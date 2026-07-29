Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Quartiers-Touren. Der Gastronom Antonio »Toni« Fabrizi (Club 20457) bietet ab August buchbare Spaziergänge »Mit Toni durch die HafenCity« an – und einen gedruckten Reiseführer gibt’s auch

Willst du mit mir gehen? Mit dieser Frage beginnt für mich jeder Spaziergang durch die HafenCity. Denn genauso sehe ich meine Touren: nicht als klassische Stadtführung, sondern als gemeinsame Entdeckungsreise. Kaum ein Stadtteil in Hamburg löst so viele Meinungen aus wie die HafenCity. Viele glauben zu wissen, wie sie ist: kühl, teuer oder austauschbar. Die meisten haben sich längst ein Bild gemacht – oft, ohne sie wirklich kennenzulernen. Genau deshalb möchte ich Menschen einladen, die HafenCity einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben.

Foto oben: HafenCity-Intimkenner Antonio »Toni« Fabrizi: „Vielleicht sehen wir uns ja schon bald zwischen Wasser, Architektur und den Geschichten, die man erst entdeckt, wenn man stehen bleibt.“ © Catrin-Anja Eichinger

Als ich vor vielen Jahren in die HafenCity gezogen bin, war vieles noch eine Baustelle. Ich durfte miterleben, wie aus einem ehemaligen Hafengebiet Schritt für Schritt einer der spannendsten Stadtteile Europas entstanden ist. Heute lebe und arbeite ich hier als Selbstständiger – und entdecke selbst immer wieder neue Geschichten, spannende Orte und kleine Details, die vielen verborgen bleiben.

Ich bin kein klassischer Stadtführer, bin Anwohner, Selbstständiger und fast täglich in der HafenCity unterwegs. Nicht nur die Geschichte der HafenCity kenne ich, sondern auch ihren Alltag. Ich weiß, wo sich Geschichten verstecken, welche Ecken oft übersehen werden und warum manches ganz anders ist, als es auf den ersten Blick wirkt.

Deshalb geht es bei meinen Spaziergängen nicht darum, möglichst viele Informationen in kurzer Zeit zu vermitteln. Mir ist wichtiger, dass wir gemeinsam entdecken, Fragen stellen, miteinander ins Gespräch kommen und auch einmal dort stehen bleiben, wo andere einfach weitergehen. Denn oft sind genau das die Momente, in denen aus einem Gebäude plötzlich eine Geschichte wird. Für mich sind diese Spaziergänge mehr als eine Stadtführung. Sie bringen Menschen zusammen. Aus Fremden werden Gesprächspartner, aus Fragen entstehen Geschichten und aus einem gemeinsamen Spaziergang Erinnerungen, die bleiben.

Mein Wunsch ist, dass jeder die HafenCity am Ende meiner Touren mit anderen Augen sieht. Nicht, weil ich jemanden von meiner Sicht überzeugen möchte, sondern weil ein eigener Eindruck oft spannender ist als jedes Vorurteil. Aus genau dieser Leidenschaft ist auch mein Reiseführer entstanden, der im August erscheint. Er verbindet persönliche Erlebnisse mit spannenden Hintergrundgeschichten, historischen Zusammenhängen und vielen kleinen Details, die den Stadtteil so einzigartig machen. Er soll neugierig machen, überraschen und Lust darauf wecken, die HafenCity mit offenen Augen zu entdecken – und sich ein eigenes Bild zu machen.

Und, kommst du mit? Ich freue mich darauf, dir die HafenCity aus meiner Perspektive zu zeigen. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald zwischen Wasser, Architektur und den Geschichten, die man erst entdeckt, wenn man stehen bleibt. Antonio Fabrizi

INFO

Individuelle Spaziergänge »Mit Toni durch die HafenCity« buchen (QR-Code). Oder gleichnamiges Buch bei Amazon/Thalia mit ISBN-Nr. 9798188250331 oder direkt unter: workandfun@mail.de bestellen.