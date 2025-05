Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Mit dem OMR Festival und seinem Macher Philipp Westermeyer präsentieren sich rund 800 Top-Unternehmer:innen und -Marketingmacher:innen als »Speaker«

Bekannt geworden ist Ryan Reynolds als Schauspieler. Seine wohl populärste Rolle war Deadpool aus Marvels „X-Men“-Universum. Doch nicht allein deshalb gastiert der Kanadier als Speaker beim OMR Festival, das am 6. und 7. Mai in den Messehallen stattfindet. Mit seiner Produktionsfirma Maximum Effort hat sich der 48-Jährige auch als Unternehmer einen Namen gemacht. Der Hollywoodstar maßschneiderte für den Telekommunikationsanbieter Mint Mobile Super-Bowl-Spots oder begleitete seine eigene Übernahme des walisischen Fußballclubs Wrexham AFC mit einer Dokureihe.

Foto oben: Gründer und CEOs aus den Bereichen Popkultur, Sport, Politik, Bankenwesen und natürlich aus der digitalen Wirtschaft kommen beim OMR Festival zusammen, um Einblick in aktuelle Trends, Erfolgsstrategien oder ihre persönlichen Erfahrungen zu gewähren. © Julian Huke Photography

Nicht nur Ryan Reynolds macht die Liste der Gäste hochkarätig, wenn sich Hamburg in das Zentrum der Digital- und Marketingbranche verwandelt. Rund 800 Speaker:innen aus Popkultur, Sport, Politik, Bankenwesen und natürlich aus der digitalen Wirtschaft kommen zusammen, um Einblick in aktuelle Trends, Erfolgsstrategien oder auch ihre persönlichen Erfahrungen zu gewähren – mal in Vorträgen, mal in Masterclasses.

Kommt ein „Technology Supercycle“? Zukunftsforscherin Amy Webb beschäftigt sich mit mehreren Tech-Trends, die Wirtschaft und Gesellschaft massiv verändern. © Julian Huke Photography

Mit von der Partie ist zum Beispiel die Dressurreiterin Isabell Werth. Die Bilanz ihrer Auszeichnungen weiß zu beeindrucken. Mit 14 olympischen Medaillen, davon acht in Gold, ist sie sowohl die weltweit erfolgreichste Reiterin als auch Deutschlands erfolgreichste Olympionikin. 2003 übernahm sie den Bauernhof ihrer Eltern am Niederrhein und baute ihn zu einem internationalen Ausbildungsstall aus. Dort werden hochklassige Turnierpferde trainiert, die auf dem Weltmarkt Spitzenpreise erzielen. Parallel dazu betreibt die Nordrhein-Westfälin eine eigene Kollektion für Reitbekleidung, sie ist Markenbotschafterin für Rolex und Land Rover.

Eine weitere Sportikone ist Dirk Nowitzki. Mit 20 landete der Basketballspieler, geboren in Würzburg, 1998 bei den Dallas Mavericks. 21 Jahre später beendete er seine aktive Profikarriere mit allerlei Ehrungen, einem NBA-Titel sowie zahlreichen Rekorden. Trotz seines Ruhms gilt der Deutsche als extrem bodenständig. Seine Werbe-Koopera­tion mit der Bankengruppe ING bezeichnet er selbst als „lebenslange Partnerschaft“.

Sebastian Fitzek verdankt es eigentlich einem Zufall, dass er zum erfolgreichsten Autor Deutschlands wurde. Als er im Wartezimmer eines Orthopäden saß, fragte sich der Journalist: Was wäre, wenn die Person, auf die ich warte, nie wieder aus diesem Zimmer herauskommen würde? Daraus entwickelte sich sein erster Thriller „Die Therapie“, erschienen 2006. Der Rest ist Geschichte.

Interessant dürfte sein, was Justin McLeod zu berichten hat. Er ist der Gründer und CEO der Dating-App Hinge. Seine Vision: Diese Plattform soll echte, tiefgehende Verbindungen fördern. Begegnungen im echten Leben haben für den Absolventen der Harvard Business School Priorität. Auf keinen Fall soll die Technologie seiner Ansicht nach zu Abhängigkeit und Isolation führen.

Ein Muss ist im Grunde genommen der Auftritt von Chat­GPT-Produktchef Nicholas Turley. Die Erfolgsbilanz des Itzehoers: weit mehr als beachtlich. Er hat ChatGPT nach der Markteinführung zur achtbeliebtesten Website der Welt gemacht – mit Hunderten Millionen aktiven Benutzer:innen und Milliardenumsätzen. Nun stellt sich die Frage: Hat ChatGPT das Zeug, zum nächsten Gatekeeper nach Google zu werden?

Die Zukunftsforscherin Amy Webb beschäftigt sich vorzugsweise mit Tech-Trends. Ihrer Ansicht nach befinden wir uns gerade in einem „Technology Supercyle“. Will heißen: in einer Phase, in der gleich mehrere Technologien aufeinandertreffen, die schon für sich allein das Potenzial haben, Wirtschaft und Gesellschaft massiv zu verändern. Neben künstlicher Intelligenz gehört dazu auch Biotechnologie. Man darf also gespannt sein, was die Amerikanerin zu erzählen hat. Dagmar Leischow

Info Das OMR Festival findet am 6. und 7. Mai 2025 in der Hamburg Messe statt. ­Tickets und weitere Infos unter www.omr.com