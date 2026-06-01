Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Sommerevent. Das 5. Nachbarschaftsfest des Netzwerks HafenCity e. V. im ­Lohsepark hat das Motto: ­»Gemeinschaft erleben«. Kommt vorbei, zum Feiern, Genießen, Stöbern und Kennenlernen

Wenn sich der Lohsepark Anfang Juli wieder mit Musik, Kinderlachen und dem Duft verschiedenster Köstlichkeiten füllt, dann ist es Zeit für das große ­Nachbarschaftsfest des Netzwerks HafenCity e. V. Am Samstag, den 4. Juli 2026, verwandelt sich ab 14 Uhr die grüne Mitte der HafenCity in einen lebendigen Treffpunkt für Nachbarn, Familien, Freunde und alle Hamburger:innen, die Lust auf einen sommerlichen Tag voller Begegnungen, Kultur und guter Stimmung haben. Unter dem Motto „Gemeinschaft erleben“ erwartet die Besucher:nnen ein buntes und vielseitiges Programm für alle Generationen. Von Livemusik über Darbietungen der Vereine aus dem Viertel bis hin zu Mitmachaktionen und kulinarischen Highlights entsteht eine Atmosphäre, die zeigt, wie vielfältig, kreativ und lebendig die HafenCity ist.

Foto oben: Der beliebte Familien-Flohmarkt kommt auch wieder auf das Nachbarschaftsfest 2026 des Netzwerks HafenCity e.V. im Lohsepark. © Sebastian Vollmert

Ein besonderes Highlight ist auch wieder der große ­Familienflohmarkt. Zwischen liebevoll aufgebauten Ständen kann gestöbert, gefeilscht und entdeckt werden – von Kinderkleidung und Spielzeug über Bücher und Haushaltsgegenstände bis hin zu kleinen Schätzen und Lieblingsstücken aus der Nachbarschaft. Der Flohmarkt lädt nicht nur zum Einkaufen ein, sondern schafft vor allem Begegnungen und Gespräche zwischen den Menschen im Viertel.

Auf der Bühne sorgen lokale Musiker:innen und Künstler:innen für sommerliche Stimmung und den passenden Soundtrack zum Tag. Gleichzeitig laden zahlreiche Initiativen, viele Vereine und Einrichtungen aus dem Stadtteil dazu ein, die Menschen und Projekte kennenzulernen, die das Leben in der HafenCity prägen und mitgestalten.

Auch kulinarisch hat das Fest einiges zu bieten: Mit dabei sind unter anderem die Hobenköök, ein Crêpes-Stand sowie der beliebte Würstchenstand des Netzwerks HafenCity e. V. Freut euch auf weitere kleine Überraschungen und Leckereien aus dem Viertel. Ein weiteres Highlight für Groß und Klein dürfte erneut die lokale Feuerwehr sein. Mit Einsatzfahrzeugen, spannenden Vorführungen und Mitmachaktionen gewährt sie einen Blick hinter die Kulissen ihres Feuerwehr-Alltags. Hier darf gestaunt, gefragt und ausprobiert werden.

Für Kinder und Familien verwandelt sich der Lohsepark in eine bunte Erlebniswelt: Spielaktionen, Kinderschminken, kreative Mitmachangebote und viele Überraschungen sorgen den ganzen Tag über für Unterhaltung. „Brainy – family fun“ bringt Künstler:innen und Kinderprogramme mit, die Raum schaffen für Bewegung, Kreativität und gemeinsames Erleben. Dazu kommt eine Fotobox des Quartiersmanagements HafenCity e. V., die lustige Erinnerungen an den Tag garantiert.

Neben Unterhaltung und Genuss steht vor allem eines im Mittelpunkt: das Miteinander. Das Nachbarschaftsfest möchte Menschen zusammenbringen, neue Begegnungen ermöglichen und den Zusammenhalt im Viertel stärken. Gerade im wachsenden Stadtteil HafenCity ist das gemeinsame Feiern ein wichtiges Zeichen für Offenheit und Vielfalt.

Damit das Fest auch in Zukunft stattfinden kann, wird es erneut eine ­Tombola geben. Dafür sucht das Organisationsteam weiterhin Sachpreise und Gutscheine, die Besucher:innen jeden Alters Freude bereiten. Unternehmen, Geschäfte und Privatpersonen aus dem Quartier wie aus ganz Hamburg sind herzlich eingeladen, das Fest mit einer Spende zu unterstützen und so einen Beitrag für das nachbarschaftliche Leben zu leisten.

„Das Fest im Lohsepark ist weit mehr als nur ein Sommerfest“, erklärt das Netzwerk HafenCity e. V.: „Es ist ein Ort der Begegnung, ein Zeichen für Zusammenhalt und eine Gelegenheit, die Vielfalt unseres Viertels gemeinsam sichtbar zu machen. Wir freuen uns darauf, mit vielen Menschen einen unvergesslichen Sommertag zu erleben.“ Alle Anwohner:innen und Hamburger:innen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mitzufeiern, zu stöbern und die besondere Atmosphäre im Herzen der HafenCity zu genießen. Ob mit Familie, Freundinnen oder einfach spontan auf einen Sommerdrink im Park – beim Nachbarschaftsfest im Lohsepark ist jeder willkommen. Kerstin Auer

Info Mehr Informationen unter: netzwerk-hafencity.de – Instagram:netzwerk.hafencity – Kontakt: Kerstin Auer, kerstin.auer@netzwerk-hafencity.de