Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Save the Date I. Am Samstag, 19. Juli, ab 13 Uhr findet im Lohsepark kurz vor den ­Sommerferien das beliebte Nachbarschaftsfest 2025 statt, das vom Netzwerk HafenCity e. V. veranstaltet wird – mit Livemusik, Flohmarkt und vielfältiger Kulinarik. Echt HafenCity

Das Nachbarschaftsfest im Lohsepark geht 2025 in die nächste Runde. Mit einem erweiterten Programm aus Musik, kulinarischen Genüssen, kreativen Workshops und einer breiten Palette an Mitmachaktionen wird der Lohsepark wieder zum lebendigen Treffpunkt für alle, die Gemeinschaft und Vielfalt erleben wollen.

Foto oben: Acht Stunden Livemusik bietet auch 2025 wieder das Nachbarschaftsfest des Netzwerks HafenCity e. V. und jede Menge Mitmachaktionen, Flohmarkt und Kulinarisches – aus dem Quartier. Und der Bühnenklassiker Hansagold, die HafenCity-Band mit Frontfrau und Sängerin Silja Weiß, heizt von Groß bis Klein dem Publikum aus dem Stadtteil ein. © Catrin-Anja Eichinger

Beim Nachbarschaftsfest 2024 im Lohsepark kamen wieder über tausend Menschen zusammen, um Musik zu hören, zu schlemmen, über den Flohmarkt zu schlendern und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Sonne zeigte sich von ihrer besten Seite, es wurde gesungen, getanzt, gelacht und gespielt.

Auch Katharina Fegebank, die Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg, war mit ihrem Mann und ihren Kindern dabei – ein schönes Zeichen für die Bedeutung nachbarschaftlichen Engagements in unserer Stadt. „Die Stimmung ist toll, und das alles aus der Nachbarschaft für die Nachbarschaft veranstaltet wird, finde ich großartig“, sagte Fegebank übers Lohseparkfest.

Beliebt waren wieder die Auftritte der Chöre und Bands aus dem Stadtteil, das Puppentheater, kreative Aktionen für Kinder sowie das selbst gebraute Bier aus der HafenCity, das viele Gäste probierten, präziser: Es war ausverkauft! Das gemeinsame Gestalten des Netzwerk-HafenCity-Containers durch Klein und Groß und die lebendige Flohmarktmeile mit über 30 Ständen machten den Tag zu einem bunten Erlebnis für alle.

Dauerbrenner Flohmarkt. Auch 2025 gibt es wieder den barrierefreien Flohmarkt wie 2024 mit über 30 Ständen – aus und für die HafenCity. Als Standmiete muss ein Kuchen gebacken werden, der an der Netzwerk-Kuchentheke umsonst gegen freiwillige Spenden ausgegeben wird. © Catrin-Anja Eichinger

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, und natürlich an das Bezirks­amt Hamburg-Mitte und die Ausschüsse der Bezirksversammlung für die großartige Unterstützung – nicht nur 2024, sondern auch wieder in diesem Jahr.

Das Sommerfest HafenCity 2025 wird noch vielfältiger, noch spannender, noch nachbarschaftlicher: Schon seit Beginn des Jahres laufen die Vorbereitungen für das kommende große Fest – mit vielen frischen Ideen und einem erweiterten Konzept.

Dieses Jahr Jahr wird der Lohsepark erneut zur Bühne für kulturelle Vielfalt und gelebtes Miteinander. Neben einer noch größeren Auswahl an gastronomischen Ständen – unter anderem von der Hoobenköök oder dem Akan Afrofusion, dem foodlab-Team oder dem mexikanischen Chango sowie veganen Sandwiches vom neuen Rewe-Markt im Überseequartier.

