Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Exklusiv. Der Geschäftsführer von Breuninger Hamburg im Überseequartier,

Henning Riecken, freut sich auf die Eröffnung des ersten norddeutschen Flagship-Stores von Breuninger und den neuen persönlichen Kontakt zu Kundinnen und Kunden

Natürlich passt der gebürtige Kieler und Segelfan Henning Riecken nach Hamburg und in die HafenCity. Mit seinem Flagship-Store Breuninger Hamburg läuten er und seine 140 Mitarbeiter an der Chicagostraße 1 in der HafenCity eine neue Mode-, Beauty- und Lifestyle-Zeit ein. Breuninger ist, wenn man so will, die zeitgemäße Antwort auf den Niedergang klassischer Kaufhäuser. Das Service-Nervenzentrum sind iPads und Online-Shop. Doch was für Henning Riecken die existenzielle Breuninger-Ergänzung ist: die persönliche Kundenbeziehung auf Augenhöhe.

Foto oben: Breuninger-Geschäftsführer Henning Riecken legt für sich und sein Team zentralen Wert auf den Kundenkontakt: „Es geht um einen echten Dialog zwischen Menschen, und unsere Aufgabe ist es, zuzuhören und die Bedürfnisse unserer Besucher zu verstehen.“ © Catrin-Anja Eichinger

Herr Riecken, jetzt kann nach einigen Hindernissen das Westfield Hamburg-Überseequartier und somit auch Ihr Flagship-Store Breuninger Hamburg am 8. April eröffnen. Wie ist Ihre Stimmung nach so viel Warten und einem Jahr Kurzarbeit für Ihre 140 Mitarbeiter:innen? Einfach nur unternehmerische Erleichterung oder Freude aufs Eröffnungfeiern? Sicherlich beides. Wichtig ist uns, den Mitarbeitenden eine sichere und positive Perspektive aufzeigen zu können – und gefeiert wird bei uns natürlich auch! Jetzt werden wir unsere Türen öffnen und unsere Hamburger Kundinnen und Kunden willkommen heißen.

Henning Riecken über die HafenCity: „Sie lässt Hamburg in einem modernen Licht erscheinen.“ © Catrin-Anja Eichinger

In den deutschen Innenstädten leidet der stationäre Einzelhandel unter Existenzsorgen. Sie wollen mit Breuninger Hamburg auf drei Etagen und 14.000 Quadratmetern mit Ihrem Multi-Store zum ersten Mal die HafenCity, Hamburg und Norddeutschland erobern. Ist das ein Hochrisiko-Projekt? Auf gar keinen Fall. Wir verknüpfen unsere Online-Welt mit den stationären Häusern, so konnten wir unsere Kundinnen und Kunden in dieser Region schon kennenlernen, und jetzt fügen wir die persönliche Komponente hinzu: Erlebnisse und Begegnungen schaffen. So wachsen wir langsam in diese wunderbare Stadt hinein und entwickeln Breuninger Hamburg als Gesamtkonzept weiter.

Warum hat sich Breuninger für die ­HafenCity als Standort entschieden? Es erfüllt uns mit Stolz, Teil einer Stadtentwicklung zu sein, die es so in Deutschland sicherlich kein zweites Mal geben wird. Die nächsten Jahre birgt diese positive Erneuerung sicherlich große Chancen auch für uns.

»Stil ist für mich eine Möglichkeit der Kommunikation, aber auch eine fröhliche, lebensbejahende Ausdrucksform, die sowohl Zugehörigkeit als auch gleichzeitig einen Ausdruck der Individualität darstellt.«

Henning Riecken

Was können Sie, was andere Einzelhändler der Innenstadt nicht können? Mit diesem Aspekt beschäftigen wir uns weniger. Wir müssen unser Flagship Breuninger in Hamburg erfolgreich zu Wasser lassen und unsere Hausaufgaben machen, damit wir bei unseren Kundinnen und Kunden eine emotionale Bindung erzeugen können.

Muss der Einzelhandel der Hamburger Innenstadt Angst vor der Größe und dem Erfolg der Marke Breuninger haben? Wir sind mit der HafenCity ein Teil der Hamburger Innenstadt und werden sicherlich die überregionale Reichweite erhöhen. Die Wege durch die Altstadt, die Verbindungen zwischen Innenstadt, Speicherstadt und HafenCity werden sicherlich in Zukunft noch stärker entdeckt und dementsprechend auch frequentiert werden.

Der Flagship-Store Breuninger im „The Lyte“-Gebäude im Westfield Hamburg-Überseequartier, Chicago-Straße 1: Außenansicht von der Hübener Straße. © Wolfgang Timpe

Für Breuninger ist der Online-Handel eine wichtige Basis des Geschäfts – auch jetzt schon in Hamburg. Ihr Flagship-Store im Überseequartier soll die stationäre Event- und Kontaktplattform für Stamm- wie auch Neukunden für Ihre edlen Mode-, Beauty- und Lifestyle-Angebote sein. Und ein Gläschen Champagner beim Shoppen ist smart. Ist das für den Umsatz wichtig? Wichtig ist vor allem der persönliche Kontakt vor Ort zwischen unseren Mitarbeitenden und den Kundinnen und Kunden. Wie dieser zustande kommt, wird sich in Hamburg entwickeln. Das lässt sich nicht auf ein Glas Champagner reduzieren! Es geht um einen echten Dialog zwischen Menschen, und unsere Aufgabe ist es, zuzuhören und die Bedürfnisse unserer Besucher zu verstehen.

