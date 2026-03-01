Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Jubiläum. Das Netzwerk HafenCity e. V. feiert 25 Jahre erster Spatenstich HafenCity mit Aktionen für alle

Der allererste Rammschlag wurde für die Kibbelsteg-Brücke Am Sandtorkai/Großer Grasbrook vor fast 25 Jahren gesetzt. „Infrastruktur geht vor Hoch- und Tiefbau“, ist das Motto bis heute. Und auch Fluchtwege sollten sicher sein, bevor der Bau des ersten Bürogebäudes (SAP) startete. Am 9. April 2001 begann die Entwicklung der HafenCity mit einer Holzbrücke – zukunftsweisend, denn sie ist für Fußgänger und Radfahrer, nicht für Autofahrer.

Foto oben: Illustration der Zukunftsfelder des Netzwerks HafenCity e. V.:Am 9. April feiern Nachbarschaft und Netzwerk den vor 25 Jahren erfolgten ersten Spatenstich in der HafenCity. © Nertwerk HafenCity e.V.

Ein Vierteljahrhundert Hamburgs jüngster Stadtteil sind für den Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity e. V. der beste Grund, die nächsten 25 Jahre in den Blick zu nehmen: Was sind die Zukunftsfelder, die für das Quartier wichtig sind? Was wünschen sich die Menschen, die hier leben, lernen und arbeiten? Um hier Antworten zu finden, startet das Netzwerk – selbstverständlich am 9. April 2026! – eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel »25 Jahre HafenCity – Weiter geht’s!«. Das Konzept ist, diese Zukunftsfelder mit Leben zu füllen, sie zu leben und zu erleben, statt nur über sie zu reden.

Deshalb beginnt die umfangreiche Reihe auch mit dem, was in einem jungen Quartier mit immer wieder neuen Bewohner:innen wichtig ist und neu gebildet werden muss: Gemeinschaft. Am 9. April wird im gelben Gemeinschaftshaus am Grasbrook-Spielplatz mit der Nachbarschaft auf die Zukunft angestoßen, das große Netzwerk-Nachbarschaftsfest 2026 im Lohsepark folgt am 4. Juli.

Ein anderes Zukunftsfeld ist die »Grüne HafenCity«, denn der Stadtteil muss sich resilienter gegen Hitze machen, braucht mehr Bäume und offene Böden. Deshalb zimmert das Netzwerk mit Mitgliedern und Nachbarn am 18. April ab 14 Uhr im Urban Gardening des Vereins Hochbeete, und es wird gegärtnert. Am 8. Mai geht es ab 17 Uhr im Lohsepark um die Bäume mit einer Kunstperformance sowie einer Führung zu den Straßenbäumen. Darüber hinaus kann man am 31. Mai um 14 Uhr auf dem neuen Biotop Drachenwiese an der Lippeltstraße, das das Netzwerk HafenCity mit dem Nabu angelegt hat, erfahren, welche Insekten sich schon angesiedelt haben.

»Platz für die Zukunft« lautet der Titel der Veranstaltung zur Mobilität. Dafür soll einen Tag lang eine Straße in der HafenCity verwandelt werden: Statt Autos gibt es Raum für Fahrräder, Fußgänger und Grün. Das Ziel des Netzwerks für die kommenden 25 Jahre ist es, die einst als Transitstrecken zur Innenstadt geplanten Straßen wieder zu lebenswerten Stadträumen für alle zu machen. Ein Höhepunkt wird im Herbst das Zukunftsfeld Stadtentwicklung sein. Für Oktober ist eine Dialogveranstaltung mit der Politik geplant: »Von Elphi bis Elbtower – spektakuläre HafenCity?«. Die HafenCity, ein Quartier zum Mitgestalten. Jens Fischer

Info Aktuelle Infos zum Jubiläumsprogramm »25 Jahre HafenCity«, finden Sie unter: netzwerk-hafencity.de