Von Nachbarn für Nachbarn: Auch beim 5. Nachbarschaftsfest gibt es das original HafenCity-Bier, gebraut von Dirk Paul aus der Kobestraße. Er verdoppelt dieses Jahr die Bier-Produktion und bietet als Premiere erstmals eine selbst gebraute Cola an. © Catrin-Anja Eichinger

Besonders spannend wird die kulinarische Vielfalt: 2025 sind nicht nur bekannte Restaurants aus dem Quartier dabei, sondern auch neue gastronomische Konzepte, die die abwechslungsreiche Esskultur Hamburgs widerspiegeln. Es erwarten euch Stände mit authentischer, regionaler Küche, neue Food-Trends und kreative Fusionen, die mit frischen Zutaten und innovativen Ideen begeistern. Neben traditionellen Klassikern aus der Hamburger und internationalen Küche bieten die neuen gastronomischen Partner auch vegane und vegetarische Spezialitäten, nachhaltige Street-Food-Angebote sowie Getränke aus kleinen Manufakturen und lokalen Brauereien. Ein wahres Fest für die Sinne, bei dem sowohl langjährige Nachbarinnen als auch neue Geschmäcker aufeinandertreffen.

Ferner trumpft auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Bühnenprogramm auf, das neben der Livemusik der Bands und Chöre wieder von dem beliebten „Morningshow“-Moderator Andreas „AC“ Clausen von der Radiowelle Hamburg Zwei präsentiert wird – der übrigens auch im Quartier, im Baakenhafen, lebt. Und die Besucher:innen dürfen sich auf viele neue Gesichter aus der Nachbarschaft und darüber hinaus freuen. Wenn das Wetter mitspielt, erwarten die Veranstalter durch die vielen neuen Mitbewohner:innen in der HafenCity, im Baakenhafen und im neuen Überseequartier ein „volles Haus“.

Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt wird 2025 das koloniale Erbe Hamburgs sein. Gemeinsam mit dem Ossara e. V. wird das Thema auf verschiedenen Ebenen eingebracht – informativ, künstlerisch, interaktiv. Geplant sind unter anderem eine mobile Ausstellung, geführte Gespräche und Rundgänge sowie Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche, die sich mit Herkunft, Geschichte und Erinnerungskultur auseinandersetzen. Dabei geht es nicht nur um historische Fakten, sondern auch um aktuelle Fragen: Welche Spuren kolonialer Vergangenheit prägen unsere Stadt bis heute? Demnächst auch am früheren Petersenkai im Baakenhafen? Wie gehen wir gemeinsam mit diesem Erbe um – im Stadtbild, mit Straßennamen, in Museen, in unseren Köpfen?

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wird 2025 erstmals mit einem eigenen Stand und einem interaktiven Angebot vor Ort sein. Als Stimme der Radfahrer:innen in Deutschland bringt der ADFC nicht nur spannende Infos zur nachhaltigen Mobilität mit, sondern lädt auch zum Mitmachen ein: Es wird eine mobile Fahrradwerkstatt geben, bei der kleinere Reparaturen direkt vor Ort durchgeführt werden können – kostenlos und gemeinsam mit erfahrenen Schrauberinnen und Schraubern. Infomaterial zu sicheren Radwegen, Lastenrädern, Radtouren in Hamburg und Tipps für den Alltag auf zwei Rädern runden das Angebot ab. Und ja, das selbst gebraute Bier ist wieder mit dabei – aber auch eine neue Kreation: selbst gebraute Cola, entwickelt von Nachbarinnen für Nachbarinnen.

Das Nachbarschaftsfest 2025 im zentral gelegenen Lohsepark der HafenCity soll nicht nur ein Tag voller Freude und Begegnung sein, sondern ein Ort, an dem Nachbarschaft neu gedacht und gelebt wird – inklusiv, kreativ, nachhaltig. Wir, das Team der AG Feiern und Begegnen im Netzwerk HafenCity e. V. (siehe auch Seite 6, Verkehr + 29, Vorstand), und rund 60 ehrenamtliche Helfer:innen und Unterstützer:innen freuen uns auf euch alle aus unserer Hood, den vielen verschiedenen Quartieren aus unserem Stadtteil: der HafenCity.

Save the Date – für einen fröhlichen Samstag mit Schnacken, Netzwerken, Genießens Wiedersehen und neu Kennenlernen – am Samstag, 19. Juli 2025, ab 13 Uhr, im Lohsepark! Kerstin Auer

Info Weitere Informationen, auch zum Bühnenprogramm, finden Sie unter Netzwerk HafenCity.