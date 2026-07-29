Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Premiere. Aus »Wine & Jazz« wird das Stadtteilfest »SummerBeats HafenCity« auf dem ­Überseeboulevard.Bühne frei für Livemusik und DJ-Sounds sowie kühles Bier, guten Wein und sommerliche Cocktails

Aus »Wine & Jazz« wird »SummerBeats HafenCity«: Am 28. und 29. August verwandelt sich der Marktplatz am Überseeboulevard in eine lebendige Bühne für Musik, Genuss und nachbarschaftliches Miteinander. Zwei Tage lang lädt die Werbegemeinschaft Überseequartier e. V. gemeinsam mit lokalen Gastronomen, Händlern und Partnern zu einem jungen, frischen Stadtteilfest im Herzen der Hamburger HafenCity ein.

Foto oben: Sängerin Kery Fay live auf der SummerBeats HafenCity 2026: „Es entsteht ein offenes, vielseitiges Fest für Bewohner:­innen, Berufstätige, Besucher:innen sowie alle, die die HafenCity als lebendigen Stadtteil erleben möchten.“ © WG Überseeboulevard

Das neue Format knüpft an das bekannte Weinfest an, entwickelt die Idee aber bewusst weiter. Der gute Wein bleibt ein wichtiger Bestandteil. Ergänzt wird das Angebot durch frisches Bier, kühle Drinks, alkoholfreie Alternativen und kulinarische Angebote aus der lokalen Gastronomie. So entsteht ein offenes, vielseitiges Fest für Bewohner:­innen, Berufstätige, Besucher:innen sowie alle, die die HafenCity als lebendigen Stadtteil erleben möchten.

»SummerBeats« ist kein externes Event, sondern ein Format aus der HafenCity und für die HafenCity.

Musikalisch setzt SummerBeats HafenCity auf eine moderne Mischung aus kreativer Livemusik, jungem Jazz, Singer-Songwriter-Sounds und entspannten DJ-Sets. Tagsüber lädt der Marktplatz zum Flanieren, Probieren und Verweilen ein. Am Abend stehen Musik, Begegnung und sommerliche Atmosphäre im Mittelpunkt. Ziel ist ein Fest, das nicht nur besucht wird, sondern den Boulevard für zwei Tage spürbar belebt.

Der Überseeboulevard bietet dafür den passenden Rahmen. Zwischen moderner Architektur, historischen Backsteinfassaden, Geschäften, Gastronomie und dem Marktplatz entsteht eine besondere Stadtraum-Atmosphäre. SummerBeats HafenCity soll diesen Ort stärker sichtbar machen und zeigen, wie viel Potenzial in der nördlichen HafenCity steckt: als Einkaufsstraße, Treffpunkt, Nachbarschaftsort und Bühne für Kultur im Alltag.

Auch die lokalen Anbieter spielen eine zentrale Rolle. Gastronomen aus dem Quartier bringen frische Speisen und Getränke auf den Platz, Händler und Partner tragen zur Atmosphäre bei. Dadurch bleibt das Fest bewusst im Stadtteil verankert. Es ist kein externes Event, sondern ein Format aus der HafenCity und für die HafenCity.

Wer nach Feierabend auf ein Glas vorbeikommen, mit Freunden Musik hören

oder am Wochenende durch die HafenCity schlendern möchte, findet auf dem Marktplatz einen

nkomplizierten Ort zum Ankommen. © WG Überseeboulevard

Mit der Neupositionierung öffnet sich das bisherige Weinfest für ein breiteres Publikum. Weinliebhaber:innen kommen weiterhin auf ihre Kosten, gleichzeitig spricht das Programm stärker Familien, junge Berufstätige, Freundeskreise und die Nachbarschaft an. Wer nach Feierabend auf ein Glas vorbeikommen, mit Freunden Musik hören oder am Wochenende durch die HafenCity schlendern möchte, findet auf dem Marktplatz einen unkomplizierten Ort zum Ankommen.

SummerBeats HafenCity steht damit auch für die Weiterentwicklung des Quartiersmarketings am Überseeboulevard. Die Einkaufsstraße soll nicht nur als Durchgangsort zum Westfield-Center wahrgenommen werden, sondern als charmante, lebendige Flaniermeile mit ganz eigenständiger Aufenthaltsqualität. Veranstaltungen wie SummerBeats tragen dazu bei, den Boulevard emotional aufzuladen, neue Zielgruppen anzusprechen und die lokale Identität zu stärken.

Statt eines klassischen Weinfestes entsteht ein sommerliches Stadtteilfest mit urbanem Charakter: gute Weine, frisches Bier, kühle Drinks, Speisen aus dem Quartier, Livemusik, DJ-Sounds und viele nette Menschen mitten in der HafenCity. Kurz gesagt: zwei Tage Spätsommer, Musik und Miteinander am Überseeboulevard. Marc Sternberg

Info

Das neue Programm „SummerBeats ­HafenCity“ findet am Fr. + Sa., 28. und 29. August 2026, statt. Mehr Informationen finden Sie unter: echt-hafencity.de oder auf Social Media unter: @ueberseeboulevard_hafencity und facebook.com/ueberseeboulevard