Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Forum StadtLandKunst zeigt Werke der Sammlung Hamburger Sparkasse / Eröffnung am 3. September in der Haspa HafenCity

Fernweh und Heimweh, fröhliches Hafenleben und harte Hafenarbeit, Segel und Kräne, Morgen- und Abendstimmung – Themen, die Künstler:innen seit über 100 Jahren in faszinierende Kunstwerke verwandeln. Vom 5. September bis 5. Oktober 2025 ist die Sammlung Hamburger Sparkasse zu Gast bei der Stiftung StadtLandKunst.

Die Werke zeigen den Hafen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Spannend sind dabei die Gegenüberstellungen von künstlerischen Techniken und Ausdrucksformen und von Bildern aus verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel die charakteristischen Dreiecksformen von Segeln, die Alma del Banco 1922 und Heinke Böhnert 2017 in ihre Werke aufgenommen haben – Alma del Banco in einem kleinen Ölgemälde und Heinke Böhnert in Mischtechnik mit einer Collage aus Segeltuch.

„Die Sammlung der Haspa ist der Kunst Hamburgs gewidmet. Weite Teile des Kunstschaffens der Stadt, das seit 1900 hier entstand, ist in ihr repräsentativ vertreten. Das ermöglicht nicht nur einen ganz wunderbaren Überblick über die Kunstgeschichte unserer Stadt, sondern auch den konzentrierten Blick auf einzelne Themen“, so Ausstellungskuratorin Dr. Friederike Weimar.

Eröffnung in der Haspa HafenCity Am Kaiserkai 1: 3. September 2025 (18 Uhr) Anmeldung in Kürze unter haspa-veranstaltungen.de oder in der Filiale.

Ausstellung im Forum StadtLandKunst: Am Sandtorpark 12, Hamburg-HafenCity, von 5. September bis 5. Oktober 2025, Fr.-So, 12-18 Uhr u. n. Vereinbarung.