Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Stadtferien. Mit dem »Entertainment Summer Special« bietet das Westfield-Center günstige Ferien-­Aktionen für Lego Discovery Center, KJ Adventure World und den Port des Lumières

Pünktlich zur Halbzeit der großen Sommerferien in Hamburg und mit Beginn in Niedersachsen und Schleswig-Holstein präsentiert sich das Westfield Hamburg-Überseequartier als vielseitiges Ausflugsziel für Familien und Gruppen“, verkündet das Westfield-Management. Noch bis zum 31. August 2026 ergänzt das Quartier in der HafenCity die städtischen und privaten Ferienangebote oder etwa den „Hamburger elbsommer“ um ein eigenes »Entertainment ­Summer Special«. Neben wetterunabhängigen Erlebnissen und Gastronomieangeboten direkt an der Elbe locken attraktive Rabatte für Club-Mitglieder sowie stark vergünstigte Parkgebühren.

Foto oben: »Entertainment Summer Special«bei der KJ Adventure World im Überseequartier: Mit 25 einzigartigen Räumen, Rätseln und Team-Challenges ist sie für Kinder, Teenager und Erwachsene gleichermaßen geeignet. © Westfield Hamburg-Überseequartier (AI-generated Image)

Das Areal des Centers verbindet maritimes Waterfront-Flair mit modernen Freizeitangeboten. Wer diesen Sommer bereits Mitglied im Westfield Club ist oder es vor Ort wird (!), kann von Montag bis Freitag von exklusiven Konditionen profitieren. Das Angebot deckt unterschiedliche Interessen ab:

Der Lego Discovery Center im Westfield: Das Spektrum reicht vom DUPLO Park für die Kleinsten über die

Ninjago-Welt bis hin zur Weltraum Mission für ältere Kinder. © Lego Discovery Center

Lego Discovery Centre: Der Kinder-Hotspot bietet 25 Prozenz Ermäßigung. Die Indoor-Erlebniswelt begeistert mit rund 1,5 Millionen verbauten Legosteinen und zwölf verschiedenen Bereichen. Das Spektrum reicht vom „DUPLO Park“ für die Kleinsten über die „Ninjago“-Welt bis hin zur „Weltraum Mission“ für ältere Kinder. So funktioniert es: Bei der Onlinebuchung im Feld „Aktionscode“ den Begriff „Westfield Club“ eingeben. Der Rabatt gilt noch im August für bis zu vier Personen.

KJ Adventure World: Einmal zahlen für zwei. Direkt an der Uferpromenade wartet eine interaktive 360-Grad-Erlebniswelt. Mit 25 einzigartigen Räumen, Rätseln und Team-Challenges ist sie für Kinder, Teenager und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Während des Summer Specials ist die „Maxx Motion 7D Experience“ kostenlos inbegriffen.

So funktioniert es: Ticket für die Adventure World buchen und am Besuchstag die Club-Mitgliedschaft am Empfang vorzeigen, um ein kostenloses Zusatzticket freizuschalten.

»Wunderwelt Ozean – Ein immersiver Tauchgang« im Port des Lumières: Man erlebt Haie,

Wale und Delfine in Lebensgröße. © Fabijan Vuskic

Port des Lumières: Die digitalen Erlebniswelten bieten 15 Prozent Ermäßigung. Immersive Kunst mit Rundum-Projektionen auf 3.100 Quadratmetern zieht die Gäste durch visuelle Welten und abgestimmte Musik in den Bann. Im Kids-Atelier können Kinder eigene Kreidezeichnungen anfertigen, einscannen und auf über fünf Meter hohe Wände projizieren. So funktioniert es: Das Ticket direkt an der Tageskasse vor Ort erwerben und die Club-Mitgliedschaft vorzeigen.

Kinopolis HafenCity: Das legere Luxuskino bietet 20 Prozent Ermäßigung. Hamburgs modernstes Multiplex-Kino bietet mit zehn Sälen und neuester Technik Entertainment bei jedem Wetter. Schüler, Studierende und Auszubildende erhalten während des Aktionszeitraums einen Preisnachlass. So funktioniert es: Kinotickets vor Ort am Automaten auswählen, die Club-Mitgliedschaft einscannen und den Rabatt direkt einlösen.

Kinopolis HafenCity: Das legere Luxuskino bietet 20 Prozent Ermäßigung. Hamburgs modernstes Multiplex-Kino

bietet mit zehn Sälen und neuester Technik Entertainment bei jedem Wetter. © Kinopolis

Neben den Entertainment-Highlights lädt die ansässige Gastronomie zur Stärkung ein. Während sich die jüngeren Besucher auf dem Außenspielplatz an der frischen Luft austoben, bieten die vielen Sitzmöglichkeiten an der Waterfront den Eltern Raum zum Verweilen mit Elbblick.

Die Anreise ist flexibel gestaltbar: Das Quartier ist bequem mit der U4-Bahn oder dem Fahrrad erreichbar, wobei im modernen Fahrradparkhaus über 1.400 Stellplätze bereitstehen. Wer das Auto bevorzugt, profitiert an den fünf Sonntagen im August von einem besonderen Tarif: Das Parken im hauseigenen Parkhaus kostet an diesen Tagen lediglich 1 Euro pro Stunde (statt regulär 3,00 bis 3,50 Euro). Ob Lego, KJ Adventure World, Port des Lumières oder die Außenflächen des Centers an der Elbe: Groß und Klein erleben viele erfrischende Sommer-Indoor- und -Outdoor-Erlebnisse.

Dazu gerne auch eine HCZ-Sommer-Empfehlung testen. Flanieren Sie mal von der Elbphilharmonie startend die drei Kilometer lange Uferpromenade entlang am Grasbrookhafen und -park, am Cruise Center HafenCity im Westfield und am Kirchenpauerkai bis zur U4-Station Elbbrücken. Mehr HafenCity-Elbe-Kultur geht nicht. Viel Spaß! Maria Bitter

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