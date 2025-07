Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) feiert 10 Jahre Welterbe Speicherstadt – mit einer Ausstellung im Pop-up-Container am Neuen Wandrahm und einer Lichterfahrt, die historische Aufnahmen der Speicherstadt präsentiert

Doppeltes Jubiläum für die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA): Neben dem 140-jährigen Bestehen feiert der europäische Netzwerk-Logistiker in diesem Jahr auch das 10-jährige Jubiläum der Speicherstadt-Auszeichnung als UNESCO-Welterbe. Ab dem 16. Juli bis Ende September können sich Besucherinnen und Besucher des historischen Ortes in einem Pop-up-Container in der Speicherstadt (Neuer Wandrahm 5) über die Geschichte der HHLA und der Speicherstadt informieren.

Foto oben: Wasserschloss, Speicherstadt mit Hauptkirche St. Katharinen. © Bernd Paulowitz

Chilehaus. © mauritius images / Westend61 / Roy Jankowsk

Lagerhäuser mit hohen, roten Backsteinfassaden, durchzogen von „Fleeten“, einem Netz aus schmalen Kanälen: Die Speicherstadt als Wahrzeichen Hamburgs gehört zur Hansestadt wie Michel oder Reeperbahn. Sie zu errichten war ab 1885 Auftrag der Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft (HFLG), heute die HHLA. 1927 fertiggestellt, war der Komplex zunächst zentraler Bestandteil des Zollfreihafens der Stadt – und wurde später Standort für zahlreiche Hamburger Unternehmen. Wie die Speicherstadt entstand, was sie baulich ausmacht und warum sie für die Stadt Hamburg so wichtig ist, zeigt ein Pop-up-Container am Neuen Wandrahm 5. Hier gibt es spannende Details aus 140 Jahren Geschichte zu entdecken. Der Eintritt ist kostenfrei.

HHLA-Rathaus, Welterbefest. © Thomas Hampel

Michael Fussner, kaufmännischer Geschäftsführer von HHLA-Immobilien: „Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel sind mehr als nur ein bauliches Wahrzeichen Hamburgs. Sie sind ein Symbol für die historische Bedeutung der Hansestadt und gelebte Unternehmensgeschichte. Deswegen war es für uns selbstverständlich, den 140. Geburtstag der HHLA und das zehnte Jubiläum der Ernennung zum UNESCO-Welterbe gemeinsam zu feiern – mit einem Ort, der die Geschichte dieser Bauwerke für alle zugänglich macht.“

Speicherstadt, Elbphilharmonie. © Thomas Hampel

UNESCO-Welterbe-Koordinatorin Isabelle Mühlstädt: „Bedeutende Orte unserer gemeinsamen Geschichte und Kultur zu erhalten und zu vermitteln ist das Hauptanliegen des UNESCO-Welterbes. Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel mit Chilehaus sind einzigartige Zeugnisse der Entwicklung des Welthandels, die es für zukünftige Generationen zu bewahren gilt. Umso mehr freuen wir uns auch über zehn Jahre erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der HHLA als Eigentümerin der Speicherstadt.“

Welterbefest, Info-Kiosk-HHLA. © HHLA

Lichterfahrten erwecken Geschichte der Speicherstadt zu neuem Leben

Eröffnet wird der Pop-up-Container am 15. Juli. Parallel startet ein weiteres exklusives Angebot für Interessierte: Im Rahmen der Lichterfahrten der Maritime Circle Line zeigen zur Dämmerung sieben Projektionen entlang des Kehrwiederfleets die Geschichte der HHLA und der Speicherstadt. Tickets können direkt beim Anbieter, der Maritime Circle Line, an den Landungsbrücken (Brücke 10), oder online erworben werden.

Wasserschloss, Speicherstadt. © Thomas Hampel

Beide Aktionen laufen den Sommer über bis Ende September. Dann feiert die Stadt mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern die Lange Nacht des Welterbes. Weitere Aktivitäten mit abschließender Welterbefeier sind geplant. Wer sich für die Geschichte der Speicherstadt begeistert, sollte sich das Wochenende rund um den 20. September 2025 direkt vormerken: Zur Langen Nacht des Welterbes warten noch weitere besondere Aktionen auf die Besucherinnen und Besucher in Hamburgs UNESCO-Welterbe Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus. HCZ

INFO Hamburgs Weltkulturerbe Speicherstadt und touristische Angebote Süeicherstadt und Kontorhausviertel