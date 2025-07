Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Strauchs Falco feiert die Eröffnung seiner Falco’s Bar. Einladung zu Summerdrinks mit Fingerfood Welcome in neuer Falco’s Bar! DJ Dusty Donut legt coole Vibes von 45er Vinyls, von den 80er bis heute auf. Dazu gibt es feines Flying (Finger) Food for free

„Liebe Nachbarn“, schreibt Tobias Strauch, Inhaber des Grill & Seafood-Restaurants Strauchs Falco, in seiner Einladung an alle HafenCity-Nachtvögel und Hamburger:innen, die am kommenden Samstag, 19. Juli, ab 21 Uhr Lust auf einen Drink inklusive feines Fingerfood for free, auf einen Absacken für sich allein oder einfach auf smarte Bar-Talks mit Freunden oder mit noch unbekannten Menschen haben. „2025 ist Strauchs Falco um eine Cocktail- und Weinbar größer geworden – Falco“s Bar“, so CEO Strauch weiter, „um die Erweiterung zu feiern, laden wir zu den Summervibes Vol 1 ein. Wir haben DJ Dusty Donut engagiert, der coole Vibes von 45er Vinyls, von den 80er bis heute auflegt. Dazu servieren wir feines Flying (Finger) Food for free. Unsere Barcrew um Salim freut sich auf reichlich Bestellungen! Wir freuen uns auf Euch/ Sie! Bis Samstag, Tobias Strauch und Teams von Strauchs Falco & Falco“s Bar.“ HCZ

Foto oben: Die neue Falco’s Bar des Grit & Seafood-Restaurants Strauchs Falco. © Strauchs Falco

Tobias Strauch, Gastgeber von Falco’s Bar und Inhaber des Grill & Seafood-Restaurants Strauchs Falco am Magdeburger Hafen gegenüber vom Internationalen Maritimen Museum. © Strauchs Falco

Die feine Adresse im Herzen der HafenCity, das Restaurant Strauchs Falco, hat jetzt auch eine Bar bekommen: Falco’s Bar. Ob der hauseigene Signature Cocktail »Falco’s Espresso Martini« mit Falco’s Amarena-Espresso-Liquor oder der »First Kiss« aus Rosé Vermut, Soju, Strawberry Destillate, Acid, Yuzu und Wild Berry: Entdecken Sie Falco’s Bar!

INFO Falco’s Bar, Koreastr. 2, 20457 Hamburg; T. 040-226 161 511; Öffnungszeiten: Mo.–Sa., 17 bis ca. 2 Uhr falco-hamburg.de/falcos-bar

INFO: Hier kann man im Angebot von Falco’s Barkarte stöbern.

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco

Falco’s Bar. © Strauchs Falco