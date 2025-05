Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Jimmys Parkett. Im gelben Gemeinschaftshaus am Abenteuerspielplatz Grasbrookpark hat der Kiosk Lykke seine Tore geöffnet und will „frischen Wind“ in die Nachbarschaft bringen. Das dänische „Lykke“ bedeutet auf Deutsch „Glück“ und ist gleichzeitig der Name der Tochter von Betreiberin Janin Alvi. Sie hat zusammen mit Alexander Oberndorfer auch die Geschäftsführung der Kiosk Lykke GmbH übernommen und gewann die Ausschreibung für diesen charmanten Kiosk. Man will nun „tatkräftig für Kinder und Familien da sein“ und sie planen jede Menge Aktivitäten für den Premieren-Sommer 2025. Ein Kinderflohmarkt soll vor der Tür ebenso stattfinden wie spannende Events mit Lesungen, Feiern und After-Work-Partys. Das Ziel von Janin und Alexander ist klar: „Alle Menschen aus der HafenCity und der direkten Nachbarschaft sind willkommen. Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen“, so Janin Alvi. Sie wohnt seit 16 Jahren in der HafenCity, und „für Kinder gab es bisher viel zu wenig Angebote. Das werden wir jetzt ändern“, so Janin Alvi.

Foto oben: Janin Alvi mit Tochter Lykke und Geschäftsführungspartner Alexander Oberndorfer betreiben den neuen Kiosk Lykke im gelben Gemeinschaftshaus am Grasbrookpark. © Jimmy Blum

»Alle Menschen aus der HafenCity und der direkten Nachbarschaft sind willkommen. Wir wollen mit Lykke einen Ort der Begegnung schaffen.«

Das Sortiment des Lykke-Kiosks ist besonders auf die kleinen Gäste zugeschnitten. Hier gibt’s alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Spielzeuge für die Wasserspiele auf dem Abenteuerspielplatz nebenan, Badehosen, Sonnenbrillen und: gesunde Snacks. Auch Wassereis und Kinderbücher dürfen nicht fehlen. Für die Großen gibt es leckere Kaffeespezialitäten und erfrischende Getränke, mit oder ohne Alkohol zum Mitnehmen. Der Kiosk Lykke ist ein Treffpunkt für die ganze Familie!

Sports Club HafenCity-Inhaber Alexander Sosa und Eröffnungs-Popstern Jasmin Wagner, ehemals „Blümchen“: „Sport ist für mich eine Energiequelle.“ © Wallocha | Sports Club

Bummelig 500 Premierengäste strömten zur Eröffnung des neuen Sports Club HafenCity im Westfield Hamburg-Überseequartier. Darunter viele prominente Gesichter aus Musik, Sport, Film, Fernsehen, Mode und Gesellschaft. Die Stimmung war freudig-gelöst, und DJ Kai Schwarz sorgte mit seinem coolen Sound für die perfekten Beats, die die Gäste durch den Abend begleiteten.

Die ehemalige „Blümchen“-Sängerin Jasmin Wagner erzählte mir am Rand der Tanzfläche: „Sport ist für mich nicht nur Ausgleich, sondern Energiequelle. Und wenn man dabei noch dieses atemberaubende Panorama über die Elbe hat, dann wird jede Trainingseinheit zum Erlebnis.“ Der Sports Club HafenCity hat täglich von 6.30 bis 23 Uhr geöffnet und bietet täglich wechselnde Kurse von Pilatis über Yoga bis Stretching.

Opolum-Abenteuer in der Speicherstadt mit echten Schauspielern, die den Nervenkitzel steigern und die Schmugglerteams herausfordern, ihre Aufgabenstellungen zu lösen. © Simon Redel

In der Speicherstadt bietet Opolum mit mehreren neuen Escape-Räumen wieder mal einen Hotspot für Abenteuerlustige. In den Escape-Räumen von Opolum sind die Teilnehmer nicht nur Spieler, sondern Schmuggler, die knifflige Rätsel lösen müssen. Dieses Erlebnis ist ideal für Gruppen ab drei Personen. Gemeinsam müssen die Spieler tüfteln, um die geheimen Missionen erfolgreich abzuschließen.

