Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Jungfernstieg. Die Binnenalster erlebt in der Vorweihnachtszeit erstmals wieder den Zauber der Märchenschiffe – mit Live-Backen auf den Dampfern »Saselbek« und »Sielbek«

Die strahlenden Augen der Kinder und die hohe Besucherzahl zeigen die Beliebtheit dieser Veranstaltung“, betont Brigitte Allkemper, Geschäftsführerin des City Management Hamburg. „Wer einmal als Förderpartner dabei war und die Begeisterung hautnah erlebt hat, ist umso motivierter, sich für die Fortsetzung einzusetzen: Wenn die Kinder der Märchenerzählerin lauschen“, so Allkemper, „von den Zaubereien fasziniert sind und mit mehlbestäubten Fingern voller Hingabe Teig ausstechen, dann geht jedem das Herz auf.“ Die Innenstadtmanagerin strahlt schon drei Monate vor Beginn der Adventszeit, dass das vorweihnachtliche Binnenalster-Highlight „Märchenschiffe“ nach vier Jahren Pause wieder starten und die „beliebte Tradition“ forgesetzt werden kann. In der Zeit vom 28. November bis zum 23. Dezember 2024 legen die Märchenschiffe am Anleger Jungfernstieg an.

Foto oben: Adventszeit, Backzeit. Die Kulisse mit Alstertanne, Jungfernstieg und Michel lässt die Vorfreude auf die Renaissance der Märchenschiffe an der Binnenalster vom 28. November bis 23. Dezember wachsen. © picture alliance | Christian Ohde

»Wir bei Junge mussten nicht lange nachdenken, als sich uns die Gelegen­heit bot, Partner der Märchenschiffe zu werden. Mir spukte diese Idee bereits seit Jahren im Kopf herum.«

Tobias Junge, Junge – Die Bäckerei

Tobias Schulz, geschäftsführender Gesellschafter Junge – Die Bäckerei und Partner der Märchenschiffe: „Die Strahlkraft der Märchenschiffe in der Vorweihnachtszeit ist riesig. Davon profitieren alle. Die Kinder. Die Eltern. Die Organisationen und Unternehmen, die hinter dem Event stehen. Und natürlich auch die Stadt!“ © Junge – Die Bäckerei

Im 25. Jubiläumsjahr des City Management ist es gelungen, dank neuer und langjähriger Partner die märchenhafte Flotte wieder zum Leben zu erwecken. „Wir sind überglücklich und stolz, diese Tradition mit Unterstützung unserer Partner fortführen zu können. So wird ein Weihnachts-Highlight für die ganze Familie zurückgebracht“, freut sich City Managerin Brigitte Allkemper. Seit einem Vierteljahrhundert bündeln die Wirtschaftsunternehmen der Hamburger Innenstadt ihre Kräfte im City Management, um die Attraktivität der Innenstadt weiter zu steigern. Und die Märchenschiffe sind für die Innenstadtmanagerin „ein strahlendes Beispiel“ dafür. Sie haben in den zurückliegenden Veranstaltungsjahren jeweils rund 30.000 Kinder angelockt, erinnert sich Allkemper an die Erfolge.

Insgesamt fünf Schiffe der ATG Alstertouristik GmbH verwandeln sich mit künstlerisch gestalteten Kulissenaufbauten in die Märchenschiffe. Besonders prägend sind die beiden Backschiffe, für die ein neuer Partner gefunden werden konnte. „Das City Management freut sich sehr über das Engagement des neuen Hauptsponsors Junge – Die Bäckerei“, so Allkemper. Dank Junge würden wieder viele Kinder auf den Backschiffen Saselbek und Sielbek ihre eigenen Weihnachtskekse backen und verzieren können.

Brigitte Allkemper, Geschäftsführerin City Management Hamburg, über die Renaissance der Märchenschiffe am Jungfernstieg-Anleger: „Wir sind überglücklich und stolz, diese Tradition mit Unterstützung unserer Partner fortführen zu können. So wird ein Weihnachts-Highlight für die ganze Familie zurück­gebracht.“ © Catrin-Anja Eichinger

Tobias Junge, geschäftsführender Gesellschafter von Junge – Die Bäckerei, über seine Unterstützung als Partner der Märchenschiffe: „Wir bei Junge mussten nicht lange nachdenken, als sich uns die Gelegenheit bot, Partner der Märchenschiffe zu werden. Mir spukte diese Idee bereits seit Jahren im Kopf herum. Denn als jemand, der mit Hamburg eng verbunden ist, war mir schon seit Langem klar: Die Strahlkraft der Märchenschiffe in der Vorweihnachtszeit ist riesig. Davon profitieren alle. Die Kinder. Die Eltern. Die Organisationen und Unternehmen, die hinter dem Event stehen. Und natürlich auch die Stadt!“

Abwechslungsreiche und spannende Unterhaltung erwartet die Kinder auch auf den weiteren Schiffen. Das Theaterschiff Bredenbek begeistert mit einem täglich wechselnden Programm voller Geschichten, Magie und Abenteuer. Die Weihnachtshexe Adventa, die Alsternixe Ilayda, die Märchenerzählerin, das Puppentheater und der Zauberer Paulo begeistern das Publikum ebenso wie der Wichtel Knut, der alle Räder in Bewegung setzt, um Weihnachten rechtzeitig zu Hause zu sein.

Auf dem Traumschiff Ammersbek verwandeln Schminke­rinnen die Kleinen in wenigen Minuten zu Königinnen, gefährlichen Löwen oder Blumenfeen, während das Caféschiff Susebek mit Blick auf die festlich geschmückte Alstertanne und die weihnachtliche Kulisse des Jungfernstiegs einen idealen Ort zur vorweihnachtlichen Entspannung bietet.

»Wenn die Kinder der Märchenerzählerin lauschen, von den Zaubereien fasziniert sind und mit mehlbestäubten Fingern voller Hingabe Teig ausstechen, dann geht jedem das Herz auf.« Brigitte Allkemper, City Management Hamburg

Nur das gemeinschaftliche Engagement vieler Akteure hat es ermöglicht, dass die Märchenschiffe in diesem Jahr stattfinden können. Dr. Olaf Oesterhelweg, stellvertretender Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, der Haspa: „Wir freuen uns, dass diese Hamburger Institution wieder zurück ist und die Haspa als Bank für alle Hamburger und langjähriger Förderer wieder dabei sein kann. Dass wir den Kleinsten damit schon vor dem Fest eine Freude machen können, ist großartig. Ein wunderschöner Start in die Weihnachtszeit!“ Gerda Schmidt

Info Weitere Informationen zu 25 Jahre City Management Hamburg und den Märchenschiffen unter: www. city­management-hamburg.de