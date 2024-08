Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

»7 Fragen an …« an Singer-Songwriterin KERY FAY. Der Pop- und Dance-Star über Kinderkriegen, akustischen Jazz und dann klares HafenCity-Publikum

1

Moin Kery, was macht den Reiz von „Wine&Jazz“ auf dem Überseeboulevard aus, warum sind Sie immer wieder dabei? „Wine&Jazz“ ist eine großartige Mischung aus exzellenter Musik, kulinarischen Highlights und einem wunderbaren Publikum. Ich bin seit der ersten Ausgabe im Jahr 2016 dabei und unglaublich stolz darauf, dass sich das Festival zu einem solchen Erfolg entwickelt hat.

Bild oben: Kery Fay: „Meine Musik basiert auf elektronischem Pop, aber ich liebe auch Akustik und Jazz, und es gibt von fast jedem meiner Songs eine Akustikversion.“ © Überseequartier Nord

2

Spielen Sie für das HafenCity-Publikum bestimmte Lieder? Nicht explizit für das HafenCity-Publikum, aber natürlich dürfen bei „Wine&Jazz“ die Jazz-Klassiker in meiner eigenen Interpretation nicht fehlen. Außerdem singe ich auch meine eigenen Songs, die ich für das Festival extra jazziger arrangiert habe. Es macht mir aber auch große Freude, die Musik an die jeweilige Veranstaltung anzupassen und etwas Besonderes daraus zu machen.

3

Was unterscheidet die Zuhö­rer:in­nen hier im Stadtteil auf dem Überseeboulevard von denen bei anderen Konzert-Gigs? Die Zuhörer:innen in der HafenCity sind ein sehr aufmerksames und dankbares Publikum, das die Musik genießt. Was mich jedes Mal aufs Neue begeistert, ist, dass alle am Ende aufstehen und tanzen – egal wie das Wetter ist!

4

Sie treten in kleinen und großen Clubs, in Urlaubsparadiesen wie den Malediven oder wie hier bei „Wine&Jazz“ vor Straßenpublikum auf. Verändert der Spielort Ihre Performance? Ja, ich passe meine Musik und meine Setlist gerne dem jeweiligen Spielort an. Für das „Wine&Jazz“-Publikum wird es etwas akustischer, jazziger und vielleicht auch intimer als zum Beispiel zu Silvester am Brandenburger Tor oder auf einer großen Gay-Pride-Bühne.

5

Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben? Meine Musik basiert auf elektronischem Pop, aber ich liebe auch Akustik und Jazz, und es gibt von fast jedem meiner Songs eine Akustikversion. Außerdem mache ich viel Weihnachtsmusik und arbeite derzeit an neuen Songs, die noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Kery Fay über ihre größte Freude in 2024: „Auf die große Veränderung in meinem Leben – mein erstes Kind! Und natürlich auch auf die anstehenden Konzerte und das Wiedersehen mit meinen Fans. Wie zum Beispiel beim „Wine&Jazz“ 2024!“ © George Karlsson Rohde

6

Was Persönliches: Sie sind verheiratet und sehen Ihrem ersten Kind entgegen. Verändert das die Künstlerin Kery Fay? Oh ja! Wir sind schon sehr aufgeregt. Die Künstlerin Kery Fay musste in diesem Sommer aufgrund der Schwangerschaft etwas kürzer treten, was die Festival-Konzerte betrifft. Allerdings werde ich meine Elternzeit unter anderem als kreative Auszeit nutzen, um an neuer Musik zu arbeiten. Mein Baby wird definitiv in eine musikalische und kreative Familie hineingeboren, und wir freuen uns schon darauf, die Musik mit unserem Kind zu teilen.

7

Worauf freuen Sie sich in 2024 am meisten? Auf die große Veränderung in meinem Leben – mein erstes Kind! Und natürlich auch auf die anstehenden Konzerte und das Wiedersehen mit meinen Fans. Wie zum Beispiel beim „Wine&Jazz“ 2024! Fragen: Wolfgang Timpe

_______________________

Kery Fay, 35, ist deutsche Pop- und Dance-Sängerin sowie Songschreiberin. Sie wurde in der Ukrainischen SSR geboren und wuchs in Bila Zerkwa auf. Mit zwölf Jahren wanderte sie mit ihren Eltern nach Deutschland aus und nahm Unterricht in Tanz, Gesang und Schauspiel.