Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Gastronomie. Mit der neuen Pâtisserie Johanna in der Speicherstadt hat das Quartier einen ­neuen Süßspeisen-Tempel erhalten, der schon in den ersten Tagen „Ausverkauft!“ meldete

Seit Tagen warten Menschen in unendlich langen Schlangen Am Sandtorkai, um in das Reich der neuen ­Pâtisserie Johanna einzutauchen. Und wer lange genug geduldig war, wird herzlich von den Inhabern und Betreibern persönlich in den ehemaligen Räumen der HafenCity-Markthalle unterhalb der Fußgängerbrücke in der Pâtisserie begrüßt.

Foto oben: Pâtisserie-Johanna-Gründer Inka und Ralph Orth: „Der Mix aus Eleganz und Weltoffenheit

der HafenCity passt zu unseren außergewöhnlichen Kreationen.“ © Pâtisserie Johanna

Jeder Gast wird hier eine süße Explosion erleben! Inka und Ralph Orth kommen ursprünglich aus dem Ahrtal. Wer schon mal in dieser zauberhaften Ecke Deutschlands zwischen Köln und der Eifel Urlaub machen durfte, erinnert sich an die zahlreichen Konditoreien mit extrem großen Sahnetortenstücken.

Schwarzwälder Kirschtorte kreativ interpretiert. Inhaber Ralph Orth: „Wir definieren klassische Süßspeisen neu.“ © Jimmy Blum

Der „Schwarzbraun ist die Haselnuss“-Barde Heino ist gelernter Bäcker und Konditor. Er betrieb viele Jahre im nicht weit vom Ahrtal entfernten Bad Münster­eifel seine Konditorei, in der er auch ab und an für die Gäste seine Schlagerhymnen trällerte. Leider ist das Ahrtal auch durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 deutschlandweit traurig berühmt geworden. Die Famile Orth verbindet ein besonderer Schicksalsschlag mit der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Tochter Johanna kam in den Fluten ums Leben – und sie hatte so viel vor. Nach der Ausbildung zur Konditormeisterin und anschließendem Studium war sie kurz vor der Eröffnung ihrer Pâtisserie in der Heimatstadt Bad Neuenahr. Die Trauer verarbeiteten die Eltern erst mit einem Podcast, der über zwei Millionen Mal gehört wurde. Dabei entstand auch die Idee, das Werk von Johanna fortzuführen. Inka und Ralph Orth betreiben schon lange eine Seniorenresidenz und ein Restaurant in Bad Neuenahr, sind Gastro-erfahren.

Gestylte Verführung, diszipliniert präsentiert: gold-schwarze „Signature Pralinen“. © Pâtisserie Johanna

Und die beiden sind „Macher“. Inka Orth war schnell klar, dass sie das Konzept von Johanna umsetzen wird. Sie besuchte Konditorseminare und tauchte schnell in die Welt der süßen Verlockungen ein. Bei einem Workshop von Star-Pâtissier Matthias Mittermeier in Ulm lernte sie Marcel Reinhardt kennen. „Uns war direkt klar, dass Marcel der perfekte Partner ist, um Johannas Traum Wirklichkeit werden zu lassen“, erklärt Ralph Orth.

Die Welt der süßen Verlockungen: Das gesamte Interieur der über 700 qm Fläche hat Inka Orth komplett alleine entwickelt.

Pâtisserie-Johanna-Gründer Inka und Ralph Orth mit der Bronze­statue ihrer verstorbenen Tochter Johanna, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben kam. © Pâtisserie Johanna

Hamburg war für die drei sofort der richtige Standort für die Pâtisserie. „Der Mix aus Eleganz und Weltoffenheit der HafenCity passt zu unseren außergewöhnlichen Kreationen“, so Ralph Orth. Das gesamte Interieur der über 700 qm Fläche hat Inka Orth komplett alleine entwickelt. Dunkle Farben im Mix mit Gold und vor allem Weite. Geräumige Gänge, viel Platz zwischen den Tischen, so soll jeder Gast in Ruhe genießen und in die Welt von Johanna eintauchen. Sie ist überall im Laden präsent. Viele Bilder und eine Bronzestatue von ihr erinnern an die Ideengeberin. „Wir produzieren alles selber in unserer gläsernen Manufaktur: Pralinen, Tartlettes, Macarons und herzhafte Rolls sowie selbst gemachtes Speiseeis. Selbstverständlich nur mit den allerbesten Zutaten. Statt raffinierten Zucker verwenden wir nur reinen Rohrzucker. Und wir definieren klassische Süßspeisen neu. Unsere Schwarzwälder Kirschtorte ist ein gutes Beispiel. Eine neue Form, mit einer Pralinen-Kirsche und dunkler Schokolade“, schwärmt Ralph Orth.

Gastraum mit Mastermind Johanna: „Wir produzieren alles selber in unserer gläsernen Manufaktur: ­Pralinen, Tartlettes und Macarons sowie selbst gemachtes Speiseeis. Selbstverständlich nur mit den allerbesten Zutaten. Statt raffinierten Zucker verwenden wir nur reinen Rohrzucker.“ © Pâtisserie Johanna

Die HafenCity hat auf jeden Fall mit dem neuen Nachbarn in der Speicherstadt eine hochwertige süße Bereicherung erhalten.

Das Dreierteam hat noch viel vor. Neue Kreationen und glutenfreie Croissants kommen bald. Auch an den Räumlichkeiten wird noch weiter gearbeitet, damit auch Events und Seminare mit ins Angebot aufgenomnen werden können. Die HafenCity hat auf jeden Fall mit den neuen Nachbarn in der Speicherstadt eine süße Bereicherung erhalten. Jimmy Blum

Info Pâtisserie Johanna Am Sandtorkai 23-24 (in der früheren Markthalle), 20457 Hamburg; Öffnungszeiten: Mi.–So., 11–18 Uhr; Insta: Pâtisserie Johanna

Süßspeisen à la Johanna: eine für alle transparente Produktion live vor Ort. © Jimmy Blum