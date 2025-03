Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Hunderte Firmen gehen für den guten Zweck an den Start, Hamburg 1 plant große Sondersendung

Anderen Gutes tun, die wachsenden Quartiere am Wasser laufend erkunden und sich selbst dabei fit halten hat in Hamburgs jungem Stadtteil Tradition. Am Sonnabend, dem 17. Mai, findet der HafenCity Run 2025 statt. Es ist bereits die 23. Auflage, und sie wird wie in den Vorjahren im Fernsehen und Stream übertragen.

Foto oben: Auch beim 23. HafenCity Run stellt das Firmenteam der Beiersdorf AG wieder einmal das größte Starter:innen-Feld des Charity- und Fun-Laufs durch Hamburgs jungen Stadtteil. © Witters GmbH

Der Wohltätigkeitslauf wird immer stärker auch von inklusiven Teams genutzt. Moderator Marco Ostwald vom Livesender Hamburg 1: „Wir freuen uns, die Faszination rund um den ­HafenCity Run wieder live in die Wohnzimmer zu transportieren!“ © BMS Die Laufgesellschaft

Mobiles TV-Studio vor Ort

Fünf Stunden lang wird Norddeutschlands größter Wohltätigkeitslauf bei Hamburg 1 zu sehen sein. Moderator Marco Ostwald: „Wir begleiten den Charity-Lauf als TV-Sender seit seiner Geburtsstunde im Jahr 2002 und haben die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung somit Jahr für Jahr hautnah verfolgt. Sie ist auch für uns ein Highlight, und daher freuen wir uns, die Faszination rund um den HafenCity Run wieder live in die Wohnzimmer zu transportieren!“

Startort Baakenhafen. Beim HafenCity Run 2024 startete man an der Baakenallee und nahm über die Baakenhafenbrücke Kurs durch den Lohsepark zum Überseeboulevard. © Witters GmbH

Dafür betreiben die Fernsehmacher wieder erheblichen Aufwand. Hamburg 1 wird mit vielen Kameras vor Ort sein, richtet in der Nähe des Startbereichs ein mobiles Studio ein und mischt sich unter die Teilnehmenden. Denn das Ziel ist natürlich, die Zuschauenden an den Bildschirmen neben tollen Impressionen vom Run auch mit jeder Menge O-Tönen und interessanten Interviews zu versorgen. So werden viele Teams bei Hamburg 1 nicht nur im Bild sein, sondern auch zu Wort kommen und ihre Eindrücke sowie Motivation schildern können.

Zu Wort kommen werden auch die beiden Moderatoren Lou Richter und Sven Flohr, die die Teams in gewohnter Manier vorstellen werden, um sie anschließend auf die circa vier Kilometer lange Strecke zu schicken. Auch in diesem Jahr wird auf eine Zeitnahme und Ergebnislisten verzichtet, denn Teamgeist, Spaß und der gute Zweck stehen bei der sportlichen Entdeckungsreise seit jeher im Vordergrund.

Zahlreiche Interviews mit Teilnehmenden, Teamleitungen und Organisatoren

Die Anmeldung – für Teams ab zehn Personen – ist bis 23. April unter www.hafencityrun.demöglich. Der Spendentopf zugunsten des Hamburger Abendblatt hilft e. V. füllt sich mit jedem gemeldeten Team und jeder erworbenen Startnummer. Pro Team fließen zehn Euro und pro Startnummer sechs Euro an den langjährigen Charity-Partner Hamburger Abendblatt hilft e. V., der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Emanuel von Böselager