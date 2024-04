Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Outdoor-Kunst. Die 29. Open-Art-Ausstellung »East Africa – Atemberaubend schön« auf dem Überseeboulevard eröffnet am 18. April den künstlerischen Frühling

Wenn ich es schaffe, mit meinen Bildern positive Reaktionen und damit auch eine emotionale Verbindung zu erzeugen, entsteht dadurch beim Betrachter hoffentlich eine wachsende Verantwortung, die notwendig ist für die Erhaltung dieser wunderbaren und schützenswerten Wildnisgebiete in Ostafrika“, sagt der Tier- und Landschaftsfotograf Michael Poliza aus Hamburg. Der gelernte IT-Fachmann und international renommierte Profifotograf managt zurzeit seine First-Class-Reise-Perle Michael Poliza Private Travel. Nun ist er für fünf Monate der Fotokünstler-Star der 29. Open-Art-Ausstellung im Überseequartier Nord mit ihren 50 Schautafeln unter freiem Himmel und seiner Bilderschau „East Africa – Atemberaubend schön“. Hamburgs einzigartige fotokünstlerische Outdoor-Galerie präsentiert faszinierende berührende Tier- und Landschaftsaufnahmen von Poliza und hat sich in den vergangenen knapp 15 Jahren zum Kultur-Highlight der HafenCity und des Überseeboulevards entwickelt.

Foto oben. Mara Hippo Pools, Kenia. Nilpferde fressen ihr Gras meist nachts und suchen bei Sonnenaufgang wieder den Schutz ihres Wasserlochs, um dort den Tag zu verbringen, ihre Haut zu kühlen und zu ruhen. Sie lieben es, minutenlang zu tauchen. Nur zum Luftholen kommen sie wie hier an die Oberfläche. Im Schlaf tauchen sie automatisch auf, ohne zu erwachen. © Michael Poliza

Polizas Fotografie prägt neben der individuellen Ästhetik und einzigartiger Authentizität von Tier und Natur immer auch eine grafische Idee des Bildes, die immer auch – wie en passent, wie nebenbei – auf einer anderen Ebene von sozialen Zusammenhängen erzählt; von Tieren untereinander, aber auch vom Verhältnis der Natur zur Zivilisation und zu den Menschen, auch wenn sie nicht im Bild sind.

Serengeti-Nationalpark, Tansania: Eine Herde Gnus ist dabei, den Hügel herunterzukommen, wirbelt im Morgenlicht Staub auf und schafft so eine schöne Atmosphäre. © Michael Poliza

In der Ausstellung „East Africa – Atemberaubend schön“ stehen unter anderem die reiche Artenvielfalt und Landschaften Ostafrikas im Mittelpunkt der neuen Ausstellung, die am 18. April eröffnet wird. Michael Poliza dokumentiert mit seiner individuellen Fotografie in 50 großformatigen Fotos die ostafrikanische Flora und Fauna, sowohl aus der ganz eigenen Poliza-Vogelperspektive als auch vom Boden aus, und entführt die Besucher:innen in eine der artenreichsten Regionen unseres Planeten.

VITA Michael Poliza ist es gewohnt, sich ständig neu zu erfinden: vom Schauspieler zum Unternehmer, vom Profifotografen zum Reisedesigner. Nach einer Karriere in der IT-Branche startet Poliza eine dreijährige Expedition auf einem Schiff um die Welt. 2002 lässt er sich in Kapstadt nieder, bereist die Ebenen Afrikas und wird mit den Bildbänden „Africa“ und „Eyes Over Africa“ schnell zu einem weltbekannten Wildlife- und Land­scape-Fotografen. Eingenommen von der Schönheit seiner Bilder beginnen Freunde Poliza zu fragen, ob sie ihn auf seinen Expeditionen begleiten können. Er zögert nicht lange und gründet 2011 das Unternehmen Michael Poliza Private Travel, das ganz besondere Erlebnisreisen zu den schönsten unberührtesten Plätzen dieser Erde zusammenstellt.

Michael Poliza ist seit fast 30 Jahren als Fotograf in der ganzen Welt unterwegs. Er wird die Ausstellung gemeinsam mit Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland, und Tinka Dippel, Chefredakteurin des Reisemagazins „Merian“, das auch Kooperationspartner der Ausstellung ist, eröffnen.

Fotograf Michael Poliza beim Frühstück mit Langhals-Begleitung im „Giraffe Manor“ in der Nähe von Kenias Hauptstadt Nairobi. © Michael Poliza

Drei Löwinnen auf der Jagd oder eine Gnuherde in Bewegung, mystisch beleuchtet von Sonnenstrahlen, die sich in den Bäumen brechen; eine riesige Elefantenherde aus der Vogelperspektive im satten Grün oder ein Nilpferd beim Baden im Fluss: Es ist diese Vielfalt Ost­afrikas, die den Reiz der Auswahl der Fotografien ausmacht. Sie sind in den letzten zwölf Jahren auf rund 30 Reisen in den Ländern Äthiopien, Kenia, Uganda, Ruanda und Tansania entstanden. „Ich kann bis heute nicht erklären, was mich beim Fotografieren so glücklich macht, aber es ist einfach so. Die Bilder, die in Ostafrika entstanden, sind etwas ganz Besonderes, weil sie dem Rest der Welt eine Region mit einer der größten Artenvielfalten und den schönsten Landschaften zugänglich machen“, sagt Michael Poliza. Er fährt fort: „Mit meinen Aufnahmen möchte ich bei den Betrachtenden positive Emotionen erwecken, die vielleicht eine neue Liebe zur Natur hervorrufen. Ich glaube, nur über diese emotionale Verbindung können wir uns mit einer Sache oder einem Ort identifizieren und das Verantwortungsgefühl entwickeln, das wir brauchen, um diese schönen Regionen zu erhalten. Genießen wir gemeinsam unseren einzigartigen Planeten.“

Für Michael Poliza findet die Ausstellung an einem Ort statt, der ihm sehr am Herzen liegt, denn er ist selbst Mieter mit einem Geschäft im nördlichen Überseequartier. „Wir wechseln von den wie gezeichnet wirkenden Schwarz-Weiß-Bildern New Yorks, die noch wenige Tage im April zu sehen sind, zu den farbenfrohen Landschaften Ostafrikas. Michael Polizas Fotografien schmücken unser Quartier mit einer atemberaubenden Schönheit, die sicher wieder über 200.000 Besucher:innen anziehen wird. Diese Kunst wollen wir den Menschen, die in Hamburg leben oder die Stadt besuchen, näherbringen und im Idealfall etwas in ihnen bewegen“, so Claudia Weise. Wolfgang Timpe

Info I

Bereits seit 2011 unterstützt das Konzept der OPEN ART Galerie auf dem Überseeboulevard nationale und internationale Fotografen und bietet zwischen Speicherstadt und Elbe eine einmalige Location zur Präsentation ihrer Arbeiten. Die Resonanz auf die Ausstellungen ist enorm: Jeweils rund 250.000 Besucher erfreuen sich an den Ausstellungen des nördlichen Überseequartiers.

Info II

Mehr Informationen zum Überseequartier Nord und zum Überseeboulevard mit seinen Aktionen unter: www.überseequartier-nord.de und www.echt-hafencity.de