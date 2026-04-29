Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Charity. Kein »HafenCity Run« ohne neue Strecke: Auch die 24. Auflage variiert die Route im Quartier, um den Teams völlig neue Eindrücke zu bieten

Endspurt: Am Samstag, den 30. Mai 2026, geht Norddeutschlands größter Spenden- und Firmenlauf in die mittlerweile 24. Runde. In diesem Jahr werden rund 600 Teams mit insgesamt mehr als 20.000 Teilnehmenden erwartet, die gemeinsam die Laufschuhe für den guten Zweck schnüren. Damit läge die Veranstaltung sogar über dem Niveau des ohnehin schon beeindruckenden Vorjahres.

Foto Laufstrecke oben: So wird voraussichtlich gelaufen: Die Strecke führt vom Kirchenpauerkai am Ufer der Norderelbe im Baakenhafen über das Westfield-Quartier zum Ziel am Lohsepark. © BMS – Die Laufgesellschaft

Neben den geselligen, sozialen und sportlichen Aspekten ist auch die jährlich wechselnde Strecke ein wichtiger Garant der Erfolgsgeschichte. Seit der Premiere im Jahr 2002 glich keine Route der des Vorjahres. Dabei liegt der Fokus stets auf neuen oder kurz vor der Fertigstellung befindlichen Sehenswürdigkeiten. Schließlich möchte man zeigen, was Europas größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt zu bieten hat – und das ist nach wie vor eine Menge.

Neue Highlights am ­Kirchenpauerkai

Dreh- und Angelpunkt bleibt weiterhin das Baakenhöft rund um das Cruise Center als Veranstaltungszentrum. Der Start hingegen ist neu und bildet bereits das erste Streckenhighlight: Erstmalig gehen die Teams vom Kirchenpauerkai auf den rund 4,4 Kilometer langen Kurs. Die grüne Promenade direkt an der Elbe vereint innerstädtisches Hafenflair mit ökologischer Vielfalt. Veteraninnen und Veteranen werden sich vielleicht wohlig an die Auflage von 2023 erinnern, als sich hier noch die Ziellinie befand.

Das nächste Landmark folgt nach knapp einem Kilometer östlich, wenn die Teilnehmenden vom Amerigo-Vespucci-Platz einen Blick auf das innovative Projekt TIDE werfen können. Das exklusive Wohnviertel ist ein weiteres Beispiel für die vielfältige Architektur der HafenCity. Hier entsteht auch Europas erstes Museum für digitale Kunst: Das UBS Digital Art Museum soll als moderner Präsentationsort für immersive Kunst zeitnah seine Pforten öffnen.

2023 befand sich hier die Ziellinie, dieses Mal wird hier gestartet: der Kirchenpauerkai. © Witters GmbH

Von der Wildnis zum Shopping-Hotspot

Anschließend folgen weitere attraktive Promenadenabschnitte entlang des Baakenhafens, wo unter anderem die Botschaft der Wildtiere ihren Standort hat. Die Erlebniswelt rund um heimische Tiere lockt Naturliebhaber von nah und fern an. Bereits zum zweiten Mal wird zudem das Westfield Hamburg-Überseequartier prominent in die Strecke integriert. Auf der Kaifläche südlich der modernen Einkaufswelt wird ein Wendepunkt eingerichtet, der dank der zahlreichen Passanten zum Zuschauer-Hotspot wird.

Eine Premiere hebt man sich für das Finale auf: Nach Abstechern in den Magdeburger Hafen und Brooktorhafen biegt die Strecke erstmalig am Lohsepark auf die Zielgerade ein. In unmittelbarer Umgebung des größten Parks des Stadtteils können sich alle Finisher nicht nur in der Zielversorgung stärken, sondern auch in grüner Atmosphäre entspannen – ein würdiger Abschluss der sportlichen Sightseeing-Tour.

Das Who’s who der ­l­okalen Unternehmen

Für viele der in der HafenCity und darüber hinaus ansässigen Firmen ist die Veranstaltung seit Jahren ein Pflichttermin. Von der kleinen Kanzlei mit zehn Mitarbeitenden bis zum DAX-notierten Konzern mit über 1.000 Starterinnen und Startern ist alles vertreten.

Zu den bekannteren Teilnehmern zählt die Kühne Logistics University (KLU), deren Lehrkörper und Studierende nach dem Rennen mit einer After-Party auf dem Campus weiterfeiern. Zum zweiten Mal dabei ist das Team Breuninger. Der Modeausstatter mit seinem Flagship-Store im Überseequartier tritt erneut den Beweis an, dass Sport und Eleganz sich nicht ausschließen. Auch das Team Hamburg Leuchtfeuer Festland ist als soziale Einrichtung natürlich „Feuer und Flamme“ und geht mit einer gemischten Gruppe aus Bewohnern, Freunden sowie Haupt- und Ehrenamtlichen an den Start. Emanuel von Böselager

Info

Noch bis zum 6. Mai 2026 haben Firmen die Möglichkeit, sich anzumelden oder ihre bestehenden Teams aufzustocken. Mehr ­Informationen und ­Anmeldung unter: hafencityrun.de