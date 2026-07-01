Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Fotokunst. In der Rathausdiele werden mit »HafenCity TRIFOKAL« drei fotografische Annäherungen an Hamburgs jüngsten Stadtteil präsentiert. Eine kollegiale Ausstellung im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers 2026

Im Hamburger Rathaus, wo vor mehr als 25 Jahren die ersten Entscheidungen über das damalige Geheimprojekt HafenCity getroffen wurden, präsentieren die drei Fotografen Kurt W. Hamann, Thomas Hampel und ­Wolfgang Huppertz ab Mitte Juli in einer gemeinsamen Fotoausstellung ihre Sicht auf die ersten beiden Jahrzehnte der HafenCity – und zwar auf sehr unterschiedlichem Niveau. Diese Niveauangabe bezieht sich natürlich nicht etwa auf die qualitative Beurteilung der Fotos, das soll jede Besucherin und jeder Betrachter für sich einschätzen – es geht um die Höhe beziehungsweise Tiefe des jeweiligen Einsatzortes! Von unten nach oben: Wolfgang Huppertz ist mit dem Bau für die U-Bahn-Linie 4 in den frisch aufgebohrten Untergrund gegangen, Kurt W. Hamann erkundete mit fotografischem Spürsinn den oft sandigen Boden der Tatsachen, und Thomas Hampel versuchte, sich im Hubschrauber einen Überblick über die damals noch etwas unsortierte HafenCity zu verschaffen.

Foto oben: Blick vom Hansahöft über die Elbe auf die HafenCity und die Elbphilharmonie im Mai 2012. © Thomas Hampel

Am 20. Oktober 2009 hat die Vortriebsmaschine auf ihrem Weg

von der HafenCity zum Jungfernstieg einen ersten 2,8 Kilometer langen Tunnel gebohrt

und dabei fast 100.000 Kubikmeter Erde abgebaut. © Wolfgang Huppertz

Vor mehr als einem Jahr hatte Kurt uns in seiner Eimsbütteler Küche zusammengetrommelt und in den Raum gerufen: „Leute, 2026 ist Hamburger Architektur Sommer, wollen wir nicht endlich mal was zusammen machen?“ So kam es, und das liegt am vierten Mann im Bunde. Heinz Oberlach war nicht nur mit von der Partie, sondern von Kurts dreischichtiger Ausstellungsidee mit Fotos aus der Entstehungszeit der HafenCity begeistert und stellte sich spontan als Koordinator und Texter zur Verfügung. Nicht viel anderes hatte er bereits von 1996 bis 2000 als Pressesprecher der HHLA getan und dabei auch uns Fotografen kennengelernt. Mit der Entwicklung der HafenCity ist er bis heute, als Guide im Gelände, bestens vertraut.

Arbeiter machen »Fofftein« auf der Baustelle des Marco-Polo-Towers am Strandkai. © Kurt W. Hamann

Er hielt das Team in den vergangenen Monaten auf Kurs, setzte die Termine, verteilte die Aufgaben, protokollierte den Fortschritt. Das Konzept musste ausgefeilt, beim Architektur Sommer angedockt, die Finanzierung gesichert, der Druck vorbereitet, ein Ausstellungsort gefunden werden. Heinz hat uns samt unserer Ausstellung »HafenCity ­TRIFOKAL« organisiert und die Tafeln betextet, und so ist sie ab dem 10. Juli in der Rathausdiele zu sehen.

Der spektakuläre Pausenhof auf dem Dach der im Sommer 2009 eröffneten

Katharinenschule am Sandtorpark. © Thomas Hampel

Apropos TRIFOKAL: Schon in der ersten Küchenrunde ging es auch um einen griffigen Namen. Und da, „wer hat’s eigentlich erfunden?“, stand der Begriff TRIFOKAL für die drei unterschiedlich hohen beziehungsweise tiefen Perspektiven auf dasselbe Thema im Raum. Insgesamt ergeben sich durch die Zusammenschau der unterschiedlichen Perspektiven ebenso kompakte wie differenzierte Ansichten der Ästhetik von Lost Places und der Dynamik des Aufbaus. Die dokumentarisch eindringlichen Aufnahmen ermöglichen eine Zeitreise und bieten ein Panorama der Transformation des vormaligen Hafenareals zum zentralen Teil der heutigen Hamburger Stadtküste. Die drei Perspektiven der Fotografen verbinden sich dabei auf mehr als 40 Tafeln zu einem bisher ungesehenen Zeitdokument.

Herbst 2014 – Armierungsarbeiten für die Ausfahrtrampe der U4 aus

dem Tunnel kurz vor den Elbbrücken. © Wolfgang Huppertz

Dabei werden viele einmalige Momente gezeigt, der Blick für Details geschärft und spektakuläre Perspektiven eröffnet. In den mit Informationen gespickten, knapp gefassten Texten von Heinz, seit Jahrzehnten genau wie die drei Fotografen in der HafenCity unterwegs, werden die Fotos thematisch und chronologisch eingeordnet und erschlossen. Den Bewohnern und Besuchern der HafenCity viel Spaß beim Betrachten der Genese des heutigen Hamburger Vorzeige-Stadtteils! Thomas Hampel & Heinz Oberlach

Hinter der nach Westen ausgerichteten Fassade der

Elbphilharmonie verbergen sich die trotz ihres hohen Preises sehr begehrten

mehr als 40 Apartments der Luxusklasse. © Kurt W. Hamann

INFO Die Ausstellung „HafenCity TRIFOKAL“ ist vom 10. bis 30. Juli 2026 in der Diele des ­Hamburger Rathauses zu besichtigen. Täglich von 9 bis 19 Uhr, Eintritt frei. Mehr

Informationen unter: trifokal.info

Die Fotografen:

Kurt W. Hamann wurde 1951 in Uetersen bei Hamburg geboren. In der Elbmetropole studierte er zunächst Sozialpädagogik und war in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Daran schlossen sich drei Jahre als Hörfunkreporter an. Seit 1990 arbeitet Kurt W. Hamann als freiberuflicher Fotograf – unter anderem für den NDR, den stern, den Spiegel, GEO und die ZEIT.

Thomas Hampel wurde 1955 in Bremen geboren, studierte in Göttingen und Hamburg Kunstgeschichte und Archäologie. Auf die fotografische Erforschung des Hafens und der Speicherstadt seit den frühen 1980er-Jahren folgten mit Gründung der Foto- und Gestaltungsagentur ELBE&FLUT eigene Buch-, Magazin- und Zeitungsprojekte. Seit 2006 ist Thomas Hampel für die HafenCity Hamburg GmbH an der Stadtküste tätig.

Wolfgang Huppertz wurde 1953 in Würselen bei Aachen geboren und studierte Philosophie sowie Kunstgeschichte in Freiburg, Tübingen und Hamburg. Seit Anfang der 1980er-Jahre arbeitete er dort als freier Fotograf, unter anderem für das Hamburger Abendblatt und Spiegel. 1989 gründete er mit Kurt W. Hamann die Agentur „agenda, Fotografen und Journalisten“.

Heinz Oberlach wurde 1955 in Hamburg geboren und ist Diplom-Pädagoge. Er arbeitete als freier Journalist für NDR, Hamburger Abendblatt und RTLplus. Ab 1990 war er als Pressesprecher und Kommunikationsleiter für mehrere Unternehmen tätig, auch für die HHLA. Er koordiniert und betreut textlich »HafenCity TRIFOKAL«.