und Anleihen, festlegen. In einem Zweitgespräch stellen wir Ihnen unseren sorgfältig ausgearbeiteten Anlagevorschlag vor. Finden Sie sich in diesem wieder, dann halten wir die wichtigen Eckpunkte aus dem Anlagevorschlag in einem Vermögensverwaltungsvertrag fest. Dieser bildet die Leitlinie für die Verwaltung Ihres Vermögens. Nachdem Sie das Geld auf Ihr Vermögensverwaltungskonto überwiesen haben, können wir mit der Anlage beginnen.

Worauf achten Sie bei der Verwaltung von Mandaten? Unser Ziel ist es die sich an den weltweiten Kapitalmärkten bietenden Gelegenheiten für unsere Kund:innen bestmöglich zu nutzen. Besonderen Wert legen wir auf ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. In fallenden Kapitalmärkten können Kapitalverluste nie ausgeschlossen werden. Um die Risken zu dämpfen, achten wir auf ein hohes Maß an Diversifikation und streuen die Vermögenswerte unter anderem nach Anlageklassen, Regionen und Sektoren. Dabei begleiten wir unsere Kund:innen in allen Marktphasen.

Der »Elite Report« und das »Handelsblatt« haben das Haspa Private Banking zum 21. Mal in Folge zum „Besten Vermögensverwalter“ gekürt. Was sind die Gründe dafür? Der Elite Report beschreibt uns wie folgt: „Kundenorientiert, wach, partnerschaftlich, stets die Chancen und Risiken im Blick.“ Und dies entspricht auch unseren Ansprüchen. So gehört zu unserer Kundenorientierung einerseits, dass wir unsere Vermögensverwaltung auf die individuellen Kundenbedürfnisse zuschneiden. Dadurch wird jedes Mandat so individuell wie ihr persönlicher Fingerabdruck. Anderseits ist es für uns sehr wichtig, ein gutes, partnerschaftliches Verhältnis zu ihnen zu pflegen. Hierzu gehört nach unserer Auffassung auch, jederzeit den persönlichen Kontakt zu suchen. Dass unser Private Banking vor Ort hier in Hamburg arbeitet, ist dabei für unsere Kundschaft von Vorteil. Und Chancen und Risiken immer im Blick zu haben, gehört zu unserem hanseatisch geprägten konservativen Anlagestil – entsprechend unserem Leitspruch „Vermögenswerte sichern und mehren durch aktives Vermögensmanagement“.

Vielen Dank für das Gespräch!

