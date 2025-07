Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Reederei-Fest. Mit ihrem MSC Yellow Festival feierte der neue HHLA-Hafenlogistik-Partner, die Schweizer Reederei MSC, Mitte Juni ihre neue Beteiligung am Hamburger Hafen

Die internationale Pop-Heroine Zoe Wees rockte die 100.000 Besucher des ­MSC ­Yellow ­Festivals vor der spektakulären gelben Container-Wasserbühne im Hafen. Anlass waren das Begrüßungsfest des neuen Hafengesellschafters, der Schweizer Reederei MSC, der Mediterranean Shipping Company, die nun 49,9 Prozent an der städtischen HHLA Hafen und Logistik AG hält, und die Taufe des neuen Containerriesen MSC Germany. Geschäftsführer Nils Kahn von MSC Germany: „Als Partner des Hamburger Hafens fühlen wir uns nicht nur der maritimen Kultur in Hamburg besonders verbunden, sondern auch den Hamburgerinnen und Hamburgern, die an diesem Tag ihren Hafen und auch unsere ,MSC Germany‘ mit uns gemeinsam erfolgreich gefeiert haben. Es war uns wichtig, ein Stück dieser Begeisterung zurückzugeben und Danke zu sagen. Deshalb freuen wir uns sehr über das großartige Feedback auf unser MSC Yellow Festival.“

Foto oben: Mit einem Feuerwerk auf der Elbe und seinem MSC Yellow Festival auf der Jan-Fedder-Promenade begrüßt der neue Hafenpartner, die Reederei MSC, die rund 100.000 Fest-Besucher. © MSC

Schiffstaufe der »MSC Germany« durch Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard – mit MSC-Germany-Geschäftsführer Nils Kahn (3. v. r.) sowie Kapitän Alban Paku (r.). „Hamburg wird der ,MSC Germany‘ und seinen Handelspartnern aus aller Welt ein verlässlicher Anlaufhafen sein. Der ,MSC Germany‘ allzeit gute Fahrt, erfolgreiche Reisen und immer eine sichere Heimkehr!“, so die hafenverantwortliche Senatorin. © MSC

Mit Entertainment- und Infotainment-Aktionen sowie Foodtrucks, Künstler:innen und Artisten wurden die Besucher des MSC Yellow Festivals Mitte Juni 2025 unterhalten und über die Arbeit der weltgrößten Containerreederei MSC informiert. Nachdem Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard das gelbe Taufband durchschnitten hatte, wünschte sie der neuen MSC Germany, einem der weltweit größten und modernsten Containerschiffe, alles Gute. Taufpatin Leonard: „Die weltgrößte Reederei MSC stellt ihr neuestes Schiff hier in Deutschlands größtem Hafen offiziell in Dienst. Wir freuen uns darüber und sind sehr geehrt. Hamburg wird der MSC Germany und seinen Handelspartnern aus aller Welt ein verlässlicher Anlaufhafen sein. Der MSC Germany allzeit gute Fahrt, erfolgreiche Reisen und immer eine sichere Heimkehr!“

In den Abendstunden rockte dann die Hamburgerin Zoe Wees bei sommerlichen Temperaturen vor blau illuminierten, riesigen HH-Buchstaben die Festgemeinde. „Ich bin mir sicher, dass wir jetzt einen wichtigen Schritt gehen, der den Hafen und die HHLA voranbringt“, hatte sich Hamburgs Erster Bürgermeister ­Peter ­Tschentscher anlässlich der HHLA-Ehe mit MSC Anfang 2025 festgelegt. Inzwischen baut MSC in der HafenCity an der Stockmeyer-Straße am Lohsepark in der HafenCity auch seine neue Deutschland-Zentrale. Wolfgang Timpe

Info www.msc.com/de