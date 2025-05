Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Innenstadt. Die Ausstellung »Titanic: Eine Immersive Reise« feiert fröhliches Opening im Nikolaiviertel

Mit einer Pre-Opening-Party und zahlreichen prominenten Gästen hat Mitte April die einzigartige Ausstellung „Titanic: Eine Immersive Reise“ im Herzen Hamburgs ihre Tore geöffnet. Zum feierlichen Festauftakt anlässlich des 113. Jahrestags des „Titanic“-Untergangs begrüßte Gastgeber Oliver Forster (siehe auch Seite 17), Inhaber und Finanzvorstand von COFO Entertainment,rund 150 geladene Gäste in der nur für diese Schau errichteten EXPO-Halle am Neß9, mitten in der Altstadt in Rathausnähe, im Nikolaiviertel.

Foto oben: Traurig-schöne „Titanic“-Szenen und Erlebniswelten. Die Ausstellung in der EXPO-Halle auf dem neß als neuer Hotspot für alle, die Geschichte nicht nur sehen, sondern auch erleben und in eine original anmutende Atmosphäre historischer Transatlantik-Überquerung im Luxusliner-Milieu eintauchen wollen. © Stephan Wallocha

„,Titanic: Eine Immersive Reise‘ wird die erfolgreichste Ausstellung des Jahres in Deutschland. Die Resonanz in Hamburg ist überwältigend“, schwärmt Oliver Forster. © Catrin-Anja Eichinger

Unter den Gästen waren prominente Persönlichkeiten wie TV-Moderatorin Janin Ullmann, der Comedian Thomas Hermanns, der Make-up-Artist Boris Entrup, die Schauspielerinnen Sandra Quadflieg und Andrea Lüdke sowie der DJ Kai Schwarz oder auch die ukrainische Sängerin Natalia Yegorova, ehemals Klitschko. Obendrein mit an Bord der Luxusliner-Schau Best-Ager-Model Petra van Bremen und das Männermodel Felix Nieder. Ferner kam Innenstadt-Repräsentantin und Unternehmerin ­Nicole C. Unger von NCU Immobilien Concept mit Tochter Louica, die in London studiert.

Innenstadt-Repräsentantinnen. Unternehmerin und City-Akteurin Nicole C. Unger, NCU Immobilien Concept, mit ihrer in London studierenden Tochter Louica. © Stephan Wallocha

Überraschende Begegnungen durften auch nicht fehlen. So traf Schauspielerin Mirja du Mont ihren Ex-Mann Sky du Mont auf dem roten Teppich. Mit einer Bordkarte ausgestattet, begaben sich die zwei wie alle anderen Premieren-Gäste auch auf eine spannnende Reise durch die Geschichte des berühmtesten Luxus-Passagierschiffs aller Zeiten. „Natürlich habe ich den Film ,Titanic‘ mehrmals gesehen und jedes Mal geweint“, verrät Mirja du Mont gerührt. „Diese Ausstellung ist ein Highlight für mich und für Hamburg.“

Selfie-Hotspot im legendären Leonardo DiCaprio- und Kate Winslet-Look: Comedian Thomas Hermanns und Schauspielerin Sandra Quadflieg („Großstadtrevier“) posieren zur Premierenfeier am „Titanic“-Bug. © Stephan Wallocha

300 Objekte und ein ­multimediales Erlebnis wecken maritime Begeisterung.

Kreuzfahrt-Queen I. Wybcke Meyer, CEO von TUI Cruises.

© Stephan Wallocha

Die immersive Schau erweckt die „Titanic“-Legende in einer überraschenden Weise zum Leben: mit über 300 Artefakten, detailgetreuen Nachbildungen von Schiffsbereichen, 360-Grad-Projektionen und einer zwölfminütigen Erlebnistour am Ende des Rundgangs. „Ich finde, man muss die Ausstellung unbedingt sehen, weil sie mit Fakten zeigt, was wirklich damals geschah. Eine unbedingte Empfehlung“, schwärmt Schauspielerin Sandra Quadflieg.

Auch Vertreter der Kreuzfahrtbranche zeigten sich beeindruckt. Wybcke Meier etwa, CEO von TUI Cruises, und Anja Tabarelli, Director Sales & Marketing von Cunard Line, ließen sich das Erlebnis nicht entgexhen. Anja Tabarelli schmunzelte: „Die ,R.M.S. Titanic‘ war einst Teil der White Star Line, die später von Cunard aufgekauft wurde – ein Stück unserer Geschichte also. Zum Glück ist heute so ein Untergang technisch undenkbar.“

Großes Interesse schon vor der Eröffnung

Kreuzfahrt-Queen II. Anja ­Tabarelli, Director Sales & Marketing bei Cunard Line. © Stephan Wallocha

Bereits vor dem offiziellen Start der Ausstellung wurden über 30.000 Tickets verkauft – ein starkes Zeichen für die ewige Anziehungskraft des Transatlantik- und Luxusliner-Themas „Titanic“ und „natürlich die Qualität der Inszenierung“, wie Veranstalter Oliver Forster von COFO Entertainment bilanziert: „,Titanic: Eine Immersive Reise‘ wird die erfolgreichste Ausstellung des Jahres in Deutschland. Die Resonanz in Hamburg ist überwältigend“, schwärmt Forster.

Parallel zur Schau in Köln, die bereits mehr als 150.000 verkaufte Tickets verbuchen kann, läuft in Hamburg nun die zweite Schau dieser weltweit gefeierten Ausstellung. Die EXPO-Halle am Neß 9 ist seit Mitte April auch für das breite Publikum geöffnet. Ein Muss für alle Hamburger:innen und Besucher der Stadt, im historischen Rathausviertel und dem sich neu entwickelnden Nikolaiviertel, wird „Titanic: Eine Immersive Reise“ zweifellos zu einem neuen Hotspot für alle, die Geschichte nicht nur sehen, sondern auch erleben und in eine original anmutende Atmosphäre historischer Transatlantik-Überquerung im Luxusliner-Milieu eintauchen wollen.

Harald Nebel

Info „Titanic: Eine Immersive Reise“, EXPO-Halle, Neß 9 (Rathausviertel), 20457 Hamburg. Tickets: unter www.titanic-experience.com und bei den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse. Öffnungszeiten: Mo.–Mi. + So., 10–18 Uhr, Do.–Sa., 10–20 Uhr

Maritim-Experten. Peter Tamm (l.), Chef des Maritimen Museums, und Malte Fiebing-Peter, Deutscher Titanic Verein. © Stephan Wallocha

Internationales Flair. Sängerin Natalia Yegorova, ehemals Klitschko, aus der Ukraine. © Stephan Wallocha

Familien-Bande. Hubert Neubacher (l.), Inhaber Barkassen Meyer, mit Mutter und Lebens­partner Norbert Wiwianker. © Catrin-Anja Eichinger

Die Brücke der „Titanic“. „Obwohl sich die Besatzung des Eises in der Nähe bewusst war, fuhr die ,Titanic‘ mit voller Geschwindigkeit weiter.“ © Catrin-Anja Eichinger