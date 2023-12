Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Zum 1. Advent präsentiert der Marktplatz der Manufakturen in der Versmannstraße am Samstag und Sonntag seinen Adventsmarkt

Zauberhafter Adventsmarkt: Handwerkskunst und festlicher Glanz im Marktplatz der Manufakturen zur Eröffnung der Weihnachtszeit. Am 1. Adventswochenende im Dezember präsentiert sich der Adventsmarkt im Marktplatz der Manufakturen. Aus diesem Anlass verlost die HCZ HafenCity Zeitung noch bis Freitag, 8. Dezember exklusiv drei Unikate von Cityshoppern.

Foto oben: HCZ HafenCity Zeiung verlost 3x je 1 Citytasche, nach­haltige Shopper-Unikate. © Marktplatz der Manufakturen

Gewinnspiel

Die HafenCity Zeitung verlost 3x 1 Shopper, ganz besondere Unikate: Sichern Sie sich einen von drei Upcycling-Shoppern für Ihren nächsten Weihnachtseinkauf. Die exklusiven Marktplatz-der-Manufakturen-Taschen sind handgefertigt und aus den ehemaligen Bauzaunplanen des Bauprojektes von Garbe Immobilien-Projekte entstanden. Die Elb-Werkstätten schenkten den hochwertigen und wasserabweisenden Stoffen ein neues Leben. „Altes verwenden, statt Neues zu verschwenden: Die nachhaltigen Shopper verkörpern unsere Vision für den Marktplatz der Manufakturen, erzählen eine Geschichte: lokal und fair produziert, mit ganz viel Herz.“ Senden Sie eine ­E-Mail mit Adresse und Handynummer unter dem Stichwort „Shopper“ an gewinnspiel@hafencityzeitung.com. Der Einsendeschluss ist Freitag, 8.Dezember 2023, 18 Uhr. Der Rechtsweg ist aus­geschlossen. ­

Am ersten Adventswochenende am 2. und 3. Dezember öffnet der Marktplatz der Manufakturen erneut seine Tore und lädt ein, den Weihnachtszauber in der Versmannstraße 42 zu genießen. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher:innen ein Wochenende mit einzigartigem Kunsthandwerk, kulinarischen Genüssen und festlichen Freuden. Der Eintritt ist kostenlos.

Außergewöhnliche Meisterstücke entdecken

Die Besucher:innen finden auf der großzügigen Fläche über 50 Aussteller:innen aus der Re­gion und weit darüber hinaus, die ihre einzigartigen handgefertigten Produkte präsentieren, von Schmuckstücken über Keramik bis hin zu weihnachtlichen Dekorationen und kulinarischen Köstlichkeiten.

© Kwilt Factory Hocker | Marktplatz der Manufakturen

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Naturseifen von Sinnenträume, Papeterie von Lütteblüten oder Blumen von Balkonfreundin reihen sich auf dem Adventsmarkt neben hochwertigen Prints von Nico Babilon, Kerzen von gelb und lina und Geschenkideen von Marikas Deko und Plotterliebe.

Kwilt Factory und afreta bieten Sitzmöbel oder Kissen, und handgewebte Textilien können zum Beispiel von Lenski & Zømes erworben werden. Hochwertige Mode und Spielzeug für die Kleinen bringt Ewelin Liza mit, Schmuck und edle Kaschmirprodukte bieten Johanna D.C., Kristallschmied und tuul-fashion. Wer eine Runde stöbern möchte, wird sicher zwischen den farbenfrohen Einzelstücken von myblissbag, den Designs von Anna Lucke oder den liebevollen Accessoires von Miss Amelie Autumn fündig. Taschen und Schuhe gibt es bei Letreesse und Merinos. Weitere handgefertigte Unikate präsentiert lets sea Storys vom Meer mit ihren Siebdrucken.

© Unikatring mit Diamanten und roten Granaten | Marktplatz der Manufakturen

Auch für das leibliche Wohl ist an diesen Tagen gesorgt: Warme Crêpes, Empanadas, hausgemachte Suppen, leckere Thüringer und Glühwein laden vor Ort zum Genießen ein. An den Ständen von ARANG, Aroma Olymp, Frau Ingwer GmbH, Mama Bear Food, O’Donnell Moonshine GmbH oder sweetpassion finden sich zudem ganz besondere Leckereien. Stimmungsvoll wird es bei den Geschenkverpackungen von radical smile Studios und dem Verein Zuckerpuppen mit ihrer hausgemachten Weihnachtsbäckerei.

Zauberhafter Adventsmarkt: Handwerkskunst und festlicher Glanz im Marktplatz der Manufakturen zur Eröffnung der Weihnachtszeit. © Marktplatz der Manufakturen

Der Marktplatz der Manufakturen ist ein Herzensprojekt der Garbe Immobilien-Projekte aus Hamburg. Wir sind stolz darauf, ein Zuhause für die Kunst der Handarbeit in ihrer schönsten Form zu sein. Zusätzlich betreiben wir einen Online-Shop, der den Manufakturen die Möglichkeit bietet, ihre Produkte auch auf diesem digitalen Marktplatz zu verkaufen. HCZ



