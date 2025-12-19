Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Wahl. Die Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. hat neuen Vorstand

Am 24. November 2025 hat die Jahreshauptversammlung (JHV) der Werbegemeinschaft Überseequartier e. V. seinen neuen Vorstand gewählt: Nils Kuprat, Prime Time fitness (Vorstandsvorsitzender), Philip Mensing, Dog’s Gourmet, Hilke Tiedt, Wattlöper, und Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin (Stv. Vorsitzende).

Nach 15 Jahren, davon die meisten als Vorsitzender, hat sich das Gründungsmiglied der Werbegemeinschaft Überseeboulevard Antonio Fabrizi, Inhaber des Club 20457, vom bisherigen Vorstand entschieden, nicht erneut anzutreten. Der neue Vorstand würdigte seine „sehr aktive und partnerschaftliche Mitarbeit“ über so viele Jahre. Und: „Wir sind ihm alle absolut dankbar und verstehen seine Entscheidung, nach 15 Jahren Vorstand nun nicht mehr zu kandidieren.“ Lutz Kneissl trat ebenfalls nicht wieder an und möchte sich „intensiver um sein Ladengeschäft kümmern“.

Foto oben: Der neue Vorstand der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. (v. l.): Nils Kuprat (Vors.), Prime Time fitness, Hilke Tiedt, Wattlöper, Dr. Claudia Weise (Stv. Vors.), Quartiersmanagerin, und Philip Mensing, Dog’s Gourmet. © Privat

Nils Kuprat, der neue Vorsitzende der Werbegemeinschaft Überseeboulevard, der wie alle neu oder wiedergewählten Vorstände einstimmig (mit jeweils ihrer eigenen Enthaltung) gewählt wurde, sieht sich und sein PRIME TIME fitness-Studio in der HafenCity „nach acht Jahren aktiver Mitarbeit als langjähriger Vorstand“ als festen Bestandteil der HafenCity. Kuprat: „PRIME TIME fitness ist für mich nicht nur ein Unternehmen, sondern ein aktiver Teil des Viertels. Ich freue mich deshalb sehr, in meiner neuen Funktion nun auch offiziell alle Gewerbetreibenden vertreten zu dürfen.“ Für ihn zählt „die HafenCity zu den dynamischsten Stadtentwicklungsgebieten Deutschlands, und sie wächst kontinuierlich weiter. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer, der hier ein Geschäft führt, kann gemeinsam mit der HafenCity wachsen. Dieses Potenzial möchte ich stärken und sichtbar machen“, so der neue Vorstandsvorsitzende. Wolfgang Timpe

Infos unter www.echt-hafencity.de