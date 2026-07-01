Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Jubiläum. Das Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee in Nienstedten feiert 235. Geburtstag. Und das berühmte Lindenterrassen-Gemälde von 1902 von Max Liebermann erlebt eine kunsthistorische Enthüllung

Es gehört zu den bekanntesten und historischen Adressen Hamburgs: das Hotel Louis C. Jacob. Seit 1791 empfängt das Haus an der Elbchaussee Gäste aus aller Welt. Nun steht ein besonderes Jubiläum an. Das traditionsreiche Hotel feiert seinen 235. Geburtstag und lädt am Sonntag, 5. Juli 2026, zu einem großen Fest an der Elbe ein. Zwischen 13 und 18 Uhr erwartet die Besucher ein Programm aus Musik, Kunst, Geschichte und Genuss. Das Motto lautet „Entdecken. Zuhören. Genießen“.

Foto oben: Eine kunsthistorische Entdeckung: Hoteldirektorin Judith Fuchs-Eckhoff vom Louis C. Jacob mit Jürgen Wendt, dem Enkel des Mädchens Irma Jacob am weißen Tisch am Kopfende der Gesellschaft, vor dem berühmten Lindenterrassen-Gemälde von Max Liebermann. © Hamburger Kunsthalle / Luisa Birke

Auch die HafenCity Zeitung beteiligt sich am Jubiläum. Unter den Leser:innen wird ein Frühstück für zwei Personen im Louis C. Jacob verlost. Damit erhalten die Gewinner die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre des Hauses und den einzigartigen Blick auf die Elbe selbst zu erleben.

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Die HafenCity Zeitung verlost1x 2 Frühstücksarrangements im Hotel Louis C. ­Jacob, das seinen 235. Geburtstag feiert. Bitte schrei­ben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse und Ihrer Handynummer sowie mit dem Betreff­»Lindenterrasse« an: gewinnspiel@­hafencityzeitung.com. Einsendeschluss ist Samstag, 4. Juli 2026, 16 Uhr.Der Rechtsweg ist aus­ge­schlossen.

Das Jubiläumsfest des legendären Hauses soll zeigen, warum das Hotel seit Generationen eine feste Größe in Hamburg und Europa ist. Für die Gäste öffnen sich an diesem Tag auch Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind. Bei Hausführungen geht es unter anderem in die Ballsaal­suite und in den historischen Eiskeller. So wird die Geschichte des Hauses auf besondere Weise erlebbar.

Ein Höhepunkt des Nachmittags sind drei Kurzkonzerte des international bekannten Tenors Julian Prégardien. Der Sänger ist mit seinem »Liedstadt­festival« zu Gast im Louis C. Jacob und gibt einen Vorgeschmack auf die kommende Ausgabe des Festivals. Die Konzerte dauern jeweils 15 Minuten und finden in besonderer Atmosphäre statt.

Große Aufmerksamkeit gilt auch der Verbindung des Hotels zum Maler Max Liebermann. Der berühmte Künstler hielt die Lindenterrasse des Hauses im Jahr 1902 in seinem Gemälde „Die Terrasse des Restaurants Jacob“ in Nienstedten an der Elbe fest. Das Werk zählt heute zu den bekanntesten Ansichten des historischen Hauses und hat wesentlich dazu beigetragen, die Terrasse weit über Hamburg hinaus bekannt zu machen.

Eine Hotel-Ikone am Elbstrom mit berühmter Lindenterrasse: das Hotel Louis C. Jacob. © DSR Hotel Holding

Mit dem Gemälde verbindet sich auch eine bemerkenswerte Familiengeschichte. Der heute 83 Jahre alte Jürgen Wendt hat seine Großmutter Irma Jacob auf dem berühmten Bild identifiziert. Die Frau sitzt als Kind auf der Terrasse und wurde damit Teil eines Werkes, das bis heute eng mit der Geschichte des Hotels verbunden ist. Für die Familie ist dies eine besondere Entdeckung, schlägt sie doch eine Brücke zwischen der Vergangenheit des Hauses und den Menschen, die dort einst ihren Alltag verbrachten.

