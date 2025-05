Volkspark Stadion

Event. Der Countdown läuft! Das deutschlandweit erste LEGO® Discovery Centre der neuen Generation öffnet am 13. Juni 2025 im Westfield Hamburg- Überseequartier seine Tore

Völker hört die Signale – von Bob dem Baumeister und zieht in die HafenCity! Denn im Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnet das deutschlandweit erste LEGO® Discovery Centre der neuen Generation am 13. Juni 2025 seine Pforten. In der „spektakulären, immersiven LEGO Indoor- Spielewelt mit zwölf Erlebnisbereichen haben Kinder und ihre Familien dann die wunderbare Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und eine intensive gemeinsame Zeit voller Spaß zu verbringen“, so die Lego-Macher:innen. Exklusiv vorab wurde nun für die Öffentlichkeit bereits das Herzstück des LEGODiscovery Centre Hamburg enthüllt: die 1,3 Millionen LEGO Steine umfassende LEGO MINI WORLD mit Hamburger Wahrzeichen wie Rathaus, Elbphilharmonie und Hamburger DOM mit Millerntor-Stadion.

Foto oben: Vor der Hamburg-Kulisse DOM, Fernsehturm und Elbphilharmonie freuen sich Master Model Builder Robert Püschel und General Managerin Miriam Wolframm vor der „Hamburger MINI WORLD“ im LEGO Discovery Centre Hamburg. © LEGO Discovery Centre | Anna-Lena Ehlers

Lego-Mini-World-Szenerie mit Hamburger Rathaus. © LEGO Discovery Centre | Anna-Lena Ehlers

Seit fix, denn schon ab Freitag 23. Mai 2025, 15 Uhr, startet der Vorverkauf der Tickets – ab 23,50 Euro pro Person. Buchungen für einen Besuch im LEGO Discovery Centre Hamburg sind ausschließlich online möglich unter: www.legodiscoverycentre.com/hamburg

Kicker-Tempel des FC St. Pauli mit DOM-Riesenrad & Co. © LEGO Discovery Centre | Anna-Lena Ehlers

Die MINI WORLD ist einer von insgesamt zwölf verschiedenen Erlebnisbereichen, die das LEGO Discovery Centre auf seinen 3.000 Quadratmetern präsentiert. Ein weiteres besonderes Highlight ist das neuartige, immersive LEGOAbenteuer „Weltraum Mission“, bei dem ein vorab selbstgebautes LEGO Raumschiff digital eingescannt und dann durch den Weltraum gesteuert wird. Außerdem erwartet die Gäste im „Imagination Express“ eine fantastische Zugfahrt durch eine XXL LEGO Welt. Jüngere LEGO Fans kommen im LEGO® DUPLO® Park voll und ganz auf ihre Kosten. Darüber hinaus gibt es u.a. die „Minifiguren Werkstatt“, die „Action Zone“ mit spektakulären Spiel- und Abenteuerbereichen sowie ein atemberaubendes 4D-Kinoerlebnis, in dem den Gästen der Wind sprichwörtlich um die Nase weht. In angeleitetenKreativworkshops können Kinder und ihre Familien ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ein engagiertes und kreatives Team rund um „Master Model Builder“ Robert Püschel und so genannte Playmaker begleiten und unterstützen die Gäste in der gesamten Erlebniswelt. Für Erwachsene LEGO Fans wird es zudem regelmäßig „After Work“ Events geben, bei denen auch sie ihrer LEGO Leidenschaft ausgiebig nachgehen können.

Hafen-Ambiente mit Landungsbrücken, Fernsehturm, Tendenzen Türmen & Co. © LEGO Discovery Centre | Anna-Lena Ehlers

Am 2. Mai 2025 wurde in einer ersten Phase bereits der LEGO Shop des LEGO Discovery Centre Hamburg eröffnet. Der modernste LEGO Shop Norddeutschlands bietet auf 200 Quadratmetern u.a. Highlights wie die erste Minifiguren Factory der Region und ist ein eigenständiger Teil des LEGO Discovery Centres im Westfield Hamburg-Überseequartier.

Staunen Sie über die Daten und Fakten des Baus der Lego-Erlebniswelt, der „Lego Mini World Hamburg:

Hamburger Rathaus, Bauzeit (Design und Bau): 442 Stunden

Bauzeit (Design und Bau): 442 Stunden

Anzahl Steine: 26.907

Größe & Gewicht: 1,70 m x 75 cm, Höhe 1,45 m, Gewicht 60,6 kg

Elbphilharmonie

Bauzeit (Design und Bau): 770 Stunden

Anzahl Steine: ca. 100.000

Gewicht: 198 kg

Das komplexeste Gebäude der Hamburger MINI WORLD. Die Fensterkonstruktion der Elphi erforderte filigraneKleinstarbeit: Die 1.500 Scheiben wurden nur hierfür gefertigt und jede einzelne Scheibe wurde von Hand eingesetzt. Das allein hat 100 Stunden gedauert.

Fun Fact: Die Dachkonstruktion wurde aus LEGO “Eiscreme” Elementen gebaut.

Landungsbrücken

Bauzeit (Design und Bau): 571 Stunden

Anzahl Steine: 10.843

Größe & Gewicht; 2,20 m x 33 cm, Höhe 61 cm, Gewicht 24,4 kg

Man achte auf die Details: Eine freche Möwe hat sich an einem besonderen Ort versteckt.

Hamburger DOM

Bauzeit (Design, Bau und Technik): 997,5 Stunden

enthält u.a. Riesenrad und verschiedene Fahrgeschäfte sowie den Zugang zum Millerntor-Stadion

Für die bunte Beleuchtung der Fahrgeschäfte wurde ein für LEGO gänzlich neuer Ansatz entwickelt und Mini-LEDs benutzt.

Millerntor-Stadion mit Fußballspiel

Bauzeit (Design, Bau und Technik): 669 Stunden

Anzahl Steine: 16.428

Größe & Gewicht: 1,21 m x 1,53 m, Höhe 45,8 cm, Gewicht 37 kg

Volkspark Stadion

Bauzeit (Design & Bau): 824,5 Stunden

Anzahl Steine: 37.740

Größe & Gewicht: 1,03 m x 2,04 m, Höhe 60,8 cm, Gewicht 85 kg

Über LEGO Discovery Centres

Das LEGO® Discovery Centre der neuen Generation ist eine Weiterentwicklung der LEGOLAND® Discovery Centres und bietet noch mehr spielerische Lernaktivitäten. Familien und Kinder tauchen ein in eine interaktive LEGO Indoor-Erlebniswelt aus über zwei Millionen LEGO Steinen.Sie können gemeinsam spielen, entdecken und mithilfe von Playmakern und Master Model Buildern ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Von der immersiven LEGO „Weltraum Mission“, über Kreativworkshops, bis zum 4D Kino und dem abenteuerlichen „Imagination Express“ – hier sind der Fantasie keineGrenzen gesetzt. Das erste LEGO Discovery Centre der neuen Generation wurde im Juli 2022 in Brüssel eröffnet. Seitdem gab es weitereEröffnungen in Boston, Atlanta und Washington, D.C. (USA). Hamburg ist der erste Standort in Deutschland. Insgesamt gibt es 27 LEGO und LEGOLAND Discovery Centres weltweit.

INFO Alle News, Informationen und Tickets gibt es unter

www.legodiscoverycentre.com/hamburg