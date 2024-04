Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Sportvereine. Der junge Kickerverein Hamburg HafenCity Fußball-Club e. V. wächst ­inzwischen zum sozialen Quartiers-Sport-Netzwerk und auch eine Frauenmnnschaft bildet sich

Es ist nicht allzu lange her, dass sich in der Hamburger HafenCity eine frische Brise in der Fußballwelt zu regen begann. Seit dem ersten Training am 5. September 2023 hat sich beim Hamburg HafenCity Fußball-Club e. V. einiges getan. Mit mittlerweile zwei Herrenmannschaften und dem Aufbau eines Frauenteams demonstriert der FC HafenCity beeindruckendes Wachstum und ambitionierte Ziele. Doch damit nicht genug: Auch die Jugendförderung liegt dem Verein am Herzen und soll zukünftig noch intensiver vorangetrieben werden.

Foto oben: Kiara Minners kickt fürs Frauenteam und kümmert sich um die Social-Media-Inhalte. © Hamburg HafenCity FC

Mittelfeldspieler Jonas Horst studiert an der HCU und kickt in der 1. Herrenmannschaft des FC HafenCity.. © Hamburg HafenCity FC

Mehr als nur Fußball

Die Vision des FC HafenCity geht weit über das bloße Kicken eines Balls hinaus. Der junge Verein sieht sich als kulturelle Bereicherung und soziales Projekt in der pulsierenden Mitte Hamburgs. Fairness, Geschmeinschaft und Inklusion sind keine bloßen Schlagworte, sondern tief in der DNA des Clubs verankert. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem jeder unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Leistungsstand sportlich aktiv sein und sich zugleich als Teil einer starken, werteorientierten Gemeinschaft fühlen kann“, so der Vereinsvorsitzende Maxim Plucinski.

Ein Club für alle

Dass der FC HafenCity auf dem richtigen Weg ist, zeigt der regelrechte Ansturm auf die Mitgliedschaften im Herrenbereich. Dieser starke Zulauf ist ein deutliches Zeichen dafür, dass in Hamburgs Fußballszene ein großes Bedürfnis nach einem Club besteht, der sich diesen Idealen verschrieben hat. Doch will der Verein nicht nur Männer ansprechen. Besonders Frauen und junge Talente sind aufgerufen, sich dem FC HafenCity anzuschließen. „Unsere Türen stehen immer offen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die unsere Leidenschaft teilen und mit uns wachsen wollen“, betont der Jugendkoordinator des Vereins.

Zukunftspläne und ­Herausforderungen

Stürmer Maxim Plucinski studiert an der BSP/MSH und kickt in der 1. Herrenmannschaft des FC HafenCity. © Hamburg HafenCity FC

Für die Zukunft hat sich der FC HafenCity viel vorgenommen. Langfristig möchte der Verein nicht nur zur festen Größe in Hamburgs Innenstadt avancieren, sondern auch sein sportliches Angebot kontinuierlich erweitern. Die infrastrukturellen und organisatorischen Herausforderungen, die ein solches Wachstum mit sich bringt, nimmt der Verein dabei bewusst in Kauf. Investitionen in die Jugendförderung, die Suche nach engagierten Ehrenamtlichen und die stetige Verbesserung der Trainingsbedingungen sind nur einige der Projekte, die auf der Agenda stehen.

Ein Aufruf an die ­Gemeinschaft

Der FC HafenCity ist mehr als ein Sportverein. Er ist eine Bewegung, die zeigt, wie Fußball Menschen verbinden und positive Veränderungen in der Gesellschaft anstoßen kann. Wer Teil dieser Vision werden möchte, findet im FC HafenCity ein Zuhause. „Wir laden alle ein, die mit uns den Fußball in Hamburg und darüber hinaus ein Stück weit freundlicher, fairer und inklusiver machen wollen“, sagt der Präsident Plucinski abschließend.

Mit diesen ambitionierten Plänen, der offenen und herzlichen Einladung an Interessierte sowie dem Einsatz für gemeinnützige Werte könnte der FC HafenCity tatsächlich die Landschaft des Hamburger Fußballs nachhaltig prägen und bereichern. Der Ball rollt bereits kräftig in Richtung einer vielversprechenden Zukunft. Julian Lehmann

Info I

Wenn auch Sie Lust haben, Teil der FC-HafenCity-Gemeinschaft zu werden, sowohl als Spieler wie

auch als Sponsor, melden Sie sich gerne unter: info@hafencityfc.com

Info II

Julian Lehmann ist Inhaber der Marketing-Agentur ­Lilwitti und Cheftrainer des FC HafenCity und spielt in der 1. Herren-Mannschaft.