Was genau ist der Mehrwert, den der Multi-Store Breuninger seinen neuen Kundinnen und Kunden aus Hamburg und Norddeutschland bieten wird? Wir zeigen eine große Auswahl an Fashion-Themen und Marken. Gleichzeitig sind alle in unseren Teams in der Lage, sofort online über den gesamten Breuninger-Bestand Bestellungen und Lieferungen nach Hause auszulösen, falls unser Kunde zum Beispiel danach noch in die Elbphilharmonie oder essen gehen möchte, ohne die Produkte direkt mitzunehmen. Der Kunde kann auch zu Hause bestellen und die Produkte dann bei uns im Geschäft an- und ausprobieren und vergleichen. Wir schaffen Räume und Lösungen für Menschen, die ihre Zeit bei uns verbringen, sich auf Termin beraten oder einfach nur inspirieren lassen wollen. Dort, wo wir einen Service anbieten, muss dieser wie in der gehobenen Hotellerie dann auch professionell und gut sein.

VITA Henning Riecken wurde im Frühjahr 2022 zum Geschäftsführer des Mode- und Lifestyle-Hauses Breuninger Hamburg berufen, das am 8. April 2025 seinen ersten norddeutschen Flagship-Store auf drei Etagen mit einer Fläche von 14.000 Quadratmetern im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier in der HafenCity eröffnen wird. Der 57-jährige Riecken ist gebürtiger Kieler und seit 2018 im familiengeführten Unternehmen Breuninger, in dem er zwei Jahre lang den Breuninger Flagship-Store in Stuttgart und seit 2020 das Breuninger Haus in Nürnberg führte.

Zuvor war der gelernte Schneider und BWL-Absolvent, der vor 30 Jahren seine Diplomarbeit über Ökologische Kleidungsmarken“ (damals unter anderem Britta Steilmann, Wattenscheid) verfasste, als Director Retail Management für Peek & Cloppenburg in Düsseldorf und Wien tätig. Henning Riecken ist verheiratet, hat zwei Kinder (Tochter 23 Jahre, Sohn 29) und lebt in Hamburg-Eppendorf.

Warum ist Ihnen und für Ihre 140 Mitarbeiter:innen der persönliche Kundenkontakt so wichtig? Wollen Sie verführen? Das hat nichts mit Verführung zu tun. Menschen verbringen Zeit bei uns, diese Zeit sollte fröhlich, inspirierend und zugleich auch zielführend sein, wenn es um die dahinter liegenden Prozesse geht. Wir gehen ja auch nicht in das Restaurant, nur weil wir Hunger haben, sondern weil wir alleine oder mit Freunden eine gute, positive und fröhliche Zeit verbringen möchten. Dazu gehören die Atmos­phäre durch die Einrichtung, die Beleuchtung und am wichtigsten: die beteiligten Menschen!

Sie fördern als Breuninger-Unternehmen auch die Elbphilharmonie. Warum ist Kultur ein wichtiger Teil eines Mode-, Beauty- und Lifestyle-Stores? Die Elbphilharmonie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist ein Aushängeschild sowohl für die Hamburger als auch für Touristen aus aller Welt. Wir leben von den gemeinsamen Erlebnissen, die wir mit unseren Kunden zusammen gestalten. Insofern ist die Zusammenarbeit eine naheliegende Entscheidung, und wir freuen uns sehr auf die Kooperation. Gleichzeitig sind wir immer auf der Suche nach neuen Formaten, die wir unseren Kundinnen und Kunden nahebringen können, wie zum Beispiel das deutsche Jugendballet, Kunstgalerien oder auch Sportveranstaltungen.

Sie sind als gebürtiger Kieler selbst Segel- und Wasserfan und schätzen, im Gegensatz zum norddeutschen Klischee der schweigsamen Menschen, das gepflegte Gespräch. Hat Sie die langjährige Arbeit in Süddeutschland und Wien, wie man hier hanseatisch salopp sagt, zum „Schnacker“ werden lassen? Durch meine Arbeit für unterschiedliche Unternehmen im Handel und durch das Kennenlernen sehr verschiedener Städte wird sich mein Stil nicht verändert haben, aber es hilft auch, objektiv auf die Unterschiede dieser Orte zu schauen. Es hilft uns auch dabei, strategisch die Sortimente auf diese wunderbare Stadt auszurichten, denn natürlich werden die Kundinnen und Kunden in Hamburg anders einkaufen als in Wien oder Düsseldorf.

Was ist für Sie persönlich Stil? Für mich ist es eine Möglichkeit der Kommunikation, aber auch eine fröhliche, lebensbejahende Ausdrucksform, die sowohl Zugehörigkeit als auch gleichzeitig einen Ausdruck der Individualität darstellt.

Welches Angebot im Westfield Hamburg-Überseequartier werden Sie nach Ihrer eigenen Eröffnung direkt ­besuchen, weil Sie sich darauf freuen? Für mich ist die Gesamtheit der Eindrücke wichtig, und das hört nicht im Quartier auf, sondern reicht in die gesamte HafenCity: Welche Restaurants entstehen, wo entwickeln sich neue Plätze? Mich interessiert die gesamte Stadtentwicklung in diesem Bereich.

Bitte vervollständigen Sie den Satz „Die HafenCity ist für mich …“ … eine moderne Stadtentwicklung an einem einzigartigen Ort, die den Mut hat, Neues entstehen zu lassen, und Hamburg in einem modernen Licht erscheinen lässt.“ Das Gespräch führte Wolfgang Timpe