Dr. ­Markus Bertsch von der ­Hamburger ­Kunsthalle spricht über Max Liebermann und seine Verbindung zu Hamburg. Unter dem Titel „Alster und Elbe im Blick“ erläutert der Kunsthistoriker die Bedeutung der Stadt für den Maler und die Rolle des Louis C. Jacob in seinem Werk. Die Lindenterrasse wird dabei erneut zum Mittelpunkt der Betrachtung.

Musikalisch geht das Programm mit französischen Chansons weiter. Véronique Elling und ihre Band treten auf der Terrasse auf und sorgen für sommerliche Stimmung. Hinzu kommen Arbeiten des Hamburger Künstlers Luk Schäfer. Außerdem können Besucher die Kunst der Kalligrafie kennenlernen. Jeannine Platz präsentiert gemeinsam mit dem Montblanc Haus ihre Arbeiten.

Historische Figuren werden ebenfalls lebendig. Patricia Witzigmann schlüpft in verschiedene Rollen und erzählt Geschichten aus vergangenen Zeiten. Dabei begegnen die Gäste unter anderem Maria Burmester und Daniel Louis Jacob. Auch das Thema Wohlbefinden findet seinen Platz. Natasha Jaeger gibt Einblicke in ihre Retreats und zeigt mit ihrem Programm „Glow to go“ Wege zu mehr Ausgeglichenheit.

Ausflugs- und Chillort Lindenterrasse im Hotel Louis C. Jacob, das legendäre

Gemäldemotiv des Malers Max Liebermann. © DSR Hotel Holding

Zum Abschluss des Festes findet um 17.30 Uhr eine Versteigerung auf der Lindenterrasse statt. Der Erlös unterstützt besondere Konzertformate des Liedstadtfestivals. Versteigert wird unter anderem ein Treffen mit Julian Prégardien. Zum Paket gehören Konzertkarten für die Laeiszhalle sowie eine Übernachtung im Louis C. Jacob.

Der Eintritt zum Jubiläumsfest kostet 20 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Im Preis enthalten sind ein Stück Geburtstagstorte und ein Glas Cuvée. Der Einlass erfolgt stündlich.

Heute verfügt das Haus über 84 individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Seit dem Sommer 2025 gehört das Hotel zur ­Autograph Collection von Marriott International. Dennoch ist vieles geblieben, was das Louis C. Jacob seit Jahrhunderten auszeichnet. Dazu zählen hanseatische Gastlichkeit, kulturelle Offenheit und die enge Verbindung zur Elbe. Das Jubiläum ist deshalb mehr als ein Geburtstag. Es ist eine Reise durch die Geschichte eines Hauses, das Hamburg repräsentiert und bis heute Menschen zusammenbringt. Wer am 5. Juli dabei ist, erlebt nicht nur ein Hotel, sondern ein Stück Stadtgeschichte am Fluss.

Viele Hamburger verbinden mit dem Louis C. Jacob Erinnerungen. Familienfeiern, Hochzeiten, Geschäftsessen und kulturelle Veranstaltungen haben das Haus über Jahrzehnte begleitet. Gerade diese Mischung aus Tradition und Offenheit macht den besonderen Reiz des Hauses aus. Während sich die Stadt ständig verändert hat, blieb die Lage an der Elbe ein Ort der Ruhe. Vor der Lindenterrasse ziehen die großen Pötte und kleinen Schiffe vorbei, während unter den Linden Gäste aus aller Welt zusammenkommen. Das Jubiläumsfest knüpft an dieses Gefühl an. Es soll Menschen miteinander ins Gespräch bringen und die Geschichte des Hauses für neue Generationen sichtbar machen. Gleichzeitig zeigt das Programm, dass das Louis C. Jacob nicht nur auf seine Vergangenheit blickt, sondern Kultur und Gastlichkeit aktiv gestaltet. Jimmy Blum

Info I

Am 5. Juli 2026 feiert das Louis C. Jacob 235. Geburtstag und lädt unter dem Motto „Entdecken, Zuhören, Genießen“ von 13 bis 18 Uhr zum Kulturprogramm ein. Eintritt: 20 € inklusive eines Stücks Jacobs-Geburtstagstorte und eines Glases Cuvée, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Info II

Buchungen und Informationen unter: hotel-jacob.de