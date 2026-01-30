Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Am Valentinstag steigt im Streetwear-Klamotten-Hotspot RIPNDIP-Store im Westfield-Überseequartier eine Release-Party und eine Signierstunde für den Premierenkrimi »Tod in der HafenCity« von Gastronom Antonio »Toni« Fabrizi

Eine coole Form der Zunei­gung wird am 14. Februar, am Valentinstag, im Westfield Hamburg-Überseequartier gefeiert: das Leben in der HafenCity sowie die Krimipremiere und Buchsignierstunde eines HafenCity-Bewohners. Am 21. Dezember 2025 erschien der neue Hamburg-Krimi „Tod in der HafenCity“ aus der Feder von Antonio „Toni“ Fabrizi. Nur zehn Tage später, am 31. Dezember, schloss mit dem Club 20457 in der Osakaallee eine langjährige Location ihre Türen, die für die Stadtteilbewohner:innen wie für ganz Hamburg ein Raucher- und Kommunikationskultort war. Für eine angemessene Release-Party zur Krimipremiere von Fabrizi blieb damit keine Zeit.

Foto oben: Gastronom und Krimiautor Antonio »Toni« Fabrizi mit der kugelig-knuffigen Katze „Lord Nermal“, Labelfigur des RIPNDIP-Stores im Westfield-Überseequartier. © Fotos (2): Catrin-Anja Eichinger

»RIPNDIPist ein international bekanntes Streetwear-Label aus Los Angeles, das für seinen subversiven Humor, auffällige Grafiken und eine enge Verbindung zur Skate- und Subkultur steht.«

Antonio Fabrizi

Das wird nun nachgeholt: Am 14. Februar lädt Antonio Fabrizi ab 20 Uhr zur Release-Party – diesmal an einem neuen Ort. Gefeiert wird im RIPNDIP-­Store im Westfield Hamburg-Überseequartier. Warum ausgerechnet dort? „RIPNDIP ist ein international bekanntes Streetwear-Label aus Los Angeles, das für seinen subversiven Humor, auffällige Grafiken und eine enge Verbindung zur Skate- und Subkultur steht. Die Marke bewegt sich bewusst zwischen Mode, Kunst und Provokation“, so Release-Party-Macher Fabrizi. Der RIPNDIP-Store versteht sich nicht nur als Verkaufsfläche, sondern auch als offener Treffpunkt für kreative Szenen – unverkennbar geprägt vom ikonischen Maskottchen Lord Nermal, der augenzwinkernd über allem zu schweben scheint. Und mehr noch: „Lord Nermal wird an diesem Abend sogar persönlich vor Ort sein“, verspricht der Gastgeber.

Romanheldin Vanessa aus „Tod in der HafenCity“ alias Vanessa Schafranski im wahren Leben. © Catrin-Anja Eichinger

Irgendwie passt der Ort dabei auch gut zu Tonis Club 20457-Philosophie. Räume als Plattformen für Begegnung, Subkultur und kreative Experimente zu begreifen – jenseits klassischer Genre- oder Szenegrenzen.

Auch der Autor selbst zeigt sich begeistert über den Rahmen der Veranstaltung. Toni sagt dazu: „Die Möglichkeit, hier ein Release zu feiern, freut mich sehr. Die Markenbotschaft, der Store und die Betreiber sind einfach cool. Mein Motto ,Umgib dich und arbeite mit Menschen, die dich inspirieren‘ wird an diesem Abend einmal mehr Wirklichkeit.“

Hinzu kommt eine persönliche Verbindung: Store-Inhaber Richie Löffler, leidenschaftlicher Skaterfan, Board- und Streetwear-Designer sowie Skate­shop-Betreiber („Mantis Skateshop“) und Antonio Fabrizi kennen sich bereits seit Jahren. Eine weitere Gemeinsamkeit zum Krimi läuft auf vier Pfoten: Richies Hund Yamas und Tonis Hund Henry verbindet seit langer Zeit eine echte „Bromance“, die im Roman sogar thematisiert wird.

»Mit Tonis Krimi hat die

HafenCity etwas bekommen, das man ihr bisher nicht zugetraut hätte: einen eigenen literarischen Nervenkitzel. Ein Stadtteil, der sich ohnehin schon wie ein Dorf anfühlt, weil man sich ständig über den Weg läuft.«

Vanessa Schafranski

Apropos Erwähnung: Ebenfalls als Krimi-Protagonistin tritt Vanessa alias ­Vanessa Schafranski auf. Sie lebt in der HafenCity, ist ebenfalls Hundebesitzerin und spielt im „Tod in der HafenCity“ eine entscheidende Rolle. Wie nah der Roman am tatsächlichen Leben im Stadtteil bleibt, beschreibt Vanessa Schafranski selbst so: „Mit Tonis Krimi hat die HafenCity etwas bekommen, das man ihr bisher nicht zugetraut hätte: einen eigenen literarischen Nervenkitzel. Ein Stadtteil, der sich ohnehin schon wie ein Dorf anfühlt, weil man sich ständig über den Weg läuft. Vom Hundespaziergang bis zum Tresen des Club 20457. Es tauchen bekannte Gesichter zuverlässiger auf als der Wetterbericht. Genau dieses Lebensgefühl fängt der Krimi wunderbar ein. Besonders charmant ist, wie treffsicher Toni dabei meine tatsächlichen Charakterzüge verewigt hat.“

Am 14. Februar schließen sich damit mehrere Kreise, und eine große Gemeinsamkeit der Gäste wird wohl auf der Hand liegen: das Wiedersehen. Die Wegbeschreibung zur Release-Party ist dabei denkbar einfach: Ins Westfield fahren, ins Untergeschoss Level 1 gehen – und direkt neben dem Deichmann-Shop befindet sich der lässige RIPNDIP-Store.

Party-Location RIPNDIP-Store im Westfield-Überseequartier: Krimifeier und Signierevent. © Privat

An dem Abend besteht zudem die Möglichkeit, Bücher auf Wunsch von Antonio „Toni“ Fabrizi persönlich signieren zu lassen. Der einfachste Weg zur Bestellung bleibt weiterhin über Amazon. Alternativ steht mit dem QR-Code ein weiterer Vertriebsweg zur Verfügung.

Wer den Krimi am Abend der Releaseparty erwerben möchte, kann ihn bis zum 14. Februar bequem vorab über den QR-Code bestellen und erhält das Buch direkt vor Ort ausgehändigt. Wolfgang Timpe