Was Opolum besonders macht, sind die echten Schauspieler, die das Spiel begleiten. Sie erwecken das Abenteuer zum Leben und sorgen für eine spannende knisternde Atmosphäre. Ob als cleverer Informant oder mysteriöser Gegenspieler, die Schauspieler fügen dem Spiel eine neue Dimension hinzu.

Die Kombination aus Teamarbeit, Rätseln und schauspielerischer Unterstützung macht den Besuch bei »Opo­lum« zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der Spaß beginnt mit aufregenden Herausforderungen und endet mit dem euphorischen Gefühl, die Mission gemeistert zu haben. Die Kombination aus Teamarbeit, Rätseln und schauspielerischer Unterstützung macht den Besuch bei Opo­lum zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nachdem ich mitgemacht habe, kann ich nur sagen: Mach dich bereit für Nervenkitzel und jede Menge Spaß in der Speicherstadt! Ich war direkt angefixt, und mit meinen Teampartnern sprengten wir nach kurzer Zeit die ersten Mauern. Ein im Wortsinn befreiendes Erlebnis.

Rewe-Inhaber Jens Piclum und René Wolf (r.), sein Lieferant von »20457-HafenCity-Gin« und dem samtweichen Bio-­Eierlikör »Schnabbelei«. © Jimmy Blum

Wie lange haben wir in der „alten“ HafenCity ohne Überseequartier auf einen weiteren und hochwertigen Supermarkt gewartet! Der neue Rewe Jens Piclum im ersten Untergeschoss des Westfield Hamburg-Überseequartiers hat sage und schreibe von 7 bis 23 Uhr geöffnet – ja, ich bin begeistert, das ist für mich Großstadt! Inhaber Jens Piclum ist nicht nur sympathisch und zugewandt, sondern auch fast immer persönlich vor Ort im Markt, um seinen Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.

Eine spezielle Kühlung sorgt dafür, dass Wein- und Sektflaschen in kürzester Zeit auf perfekte Trinktemparatur gekühlt werden können.

Das Sortiment ist spektakulär.Es gibt vor Ort selbst gebrautes Bier, und wenn das Thekenteam demnächst steht, wird es regelmäßig Events und Verkostungen im Rewe Jens Piclumgeben. Dazu bietet Gosch an einem exklusiven Stand seine typischen Fisch-Köstlichkeiten an. Von Austern bis Aalbrötchen ist alles dabei.

Mich beeindruckt besonders die große Weinabteilung, in der eine spezielle Kühlung dafür sorgt, dass Wein- und Sektflaschen in kürzester Zeit auf perfekte Trinktemparatur gekühlt werden können. Und ja, falls Party angesagt ist, da passen auch Magnum-Flaschen in die Kühlfächer.

Ich bin der Meinung, dass das Westfield-Überseequartier eine tolle Bereicherung für unseren Stadtteil ist, und für mich persönlich gehört der Rewe-Flagship-Store zu den Highlights der Neueröffnungen.

Cardamom-Inhaber Gurbir Singh und sein Motto: „Add a little cardamom to your life“, etwa: Bringen Sie ein wenig Kardamom in Ihr Leben – nun auch in der HafenCity. © Catrin-Anja Eichinger

Jetzt und auch mit großer Sonnenterrasse auf dem Überseeplatz hat das zweite Cardamom Westfield in Hamburg eröffnet. Ein kulinarisches Highlight! Inhaber Gurbir Singh, inzwischen erfolgreicher Multi-Gastronom in Hamburg mit zwei Cardamom-Premium-Locations und drei Goa-Restaurants (eins am Großen Grasbrook), war früher Ingenieur bei Airbus.

An seinem Schreibtisch träumte er schon damals von den eigenen Restaurants und lebt jetzt seinen Traum in voller Pracht! „Ich kenne Westfield auf fast allen Kontinenten. Als ich hörte, dass die nach Hamburg kommen, habe ich mich direkt um eine Location beworben.“ Und was ist das Besondere am Cardamom Westfield? Dass er eine moderne indische Küche anbietet, in der es klassische indische Gerichte in traditioneller Zubereitung gibt, jedoch auch spannende Fusion-Angebote, in denen europäische Einflüsse verarbeitet sind. Ob deftige Curry- oder feine Tandoori-Spezialitäten: Probiert’s aus!

Euer Jimmy Blum