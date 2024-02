Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Neueröffnung. Am 25. April 2024 eröffnet das Westfield Hamburg-Überseequartier – und auch die Fitnessmarke Sports Club. Die HCZ sprach mit Inhaber Alexander Sosa

Der Countdown läuft, und die Innenausbauer und Techniker der künftigen Mieter im Westfield Hamburg-Überseequartier malochen am Limit: Am 25. April 2024 startet in der HafenCity eine neue Zeitrechnung. Mit Spannung freuen sich die Überseequartierpartner und vor allem auch die Bewohner:rinnen des südlichen Überseequartiers wie auch die 15.000 Menschen, die täglich zum Arbeiten in die HafenCity kommen. Die Erlebnis-Center-Marke Westfield des Investors Unibail-Rodamco-Westfield versprüht internationales Flair mit seinen Standorten London, Paris, New York, Madrid und nun auch Hamburg. Der Westfield-Kosmos zieht auch Shopping-Entertainment-Weltenbummler an. Die angesagten Marken mit ihren stationären Geschäften sowie Gastro- und Hotelkonzepten, Theater, Kino und: einem exklusiven Sport-Club feiern bald Premiere in der HafenCity. Auch die norddeutsche Fit- und Wellness-Marke „Sports Club“.

Foto oben: Sports-Club-Inhaber Alexander Sosa: „Wir starten unter der Woche so früh, damit man den Sonnenaufgang beim Trainieren genießen kann. Für mich steht der Mensch im Vordergrund.“ © Catrin-Anja Eichinger

„Unsere Verhandlungen mit dem Überseequartiers-Management für unsere ,Sports Club‘-Fläche kam einem Casting gleich. Mehrmals hat ein großes Team der Vermieter meine Clubs besucht. Unser hoher Anspruch an Design und Ausstattung haben nachweislich überzeugt“, strahlt mit unternehmerischen Stolz der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Alexander Sosa beim Baustellengespräch in seinen künftigen Räumen.

Fitnessmanager und Sauna-Fan Alexander Sosa: „Ich empfehle unser Eröffnungsangebot für nur 49,90 Euro zu buchen. Das bieten wir noch während der Bauphase für die ersten 500 Bewerber an. Darin sind alle Leistungen inklusive.“ © Sports Club

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat bereits 2010 sein erstes Studio aus einer Insolvenz gerettet. Damals habe er viel gelernt und bemerkt, dass er „mehr ­möchte“. Es erfüllt ihn, für Menschen Neues zu entwickeln. Seine Studios wirken wie ein schicker Lifestyle-Club, der Wellness­bereich wie ein elegantes Spa. „Unser ,Sports Club‘ im Westfield Hamburg-Überseequartier ist der einzige in ganz Deutschland mit 180-Grad-Wasserblick. Vom Laufband oder Rudergerät und selbst aus den Saunen genießen unsere Mitglieder einen freien Blick auf die Elbe.“

Der neueste Club von Alexander Sosa ist für ihn auch Pres­tige. An keinem Standort hat er bisher mehr als 2,5 Millionen Euro in eine Location investiert. Darum würden sich die neuen Mitglieder „hoffentlich besonders wohlfühlen“. Diese Erfahrung hat er auch schon in seinen 13 bestehenden Sports Clubs gemacht. Sosa setzt auf Einkaufszentren. Hier kommen für ihn drei Standortvorteile zusammen: Einkaufsmöglichkeiten, Parken und Kultur bringen einen guten Mix an Kunden, und all seine Sports Clubs seien einfach zu erreichen. Auch wer mit dem Auto komme, finde immer genug Parkplätze.

„Unser Konzept ist einzigartig. Wir bieten direkt an der Elbe den schönsten Blick. Ich empfehle unser Eröffnungsangebot für nur 49,90 Euro zu buchen. Das bieten wir noch während der Bauphase für die ersten 500 Bewerber an. Darin sind alle Leistungen inklusive: Fitnesstraining, Betreuung, Kurse, Wellness, Sauna, Mineralgetränke und sogar Solarium. Dieser Mitgliedsbeitrag ist garantiert ohne Laufzeitbeschränkungen. Wir arbeiten transparent. Damit es nicht zu Doppelzahlungen kommt, zahlen unsere neuen Mitglieder erst, wenn der alte Vertrag aus anderen Studios beendet ist.“

Im neuen Sports Club der HafenCity bekommt man zur Anmeldung einen Digitalchip, darauf sind alle Daten gespeichert, mit ihm kann man auch bezahlen. Der Club ist komplett digital und bargeldlos. Wer sich jetzt anmeldet, kann direkt in einer der Filialen in Eppendorf oder in Wandsbek, dort sogar mit Schwimmbad, loslegen. Inhaber Sosa ist es wichtig zu erwähnen, dass der Mitgliedsbeitrag selbstverständlich erst ab der Eröffnung am 25.04.2024 fällig wird. Loslegen kann man bei Buchung aber sofort in den weiteren Filialen. Die Öffnungszeiten sind werktags von 6 bis 23 und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. „Wir starten unter der Woche so früh, damit man den Sonnenaufgang beim Trainieren genießen kann. Für mich steht der Mensch im Vordergrund.“ Das mache seine Sports Clubs besonders. Er möchte für seine Mitglieder nur das Beste. Seine Clubs sind auch nur mit den hochwertigsten Geräten ausgestattet. Die verschiedenen Saunen sind von Klafs.

Und was wünscht er sich? „Dass es endlich losgeht.“ Nur Geduld, es dauert doch nur noch elf Wochen bis zum Start. Jimmy Blum

www.sports-club.de/hafencity